А Александра Маскат - восточная сказка Великолепная экскурсия! все понравилось

Y Yulia Маскат. Главное в городе Потрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватили все основные интересные места в Маскате.

Д Дмитрий Маскат. Большая история неизвестного города Отличные локации и рассказ Амаль!

Н Наталия Маскат. Главное в городе Хорошо организованная экскурсия по времени, по наполнению, по логистике. Данила предусмотрел все нюансы, и был внимателен и готов помочь даже в вопросах не касающихся экскурсии. За что большое спасибо.

N Natalia Маскат. Большая история неизвестного города Отличная экскурсия! Нашей семье все понравилось! Спасибо Амаль за интересный рассказ.

А Александр Маскат. Большая история неизвестного города Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и

Н Никита Маскат. Главное в городе Маскат сложно осмотреть самому, город растянут и не проходим, поэтому экскурсия отличный выбор для этого города. Огромная благодарность Даниле за интересный рассказ и советы, как провести время в Маскате!

А Анастасия Маскат - восточная сказка читать дальше что было очень удобно. Александра давно живет в стране, знает культуру и историю. 6 часов пролетят как мгновение. Посетили все основные достопримечательности Маската. Отдельное спасибо за такое количество фотографий! 😊 Можно попросить провести экскурсии за городом, если время позволяет Какой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приезда. Встретили меня в аэропорту,

И Ирина Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия Ездили на обзорную экскурсию по Маскату, нашим гидом был Илья. Всё очень понравилось: разнообразно, познавательно и комфортно, хотя было очень жарко. Илье огромное спасибо за интересный рассказ и полезные рекомендации!