Обзорные и познавательные экскурсии Маската

Найдено 9 экскурсий в категории «Обзорные» в Маскате на русском языке, цены от $57, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Визитные карточки чарующего Маската
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
57 отзывов
Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец
Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка
Начало: Отель
«Вы познакомитесь с величественной архитектурой главной мечети Омана, Королевской оперы и резиденции правителей Аль-Алам»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$220 за всё до 4 чел.
Маскат. Главное в городе
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Маскат. Главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Маската: посетите мечеть султана Кабуса, рынок Матрах, Королевский оперный театр и другие знаковые места
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
242$218 за всё до 6 чел.
Маскат. Большая история неизвестного города
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
«История Омана и знакомство с его традициями — как древними, так и неочевидными»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Маскат - восточная сказка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Маскат - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
«Вы оцените все главные достопримечательности города»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия Маскат
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Маскату с посещением главных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Маската, столицы Омана, на индивидуальной экскурсии. Посетите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр и другие знаковые места
Начало: Отель
«Вы получите головокружительные эмоции и уникальную возможность посетить главные достопримечательности Маската»
Расписание: Каждый день в 9:00 утра
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
34 отзыва
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Маскат - город контрастов, где переплетаются традиции и современность. Узнайте о культуре, быте и истории этого удивительного места
Начало: У вашего отеля в Маскате
$57 за человека
Добро пожаловать в Маскат
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Добро пожаловать в Маскат: индивидуальная экскурсия по столице Омана
Маскат - столица Омана, где сочетаются история и современность. Посетите форт Матрах, восточный базар, Королевский дворец и мечеть султана Кабуса
Начало: В отеле, порте или аэропорте
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия по городу Маскат
Индивидуальная
5 часов
Уникальная экскурсия по Маскату: погрузитесь в атмосферу столицы Омана
Позвольте себе незабываемое путешествие по Маскату, столице Омана. Узнайте о культуре и истории города, посетив его главные достопримечательности
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно и индивидуально под каждую группу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$245 за всё до 6 чел.
Вечерний Маскат
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Маскат: архитектурные шедевры и восточный колорит
Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
«За 3 часа вы не только осмотрите основные достопримечательности, но и полюбуетесь панорамой Маската со смотровой площадки»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$170 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    21 мая 2024
    Маскат - восточная сказка
    Великолепная экскурсия! все понравилось
  • Y
    Yulia
    12 мая 2024
    Маскат. Главное в городе
    Потрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватили все основные интересные места в Маскате.
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  • Д
    Дмитрий
    8 мая 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Отличные локации и рассказ Амаль!
  • Н
    Наталия
    8 мая 2024
    Маскат. Главное в городе
    Хорошо организованная экскурсия по времени, по наполнению, по логистике. Данила предусмотрел все нюансы, и был внимателен и готов помочь даже в вопросах не касающихся экскурсии. За что большое спасибо.
  • N
    Natalia
    6 мая 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Отличная экскурсия! Нашей семье все понравилось! Спасибо Амаль за интересный рассказ.
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Маскат. Большая история неизвестного города
    Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и
    Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. иПрекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и
  • Н
    Никита
    25 апреля 2024
    Маскат. Главное в городе
    Маскат сложно осмотреть самому, город растянут и не проходим, поэтому экскурсия отличный выбор для этого города. Огромная благодарность Даниле за интересный рассказ и советы, как провести время в Маскате!
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2024
    Маскат - восточная сказка
    Какой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приезда. Встретили меня в аэропорту,
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    что было очень удобно. Александра давно живет в стране, знает культуру и историю. 6 часов пролетят как мгновение. Посетили все основные достопримечательности Маската. Отдельное спасибо за такое количество фотографий! 😊 Можно попросить провести экскурсии за городом, если время позволяет

    Какой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приездаКакой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приездаКакой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приездаКакой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приездаКакой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приездаКакой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приездаКакой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приезда
  • И
    Ирина
    24 апреля 2024
    Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
    Ездили на обзорную экскурсию по Маскату, нашим гидом был Илья. Всё очень понравилось: разнообразно, познавательно и комфортно, хотя было очень жарко. Илье огромное спасибо за интересный рассказ и полезные рекомендации!
  • A
    Alexander
    10 апреля 2024
    Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
    Конкретно у нас организатором экскурсии был Илья, экскурсовод - Георгий. Они сделали нашу экскурсию не только очень интересной, но и
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    комфортной. Очень понравилась манера рассказа Георгия, кроме глубоких знаний достопримечательностей, культуры и истории Омана и Моската, он делал это легко и с юмором. Экскурсия прошла легко и непренужденно, а для нашего пожелого возраста, это очень важно. С сердечной благодарностью, Александр и Наталья.

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
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  1. Визитные карточки чарующего Маската
  2. Маскат. Главное в городе
  3. Маскат. Большая история неизвестного города
  4. Маскат - восточная сказка
  5. Обзорная экскурсия Маскат
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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Маскату в июне 2024
Сейчас в Маскате в категории "Обзорные" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 57 до 380 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Изучение достопримечательностей города Маската нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Маскате много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана на русском языке
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