читать дальше но успели всё 😊 и в оазисе искупались и прогулялись и пустыню посмотрели! Пустыня великолепна - встретили верблюдов, забрались на дюну. Трансфер относительно долгий, но это того стоит! Нашим гидом был Сергей, спасибо большое за отличную экскурсию!

Отличная экскурсия для всей семьи! Путешествовали с детьми (4 и 8) на лайнере, хоть мы и ограничены были во времени