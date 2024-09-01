Хотите найти спокойствие вдали от городской суеты? Экскурсия «Золотые дюны и рай посреди пустыни» предлагает не просто путешествие, а полное погружение в культуру Омана. Вас ждёт посещение оазиса Вади Бани Халид с его ярко-зелёными водными бассейнами и водопадами, обед в традиционном стиле и знакомство с бытом бедуинов. Не упустите возможность насладиться уникальным сочетанием природной красоты и культурного наследия

Описание экскурсии

Посещение оазиса Вади Бани Халид

Он известен ярко-зелёными водными бассейнами и водопадами, окружёнными пышной растительностью и скальными формированиями. Это место идеально подходит для отдыха. Вы сможете поплавать в естественных бассейнах, погулять по тропам и насладиться флорой и фауной.

Обед в традиционном стиле

В тени оазиса вы попробуете национальные блюда, приготовленные по старинным бедуинским рецептам. А я в это время расскажу об особенностях местной кухни и традициях питания в пустыне, подчёркивая связь культуры и природы Омана.

Дом бедуинов

Вы узнаете о традиционном образе жизни этих «хозяев пустыни», познакомитесь с их культурой и искусством. Поймёте, как они добывают воду среди бескрайних дюн и как адаптируют свой быт. Также вас ждёт демонстрация традиционных ремёсел и, конечно, живое общение с бедуинами.

Фотостоп на дюнах

Песчаные дюны — идеальный фон для фотографий! Эти золотые пески, изменяющие свою форму с каждым ветром, создают ощущение необъятности и величия природы. Я покажу вам лучшие локации пустыни Вахиба для памятных снимков.

Ощутите на себе уникальное сочетание природной красоты и человеческого взаимодействия с ней!

Организационные детали