Ilya проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Райский оазис в пустыне

Утром вы отправитесь на автомобиле вдоль оманского побережья в сторону города Сур и уже через полтора-два часа окажетесь в долине. На моторной лодке вы переправитесь через водоем с кристальной бирюзовой водой, после чего будет получасовой хайкинг по живописному ущелью, вдоль крутых скал, фруктовых плантаций и природных бассейнов. На следующей остановке у вас будет две опции — остаться и провести время, наслаждаясь купанием в чистейших водах озера и загорая на теплом солнце посреди оазиса. Или двинуться дальше: преодолев вплавь ручей или пройдя по его дну (что возможно в сухой сезон), вы доберетесь до глубокого бассейна. На его территории, через вход в скалах, вас будут ждать чудесная пещера и красивый водопад, настоящее украшение Вади Шааба.

Необыкновенное озеро Бимма

На обратном пути в Маскат вы посетите еще одно удивительное место — так называемый колодец-провал Бимма. В некоторых рейтингах его признали самым красивым карстовым озером в мире! А по здешним легендам, чудо природы образовалось после падения звезды, которая образовала воронку с размерами 50 на 70 метров и глубиной в 20. Спустившись к водоему, вы сможете сделать редкие снимки, а при желании — и поплавать.