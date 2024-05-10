1 чел.
По популярности
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пустыня Вахиба и оазис Вади Бани Халид: Индивидуальная экскурсия в Маскате
Путешествие по пустыне Вахиба и оазису Вади Бани Халид подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя красоту Омана с профессиональным гидом
Начало: В вашем отеле
«Мы отправимся в поездку на комфортабельном джипеПо дороге остановимся в самом большом горном оазисе Омана Вади Бани Халид»
19 июля в 09:00
20 июля в 09:00
$380 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Вади Бани Халид и пустыня Вахиба за 1 день
Погрузитесь в уникальное путешествие по природным красотам Омана. Вас ждут величественные дюны пустыни Вахиба и лазурные воды оазиса Вади Бани Халид
Начало: У вашего отеля
«Вы прокатитесь на внедорожнике по пустыне Вахиба с гигантскими дюнами и посетите великолепный оазис Вади Бани Халид с лазурным озером»
19 июля в 08:00
20 июля в 08:00
$385 за всё до 4 чел.
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Золотые дюны и рай посреди пустыни
Раствориться в пейзажах одного из самых красивых оазисов страны - Вади Бани Халид (в мини-группе)
Начало: В вашем отеле
«Посещение оазиса Вади Бани Халид»
Расписание: в воскресенье в 09:00
21 июля в 09:00
28 июля в 09:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина10 мая 2024Посетили оазис и пустыню. Маршрут составлен грамотно, сначала посетили оазис, было приятно окунуться в его прохладные воды в жару, переезд
- ННикита1 мая 2024Отличная экскурсия на целый день. Огромная благодарность Даниле за поездку и интересный рассказ об Омане. Воды в оазисе невероятно тёплые
- IIrina2 апреля 2024Отличная экскурсия для всей семьи! Путешествовали с детьми (4 и 8) на лайнере, хоть мы и ограничены были во времени
- ННаталия19 декабря 2023Амаль провела экскурсию с полной отдачей. Максимально информативно на протяжении 10 часов. Впечатления самые позитивные. Планируем вернутся за новой порцией красоты и адреналина!
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «SPA»
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в июле 2024
Сейчас в Маскате в категории "SPA" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 385. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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