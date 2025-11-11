Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям Маската

Откройте для себя богатую историю и великолепную архитектуру Маската во время нашей дневной экскурсии по культурному центру Омана.
Всего за 4 часа вы посетите знаковые места, ценные памятники и прочувствуете уникальную атмосферу города.
Описание экскурсииВы посетите одни из самых знаковых достопримечательностей Маската, включая Великую мечеть султана Кабуса и Королевский оперный театр Маската, а также оживлённые рынки и исторические форты. Будь то это ваше первое посещение города или вы возвращаетесь, чтобы увидеть больше, эта экскурсия подарит вам уникальное представление о красоте и наследии Омана. Важная информация: Пожалуйста, обратите внимание, что для входа в Великую мечеть Султана Кабуса действует строгий дресс-код. Женщины должны надеть свободную одежду, закрывающую руки, ноги, и головной платок. Мужчины должны надеть длинные брюки и закрытую альтернативу майкам.
С понедельника по воскресенье (кроме пятницы — выходной), начало с 8:00 до 9:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Султана Кабуса
- Королевская опера Маската
- Пляж Аль-Курум (обзорно)
- Рынок Мутры
- Дворец Аль-Алам (остановка для фото)
- 16-вековые форты Мирани и Джалаали
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспорт (автомобиль с кондиционером), с трансфером в обе стороны
- Питьевая вода.
Что не входит в цену
- Еда
- Входные билеты на объекты (например, внутрь крепостей и Королевского оперного театра)
- Личные расходы (например, сувениры).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенью (кроме пятницы — выходной), начало с 8:00 до 9:30.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Маската
