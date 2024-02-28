Увидеть красочные 100-метровые дюны и искупаться в горном источнике
В привычном понимании пустыня — это золотистые пески, но только если речь не идёт о Вахибе. Она поражает своей палитрой — от белого до красного и чёрного. Прибавьте к этому изумрудные источники в оазисах и получите невероятное визуальное сочетание. Именно в эти места мы вас и отвезём. Вы увидите самый большой оазис в Омане, полюбуетесь песчаными пейзажами и красивым закатом.
Ближайшие даты:
18
мар
мар
19
мар
мар
20
мар
мар
21
мар
мар
22
мар
мар
23
мар
мар
24
мар
мар
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- На комфортабельном джипе мы отправимся в пустыню, впечатляющую своими бесконечными дюнами и разноцветными песками
- По дороге остановимся в самом большом горном оазисе Омана — Вади Бани Халид
- Вы увидите природные бассейны, заполненные изумрудной водой. По желанию искупаетесь в них, прогуляетесь вдоль ущелья и ненадолго зайдёте в неглубокую пещеру.
- Услышите рассказы гида об истории Омана, религии, природе. По желанию сможете задать ему любые вопросы.
- А ещё мы покажем вам карстовое озеро — удивительное творение природы глубиной около 20 метров
Примерный тайминг маршрута
09:00—11:00 — встреча на ресепшене отеля и отправление к оазису
11:30—13:30 — прогулка по оазису
13:30—14:30 — обед в местном ресторане
14:30—15:30 — трансфер к карстовому озеру Bimmah Sinkhole
15:30—16:30 — прогулка вдоль озера
16:30—18:30 — трансфер в отель
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Pathfinder, Toyota 4Runner или MG
- Дополнительно оплачивается обед — по желанию
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Приветствую всех путешественников, ищущих незабываемые приключения в живописном Омане! Меня зовут Данила, и я экскурсионный гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке, с его богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
28 фев 2024
Хочу поблагодарить гида Данила, за очень интересный рассказ о истории Омана, о Маскате, экскурсия была очень интересна, прошла на одном дыхании, буду рекомендовать друзьям
С
Сергей
26 фев 2024
Одним словом - здорово! В оазисе очень тёплая вода, плывешь среди белоснежный камней, над головой навесают две скалы, рыбки приятно пощипывают пальцы) В пустыне встретили закат и верблюдов - надеюсь фото сессия удалась. Очень вкусно поужинали! Гид, Сергей, приятно удивил своим кругозором и знанием Омана, его истории. Машина MG - просторная, комфортная. 5 человек поместил ось легко. Следующая экскурсия по Маскату, ждём)
Н
Никита
17 фев 2024
Спасибо за экскурсию. Остался в восторге, кому интересна природа не тронутая человеком, то эта экскурсия для вас. Гид ответил на все мои вопросы, а их было достаточно много так как я очень любопытный человек. Так как был проездом, то меня забрали от того места, где мне было удобно. После экскурсии, оставалось еще время, я попросил гида, показать не много город, и на удивление, я получил согласие. Вообщем, спасибо вам большое, если приеду в еще раз то буду обращаться только к вам
С
С.Борисов
16 фев 2024
Огромное спасибо Даниле за прекрасное проведённое время. Организация на высшем уровне, от начала до конца. Отличное истории и не только Омана, шикарный новый автомобиль. Вкусный обед национальной кухни.
Всем кто планирует посетить Оман советую гида Данилу.
Всем кто планирует посетить Оман советую гида Данилу.
Т
Татьяна
5 фев 2024
Мы прекрасно провели время😊 Дорога была достаточно длинной, но время пролетело незаметно за интересной беседой про историю Омана, особенности здешней культуры. Рекомендуем каждому, кто приедет в Оман, экскурсию этого агентства!)
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Маската
Похожие туры из Маската
Индивидуальная
8 часов
Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Оценить красоту ущелий, поразиться буйству красок, искупаться в кристальных водоемах и озере Бимма
в вашем отеле в Маскате
Завтра
20 мар
21 мар
22 мар
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Прокатиться на джипе по пустыне, искупаться в озере между скалами и насладиться пейзажами Омана
у вашего отеля
Завтра
20 мар
21 мар
22 мар
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поездка в сказочный оазис - Вади Шааб
Отель,Порт, Аэропорт
Завтра
19 мар
20 мар
21 мар
от $400 за всё до 4 чел.