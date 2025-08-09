Приглашаем вас в захватывающее однодневное путешествие из Маската, где вы откроете для себя природную и песочную магию Омана — от оазиса Вади Бани Халид до пустыни Вахиб. Вас ждёт удивительное сочетание природных красот и культурных открытий.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Живописный оазис Вади Бани Халид
- 🏜️ Величественные дюны пустыни Вахиб
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🍽️ Вкусный обед в местном ресторане
- ☕ Знакомство с культурой бедуинов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда температура более комфортная для прогулок и экскурсий. В это время года погода в Омане наиболее благоприятна для путешествий, и можно насладиться всеми прелестями природы. В летние месяцы с мая по сентябрь температура может быть высокой, но это не помешает любителям жаркого климата насладиться красотами региона.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Оазис Вади Бани Халид
- Пустыня Вахиб
Описание экскурсииОазис Вади Бани Халид Первым пунктом станет живописный оазис Вади Бани Халид — настоящий райский уголок среди величественных скал и пышных пальмовых рощ. Здесь вы сможете освежиться в кристально чистых бирюзовых водоёмах, прогуляться по живописным маршрутам и сделать незабываемые фотографии. Для купания рекомендуется скромная одежда: мужчинам — шорты и футболка, женщинам — купальник, закрытый шортами и футболкой. После активного отдыха вас ждёт вкусный обед в аутентичном местном ресторане, где вы сможете познакомиться с традиционной оманской кухней и гостеприимством жителей. Пустыня Вахиб Далее маршрут приведёт вас к бескрайним пескам пустыни Вахиб — впечатляющему морю золотых дюн. Посещение традиционного дома бедуинов позволит узнать об их образе жизни, а чашечка ароматного оманского кофе или чая станет приятным завершением знакомства с культурой. Это уникальное путешествие подарит вам возможность за один день погрузиться в природное и культурное богатство Омана, получить яркие впечатления и создать незабываемые воспоминания. Важная информация:
- Экскурсия не подходит для следующих категорий участников: дети младше 6 лет, беременные женщины, лица с заболеваниями спины и сердца, люди с ограниченными возможностями передвижения.
- Уровень физической подготовки: для этого тура требуется умеренный уровень физической подготовки, так как он включает в себя ходьбу и восхождение по неровной местности.
- Необходимо взять с собой следующие вещи: комфортную обувь, солнцезащитные очки, головной убор, купальный костюм, сменную одежду, полотенце, фотоаппарат и солнцезащитный крем.
- Курение в транспорте запрещено.
- Дресс-код: для купания в Вади Бани Халид требуется скромная одежда.
- Тур проводится при любых погодных условиях; однако в случае экстремальных погодных условий некоторые мероприятия могут быть скорректированы или перенесены.
- Культурная чувствительность: уважайте местные обычаи, особенно при посещении дома бедуинов. Пожалуйста, спросите разрешения, прежде чем фотографировать местных жителей.
Каждый день в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги англоговорящего гида
- Входные билеты в Вади Бани Халид
- Обед и кофе/чай в бедуинском доме
- Бутилированная вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительные напитки во время обеда
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дилан
9 авг 2025
Маршрут на день был составлен идеально, и каждый момент был особенным - от каньона до обеда и созерцания заката в пустыне; это было одним из самых ярких моментов нашего отпуска.
Ш
Шемседин
30 июл 2025
Это был замечательный опыт. Гид сделал поездку замечательной, мы поплавали в оазисе, покатались на верблюде, попробовали десерт, отлично пообедали и узнали много нового. Это того стоит. Отличный тур, рекомендую всем
С
Семен
10 июл 2025
Удивительная экскурсия с захватывающими дух пейзажами.
Входит в следующие категории Маската
