Ilya проводит ещё 1 экскурсию

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Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб

Оценить красоту ущелий, поразиться буйству красок, искупаться в кристальных водоемах и озере Бимма

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в вашем отеле в Маскате
  • Заказать экскурсию

$380$342 за экскурсиюскидка10%

Ilya
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ilya – представитель по Маскату
Во время легкого хайкинга и водных переправ вы осмотрите плантации банановых пальм 🌴 и непривычные для пустыни заросли, искупаетесь в дивных водоемах и пройдете вдоль фантастических скал.

А на обратном пути посетите одно из самых красивых карстовых озер мира, возникшее, по легенде, благодаря звезде.
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб

Что вас ожидает

Райский оазис в пустыне
Утром вы отправитесь на автомобиле вдоль оманского побережья в сторону города Сур и уже через полтора-два часа окажетесь в долине. На моторной лодке вы переправитесь через водоем с кристальной бирюзовой водой, после чего будет получасовой хайкинг по живописному ущелью, вдоль крутых скал, фруктовых плантаций и природных бассейнов. На следующей остановке у вас будет две опции — остаться и провести время, наслаждаясь купанием в чистейших водах озера и загорая на теплом солнце посреди оазиса. Или двинуться дальше: преодолев вплавь ручей или пройдя по его дну (что возможно в сухой сезон), вы доберетесь до глубокого бассейна. На его территории, через вход в скалах, вас будут ждать чудесная пещера и красивый водопад, настоящее украшение Вади Шааба.

Необыкновенное озеро Бимма
На обратном пути в Маскат вы посетите еще одно удивительное место — так называемый колодец-провал Бимма. В некоторых рейтингах его признали самым красивым карстовым озером в мире! А по здешним легендам, чудо природы образовалось после падения звезды, которая образовала воронку с размерами 50 на 70 метров и глубиной в 20. Спустившись к водоему, вы сможете сделать редкие снимки, а при желании — и поплавать.

Организационные детали

  • Транспорт и обед входят в стоимость экскурсии
  • Мы встретим вас в любом отеле Маската, а также можем забрать из морского порта или аэропорта

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб
Поездка в сказочный оазис — Вади Шааб

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в вашем отеле в Маскате.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ilya
Ilya
Здравствуйте, дорогие гости! Я живу в Омане, очень люблю эту страну и достаточно глубоко изучил ее историю, культуру и традиции. Работаю с командой таких же увлеченных гидов. Мы будем рады щедро поделиться своими знаниями и показать в полной красе сказочный Оман. У нас есть много экскурсионных программ на комфортабельном микроавтобусе или автомобиле. Добро пожаловать! Ждем с нетерпением нашей встречи!:)
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Ilya проводит ещё 1 экскурсию

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