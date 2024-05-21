1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец
Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка
Начало: Отель
«Экскурсия начнется с посещения главной действующей мечети Омана»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$220 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Маскат. Главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Маската: посетите мечеть султана Кабуса, рынок Матрах, Королевский оперный театр и другие знаковые места
Начало: В вашем отеле
«Просим соблюдать требования к одежде для посещения мечети»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
242$218 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
«Мечеть Султана Кабуса — величественный символ начала эпохи Возрождения для когда-то великой Арабской цивилизации»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Ломая стереотипы: экскурсия по Маскату
Откройте Маскат с новой стороны: мечеть Султана Кабуса, дворец Аль-Алам, Королевская опера и многое другое. Погрузитесь в культуру Омана
«Мечеть Султана Кабуса — самая большая в Омане и одна из самых больших в мире»
10 июня в 08:30
10 авг в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Магия вечернего Маската: индивидуальная экскурсия
Вечерний Маскат оживает в свете огней. Погуляйте по набережным, посетите мечеть, театр и форт, а также окунитесь в атмосферу восточного базара
Начало: У вашего отеля
«Сделаете фото на фоне мечети Султана Кабуса и Королевского оперного театра»
Завтра в 15:30
10 июня в 15:30
220$176 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Маскат - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
«Мечеть Султана Кабуса — третья по величине в мире мечеть»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
2 в 1: Маскат + оазис Вади Шаб (обед включён)
Погрузитесь в атмосферу Маската и Вади Шаб. Увидите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр, природные бассейны и каньоны, а также насладитесь обедом
Начало: У вашего отеля
«Для посещения мечети нужно соблюсти дресс-код: закрытая одежда для женщин и мужчин, покрытая голова для женщин»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$470 за всё до 6 чел.
Групповая
4 часа
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Маскат - город контрастов, где переплетаются традиции и современность. Узнайте о культуре, быте и истории этого удивительного места
Начало: У вашего отеля в Маскате
«Вы посетите одну из самых больших и самых красивых мечетей в мире — мечеть Султана Кабуса»
$57 за человека
Индивидуальная
5 часов
Добро пожаловать в Маскат: индивидуальная экскурсия по столице Омана
Маскат - столица Омана, где сочетаются история и современность. Посетите форт Матрах, восточный базар, Королевский дворец и мечеть султана Кабуса
Начало: В отеле, порте или аэропорте
«Впечатлитесь богатым убранством мечети султана Кабуса»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Маскат: архитектурные шедевры и восточный колорит
Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
«Архитектурные шедевры Маската — дворцы, крепость и мечети — раскроют все грани прошлого страны и помогут познакомиться с её бытом»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$170 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра21 мая 2024Великолепная экскурсия! все понравилось
- NNikita18 мая 2024Был у гида Юлии! Отличный рассказчик, влюблена в Оман по уши! Побывали в интересных местах, но не советую брать экскурсии
- ЛЛюдмила16 мая 2024Зарина была очень гостеприимна, тепло встретила нас в аэропорту (мы прилетали в Маскат всего на 1 день) и показала главные
- YYulia12 мая 2024Потрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватили все основные интересные места в Маскате.
- ДДмитрий8 мая 2024Отличные локации и рассказ Амаль!
- ННаталия8 мая 2024Хорошо организованная экскурсия по времени, по наполнению, по логистике. Данила предусмотрел все нюансы, и был внимателен и готов помочь даже в вопросах не касающихся экскурсии. За что большое спасибо.
- NNatalia6 мая 2024Отличная экскурсия! Нашей семье все понравилось! Спасибо Амаль за интересный рассказ.
- ААлександр5 мая 2024Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и
- ННикита25 апреля 2024Маскат сложно осмотреть самому, город растянут и не проходим, поэтому экскурсия отличный выбор для этого города. Огромная благодарность Даниле за интересный рассказ и советы, как провести время в Маскате!
- ААнастасия24 апреля 2024Какой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приезда. Встретили меня в аэропорту,
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Маскате
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Маскату в июне 2024
Сейчас в Маскате в категории "Святые места" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 57 до 470 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Святые места», 135 ⭐ отзывов, цены от $57. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август