Наше путешествие — возможность насладиться зелёным и прохладным миром Омана.
Вас ждут два особенных места: оазис с бирюзовыми чашами, каньонами и скрытым водопадом, а также знаменитое карстовое озеро — одно из самых фотогеничных мест Аравийского полуострова. По пути вы услышите местные легенды и разгадаете природные загадки.
Описание экскурсии
Оазис Вади-Шаб — живописное ущелье, пещера и водопад
- Мы переправимся на лодке на противоположный берег
- Прогуляемся вдоль реки, рассмотрим невероятной красоты скалы
- Полюбуемся богатой растительностью, которая напоминает о первозданной красоте мира
- Заплывём в пещеру, чтобы увидеть водопад внутри
Карстовое озеро Бимма
Мы окажемся в удивительном месте, где земля как будто разверзлась и открыла окно в бирюзовый подземный мир. Если верить легендам, воронка появилась в результате падения с неба звезды. Здесь получаются потрясающие фотографии. При желании вы окунётесь в чистейшую воду, цвет которой меняется от мятного до сапфирового.
Ориентировочный тайминг поездки
- Дорога из Маската в Вади-Шаб — 1,5 часа
- Прогулка по Вади-Шаб — 3 часа
- Дорога из Вади-Шаб до Воронки Бимма — 40 минут
- Прогулка по Воронка Бимма — 1 час
- Возвращение в Маскат — 50 минут
- Кафе — 40 минут
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Fortuner. Мы встретим вас в отеле и после экскурсии отвезём обратно
- Обед в кафе национальной кухни входит в стоимость
в пятницу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марьям — ваш гид в Маскате
Я родилась в Иране, но сейчас живу в Омане и знаю его так же хорошо, как свою родину. Магистр русского языка, изучала его в университете и свободно владею им. С 2017 года занимаюсь организацией туров и работаю гидом для русскоязычных путешественников. Открою для вас главные достопримечательности, атмосферные места и интересные факты об Омане и сделаю ваше путешествие по настоящему незабываемым.
