Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в сказочный оазис - Вади-Шаб
Оценить красоту ущелий, поразиться буйству красок, искупаться в кристальных водоемах и озере Бимма
Начало: В вашем отеле в Маскате
Завтра в 06:00
3 окт в 06:00
$450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы
Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи
Начало: В вашем отеле/аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $500 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Волшебное путешествие: Вади Шаб и воронка Бимма
Откройте завораживающую природу Омана в Вади Шаб и воронке Бимма. Насладитесь уникальными пейзажами и узнайте о местных традициях
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00 и 15:00
Завтра в 08:00
9 окт в 08:00
$75 за человека
