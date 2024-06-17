Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Оману. Вас ждут Вади Шаб, Аравийское море, озеро Бимма и национальный обед. Не упустите шанс
Однодневное путешествие по природным достопримечательностям Омана.
Вы увидите один из самых впечатляющих оазисов - Вади Шаб, искупаетесь в Аравийском море и полюбуетесь озером Бимма.
Завершится экскурсия национальным обедом, где вы попробуете главное праздничное блюдо султанов - шуву. Путешествие включает переправу на лодке, прогулку по ущелью и купание в бассейне с водопадом. Комфортабельный автомобиль и всё включено в стоимость
Вади Шаб. Горный оазис в пустынном Омане. Вас ждёт переправа на лодке и прогулка по ущелью среди огромных скал. После пешеходной части начнётся путь вплавь — он не представляет никакой опасности. Добравшись до глубокого бассейна, вы увидите вход в пещеру и поражающий красотой водопад. Если не захотите плыть дальше, можно остаться в конечной точке пешего маршрута, позагорать и сделать красивые фото.
Аравийское море. После оазиса мы отправимся на море в северной части Индийского океана, насладимся его голубой кристально чистой водой, полюбуемся высокими скалистыми берегами с бухтами и заливами.
Озеро Бимма. Bimmah sinkhole — это озеро с бирюзовыми водами, размером примерно 50 м в ширину, 70 м в длину и около 20 м в глубину, расположенное всего в 600 м от берега моря. Местные жители верят, что эта воронка в форме колодца образовалась от падения метеорита. Отсюда и возникло арабское название места, которое переводится как «глубокий колодец (падающей) звезды».
Национальный обед. Вы попробуете главное праздничное блюдо султанов — шуву. Куски мяса маринуют несколько часов в смеси местных специй, заворачивают в листья финиковый пальмы и помещают в специальную печь в песке, где оно медленно томится около суток и подаётся на стол с овощной подливкой, овощами и рисом.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Sequoia MG Rx8
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хайтам — ваш гид в Маскате
Меня зовут Хайтам Аль-рувайди, я родился и вырос в Маскате.
Приглашаю вас в захватывающее путешествие по моей родной Оманской земле! Мои корни уходят глубоко в историю этой страны, и я с читать дальше
гордостью расскажу вам о её традициях, обычаях и тайнах, которые она хранит.
Самый лучший способ узнать страну — это увидеть её глазами того, кто любит её, как родную мать. Я с удовольствием покажу вам места, которые есть не в каждом туристическом путеводителе, открою двери к настоящим сокровищам и знакомым лишь местным жителям уголкам.
Доверьтесь мне, и я покажу вам Оман таким, каким его видят настоящие жители — гостеприимным, величественным и полным загадок. Приготовьтесь к незабываемому путешествию!