Ищете уединение и хотите спрятаться от городской суеты? На экскурсии у вас будет такая возможность! Погружение в культуру Омана, посещение оазиса и быт бедуинов
Хотите найти спокойствие вдали от городской суеты? Экскурсия «Золотые дюны и рай посреди пустыни» предлагает не просто путешествие, а полное погружение в культуру Омана.
Вас ждёт посещение оазиса Вади Бани Халид с его ярко-зелёными водными бассейнами и водопадами, обед в традиционном стиле и знакомство с бытом бедуинов. Не упустите возможность насладиться уникальным сочетанием природной красоты и культурного наследия
5 причин купить эту экскурсию
🌴 Посещение оазиса Вади Бани Халид
🍽 Обед в традиционном стиле
🏜 Знакомство с бытом бедуинов
📸 Фотостоп на дюнах
🚗 Комфортабельный транспорт
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что можно увидеть
Оазис Вади Бани Халид
Дом бедуинов
Песчаные дюны
Описание экскурсии
Посещение оазиса Вади Бани Халид
Он известен ярко-зелёными водными бассейнами и водопадами, окружёнными пышной растительностью и скальными формированиями. Это место идеально подходит для отдыха. Вы сможете поплавать в естественных бассейнах, погулять по тропам и насладиться флорой и фауной.
Обед в традиционном стиле
В тени оазиса вы попробуете национальные блюда, приготовленные по старинным бедуинским рецептам. А я в это время расскажу об особенностях местной кухни и традициях питания в пустыне, подчёркивая связь культуры и природы Омана.
Дом бедуинов
Вы узнаете о традиционном образе жизни этих «хозяев пустыни», познакомитесь с их культурой и искусством. Поймёте, как они добывают воду среди бескрайних дюн и как адаптируют свой быт. Также вас ждёт демонстрация традиционных ремёсел и, конечно, живое общение с бедуинами.
Фотостоп на дюнах
Песчаные дюны — идеальный фон для фотографий! Эти золотые пески, изменяющие свою форму с каждым ветром, создают ощущение необъятности и величия природы. Я покажу вам лучшие локации пустыни Вахиба для памятных снимков.
Ощутите на себе уникальное сочетание природной красоты и человеческого взаимодействия с ней!
Организационные детали
Поедем на комфортабельных джипах или микроавтобусах, оснащённых кондиционерами: Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol. Время в пути до первой остановки — 2,5 ч
Программа подойдёт взрослым и детям от 6 лет
Обед включён в стоимость экскурсии и будет организован в местном кафе
По желанию можете заказать прогулку на верблюдах — $10-50 в зависимости от продолжительности
В программе предусмотрен небольшой хайкинг, поэтому рекомендую иметь удобную обувь для ходьбы по неровной местности
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваш гид в Маскате
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Георгий, я профессиональный гид в Омане. Приглашаю на экскурсии по самым живописным и интересным уголкам этой сказочной страны.