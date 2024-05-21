1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Визитные карточки чарующего Маската: мечеть, опера, рынок и дворец
Познакомьтесь с архитектурными шедеврами Маската, узнайте о богатой истории Омана и насладитесь атмосферой восточного рынка
Начало: Отель
«Вы познакомитесь с величественной архитектурой главной мечети Омана, Королевской оперы и резиденции правителей Аль-Алам»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$220 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Маскат. Главное в городе
Погрузитесь в атмосферу Маската: посетите мечеть султана Кабуса, рынок Матрах, Королевский оперный театр и другие знаковые места
Начало: В вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
242$218 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Маскат. Большая история неизвестного города
Жители Омана проведут вас по главным достопримечательностям Маската, расскажут о местной культуре и традициях. Погрузитесь в секретный мир столицы Омана
«История Омана и знакомство с его традициями — как древними, так и неочевидными»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Маскат - восточная сказка: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Маскатом, его главными достопримечательностями и уникальной атмосферой. Узнайте историю города и насладитесь восточными ароматами
Начало: В вашем отеле
«Вы оцените все главные достопримечательности города»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Маскату с посещением главных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Маската, столицы Омана, на индивидуальной экскурсии. Посетите мечеть Султана Кабуса, Королевский оперный театр и другие знаковые места
Начало: Отель
«Вы получите головокружительные эмоции и уникальную возможность посетить главные достопримечательности Маската»
Расписание: Каждый день в 9:00 утра
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Маскат - город контрастов, где переплетаются традиции и современность. Узнайте о культуре, быте и истории этого удивительного места
Начало: У вашего отеля в Маскате
$57 за человека
Индивидуальная
5 часов
Добро пожаловать в Маскат: индивидуальная экскурсия по столице Омана
Маскат - столица Омана, где сочетаются история и современность. Посетите форт Матрах, восточный базар, Королевский дворец и мечеть султана Кабуса
Начало: В отеле, порте или аэропорте
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Уникальная экскурсия по Маскату: погрузитесь в атмосферу столицы Омана
Позвольте себе незабываемое путешествие по Маскату, столице Омана. Узнайте о культуре и истории города, посетив его главные достопримечательности
Начало: Заберем вас из отеля/порта
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно и индивидуально под каждую группу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$245 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерний Маскат: архитектурные шедевры и восточный колорит
Прогулка по вечернему Маскату: мечети, дворцы, рынки и набережные. Окунитесь в атмосферу столицы Омана с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: У вашего отеля
«За 3 часа вы не только осмотрите основные достопримечательности, но и полюбуетесь панорамой Маската со смотровой площадки»
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
$170 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра21 мая 2024Великолепная экскурсия! все понравилось
- YYulia12 мая 2024Потрясающая экскурсия, было очень интересно. Данила прекрасный гид, прекрасно преподносит информацию. За достаточно короткое время охватили все основные интересные места в Маскате.
- ДДмитрий8 мая 2024Отличные локации и рассказ Амаль!
- ННаталия8 мая 2024Хорошо организованная экскурсия по времени, по наполнению, по логистике. Данила предусмотрел все нюансы, и был внимателен и готов помочь даже в вопросах не касающихся экскурсии. За что большое спасибо.
- NNatalia6 мая 2024Отличная экскурсия! Нашей семье все понравилось! Спасибо Амаль за интересный рассказ.
- ААлександр5 мая 2024Прекрасная обзорная экскурсия по Маскату и в целом о стране Оман. Вас ждет много интересной информации о этой стране. Мне очень понравилось. и
- ННикита25 апреля 2024Маскат сложно осмотреть самому, город растянут и не проходим, поэтому экскурсия отличный выбор для этого города. Огромная благодарность Даниле за интересный рассказ и советы, как провести время в Маскате!
- ААнастасия24 апреля 2024Какой замечательный был день! Большое спасибо Александре, что согласилась провести экскурсию накануне вечером до моего приезда. Встретили меня в аэропорту,
- ИИрина24 апреля 2024Ездили на обзорную экскурсию по Маскату, нашим гидом был Илья. Всё очень понравилось: разнообразно, познавательно и комфортно, хотя было очень жарко. Илье огромное спасибо за интересный рассказ и полезные рекомендации!
- AAlexander10 апреля 2024Конкретно у нас организатором экскурсии был Илья, экскурсовод - Георгий. Они сделали нашу экскурсию не только очень интересной, но и
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