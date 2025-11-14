Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Индивидуальная экскурсия
Язык проведения 🇷🇺 русский
🇬🇧 английский
Длитель­ность 11 часов
Размер группы 1-4 человека
Когда Экскурсии с понедельника по воскресенье с 07:00-09:00

Описание экскурсии Отправьтесь в незабываемое путешествие с экскурсией по пустыне Вахиба и оазису Вади Бани Халид. Это насыщенное однодневное приключение предлагает идеальное сочетание культурных открытий, природной красоты и захватывающих впечатлений в пустыне. Исследуйте историческую деревню Аль-Мудайриб, искупайтесь в кристально чистых водах оазиса Вади Бани Халид и насладитесь завораживающими дюнами пустыни Вахиба. Завершите день великолепным закатом в пустынном лодже. Важная информация: Экскурсия включает купание и посещение пустыни. В целом рекомендуется носить удобную одежду — подойдут шорты и футболки — а также удобную обувь, подходящую для прогулок по пустыне. Обязательно возьмите с собой купальник, полотенце и сменную одежду. При купании в оазисе женщинам необходимо прикрывать верхнюю часть тела (оптимально — футболка), так как местное сообщество придерживается консервативных традиций, и важно проявлять уважение к их культуре. Также рекомендуются головной убор и солнцезащитный крем.

