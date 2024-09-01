Золотые дюны и рай посреди пустыни

Ищете уединение и хотите спрятаться от городской суеты? На экскурсии у вас будет такая возможность! Погружение в культуру Омана, посещение оазиса и быт бедуинов
Хотите найти спокойствие вдали от городской суеты? Экскурсия «Золотые дюны и рай посреди пустыни» предлагает не просто путешествие, а полное погружение в культуру Омана.

Вас ждёт посещение оазиса Вади Бани Халид с его ярко-зелёными водными бассейнами и водопадами, обед в традиционном стиле и знакомство с бытом бедуинов. Не упустите возможность насладиться уникальным сочетанием природной красоты и культурного наследия

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌴 Посещение оазиса Вади Бани Халид
  • 🍽 Обед в традиционном стиле
  • 🏜 Знакомство с бытом бедуинов
  • 📸 Фотостоп на дюнах
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
    • Золотые дюны и рай посреди пустыни
    Золотые дюны и рай посреди пустыни
    Золотые дюны и рай посреди пустыни
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00

    Что можно увидеть

  • Оазис Вади Бани Халид
  • Дом бедуинов
  • Песчаные дюны

    • Описание экскурсии

    Посещение оазиса Вади Бани Халид

    Он известен ярко-зелёными водными бассейнами и водопадами, окружёнными пышной растительностью и скальными формированиями. Это место идеально подходит для отдыха. Вы сможете поплавать в естественных бассейнах, погулять по тропам и насладиться флорой и фауной.

    Обед в традиционном стиле

    В тени оазиса вы попробуете национальные блюда, приготовленные по старинным бедуинским рецептам. А я в это время расскажу об особенностях местной кухни и традициях питания в пустыне, подчёркивая связь культуры и природы Омана.

    Дом бедуинов

    Вы узнаете о традиционном образе жизни этих «хозяев пустыни», познакомитесь с их культурой и искусством. Поймёте, как они добывают воду среди бескрайних дюн и как адаптируют свой быт. Также вас ждёт демонстрация традиционных ремёсел и, конечно, живое общение с бедуинами.

    Фотостоп на дюнах

    Песчаные дюны — идеальный фон для фотографий! Эти золотые пески, изменяющие свою форму с каждым ветром, создают ощущение необъятности и величия природы. Я покажу вам лучшие локации пустыни Вахиба для памятных снимков.

    Ощутите на себе уникальное сочетание природной красоты и человеческого взаимодействия с ней!

    Организационные детали

    • Поедем на комфортабельных джипах или микроавтобусах, оснащённых кондиционерами: Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser или Nissan Patrol. Время в пути до первой остановки — 2,5 ч
    • Программа подойдёт взрослым и детям от 6 лет
    • Обед включён в стоимость экскурсии и будет организован в местном кафе
    • По желанию можете заказать прогулку на верблюдах — $10-50 в зависимости от продолжительности
    • В программе предусмотрен небольшой хайкинг, поэтому рекомендую иметь удобную обувь для ходьбы по неровной местности

    в воскресенье в 09:00

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный$150
    Дети до 12 лет$80
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В вашем отеле
    Когда и сколько длится?
    Когда: в воскресенье в 09:00
    Экскурсия длится около 10 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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