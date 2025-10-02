Найдено 3 экскурсии в категории « Вади-Шаб » в Маскате на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 9 часов 42 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Поездка в сказочный оазис - Вади-Шаб Оценить красоту ущелий, поразиться буйству красок, искупаться в кристальных водоемах и озере Бимма Начало: В вашем отеле в Маскате $450 за всё до 4 чел. На машине 12 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Вади Шаб, Синкхолл и Матрах, исторический центр столицы Познакомьтесь с разнообразием Омана: каньоны, природные бассейны, карстовые провалы и исторические места Маската. Индивидуальная экскурсия для всей семьи Начало: В вашем отеле/аэропорту от $500 за всё до 4 чел. На машине 8 часов Мини-группа до 6 чел. Волшебное путешествие: Вади Шаб и воронка Бимма Откройте завораживающую природу Омана в Вади Шаб и воронке Бимма. Насладитесь уникальными пейзажами и узнайте о местных традициях Начало: У вашего отеля Расписание: в понедельник и четверг в 08:00 и 15:00 $75 за человека Другие экскурсии Маската

