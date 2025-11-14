Описание экскурсииОтправьтесь в незабываемое путешествие с экскурсией по пустыне Вахиба и оазису Вади Бани Халид. Это насыщенное однодневное приключение предлагает идеальное сочетание культурных открытий, природной красоты и захватывающих впечатлений в пустыне. Исследуйте историческую деревню Аль-Мудайриб, искупайтесь в кристально чистых водах оазиса Вади Бани Халид и насладитесь завораживающими дюнами пустыни Вахиба. Завершите день великолепным закатом в пустынном лодже. Важная информация: Экскурсия включает купание и посещение пустыни. В целом рекомендуется носить удобную одежду — подойдут шорты и футболки — а также удобную обувь, подходящую для прогулок по пустыне. Обязательно возьмите с собой купальник, полотенце и сменную одежду. При купании в оазисе женщинам необходимо прикрывать верхнюю часть тела (оптимально — футболка), так как местное сообщество придерживается консервативных традиций, и важно проявлять уважение к их культуре. Также рекомендуются головной убор и солнцезащитный крем.
Экскурсии с понедельника по воскресенье с 07:00-09:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Историческая деревня Аль-Мудайриб
- Оазис Вади Бани Халид
- Пустыня Вахиба (Аш-Шаркия)
Что включено
- Заберём вас из вашего отеля или согласованного места в Маскате
- Транспортировка на автомобиле с кондиционером
- Экскурсовод
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Дополнительные развлечения (например, катание по дюнам - 55 $, или прогулка на верблюде - 22 $)
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберём вас из отеля, аэропорта или порта в Маскате
Завершение: После завершения экскурсии мы доставим вас обратно к месту встречи
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия включает купание и посещение пустыни. В целом рекомендуется носить удобную одежду - подойдут шорты и футболки - а также удобную обувь
- Подходящую для прогулок по пустыне. Обязательно возьмите с собой купальник
- Полотенце и сменную одежду. При купании в оазисе женщинам необходимо прикрывать верхнюю часть тела (оптимально - футболка)
- Так как местное сообщество придерживается консервативных традиций
- И важно проявлять уважение к их культуре. Также рекомендуются головной убор и солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
