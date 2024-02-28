Спасибо за экскурсию. Остался в восторге, кому интересна природа не тронутая человеком, то эта экскурсия для вас. Гид ответил на все мои вопросы, а их было достаточно много так как я очень любопытный человек. Так как был проездом, то меня забрали от того места, где мне было удобно. После экскурсии, оставалось еще время, я попросил гида, показать не много город, и на удивление, я получил согласие. Вообщем, спасибо вам большое, если приеду в еще раз то буду обращаться только к вам