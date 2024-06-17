Самый лучший день в Омане

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Оману. Вас ждут Вади Шаб, Аравийское море, озеро Бимма и национальный обед. Не упустите шанс
Однодневное путешествие по природным достопримечательностям Омана.

Вы увидите один из самых впечатляющих оазисов - Вади Шаб, искупаетесь в Аравийском море и полюбуетесь озером Бимма.

Завершится экскурсия национальным обедом, где вы попробуете главное праздничное блюдо султанов - шуву. Путешествие включает переправу на лодке, прогулку по ущелью и купание в бассейне с водопадом. Комфортабельный автомобиль и всё включено в стоимость

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌊 Вади Шаб - уникальный горный оазис
  2. 🏝 Купание в Аравийском море
  3. 🌟 Озеро Бимма - природное чудо
  4. 🍽 Национальный обед с шувой
  5. 🚗 Комфортабельный транспорт

Что можно увидеть

  • Вади Шаб
  • Аравийское море
  • Озеро Бимма
Самый лучший день в Омане
Самый лучший день в Омане
Самый лучший день в Омане
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вади Шаб. Горный оазис в пустынном Омане. Вас ждёт переправа на лодке и прогулка по ущелью среди огромных скал. После пешеходной части начнётся путь вплавь — он не представляет никакой опасности. Добравшись до глубокого бассейна, вы увидите вход в пещеру и поражающий красотой водопад. Если не захотите плыть дальше, можно остаться в конечной точке пешего маршрута, позагорать и сделать красивые фото.

Аравийское море. После оазиса мы отправимся на море в северной части Индийского океана, насладимся его голубой кристально чистой водой, полюбуемся высокими скалистыми берегами с бухтами и заливами.

Озеро Бимма. Bimmah sinkhole — это озеро с бирюзовыми водами, размером примерно 50 м в ширину, 70 м в длину и около 20 м в глубину, расположенное всего в 600 м от берега моря. Местные жители верят, что эта воронка в форме колодца образовалась от падения метеорита. Отсюда и возникло арабское название места, которое переводится как «глубокий колодец (падающей) звезды».

Национальный обед. Вы попробуете главное праздничное блюдо султанов — шуву. Куски мяса маринуют несколько часов в смеси местных специй, заворачивают в листья финиковый пальмы и помещают в специальную печь в песке, где оно медленно томится около суток и подаётся на стол с овощной подливкой, овощами и рисом.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Sequoia MG Rx8
  • В стоимость всё включено

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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