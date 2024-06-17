Однодневное путешествие по природным достопримечательностям Омана. Вы увидите один из самых впечатляющих оазисов - Вади Шаб, искупаетесь в Аравийском море и полюбуетесь озером Бимма. Завершится экскурсия национальным обедом, где вы попробуете главное праздничное блюдо султанов - шуву. Путешествие включает переправу на лодке, прогулку по ущелью и купание в бассейне с водопадом. Комфортабельный автомобиль и всё включено в стоимость

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вади Шаб. Горный оазис в пустынном Омане. Вас ждёт переправа на лодке и прогулка по ущелью среди огромных скал. После пешеходной части начнётся путь вплавь — он не представляет никакой опасности. Добравшись до глубокого бассейна, вы увидите вход в пещеру и поражающий красотой водопад. Если не захотите плыть дальше, можно остаться в конечной точке пешего маршрута, позагорать и сделать красивые фото.

Аравийское море. После оазиса мы отправимся на море в северной части Индийского океана, насладимся его голубой кристально чистой водой, полюбуемся высокими скалистыми берегами с бухтами и заливами.

Озеро Бимма. Bimmah sinkhole — это озеро с бирюзовыми водами, размером примерно 50 м в ширину, 70 м в длину и около 20 м в глубину, расположенное всего в 600 м от берега моря. Местные жители верят, что эта воронка в форме колодца образовалась от падения метеорита. Отсюда и возникло арабское название места, которое переводится как «глубокий колодец (падающей) звезды».

Национальный обед. Вы попробуете главное праздничное блюдо султанов — шуву. Куски мяса маринуют несколько часов в смеси местных специй, заворачивают в листья финиковый пальмы и помещают в специальную печь в песке, где оно медленно томится около суток и подаётся на стол с овощной подливкой, овощами и рисом.

Организационные детали