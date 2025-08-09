Приглашаем вас в захватывающее однодневное путешествие из Маската, где вы откроете для себя природную и песочную магию Омана — от оазиса Вади Бани Халид до пустыни Вахиб. Вас ждёт удивительное сочетание природных красот и культурных открытий.

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда температура более комфортная для прогулок и экскурсий. В это время года погода в Омане наиболее благоприятна для путешествий, и можно насладиться всеми прелестями природы. В летние месяцы с мая по сентябрь температура может быть высокой, но это не помешает любителям жаркого климата насладиться красотами региона.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.