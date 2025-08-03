Откройте для себя подводный рай архипелага Дайманият! Экскурсия включает снорклинг среди коралловых рифов с яркими тропическими рыбками и морскими черепахами, отдых на комфортабельной лодке и подъём на горные вершины островов для панорамных видов. Включено снаряжение, напитки и закуски.
Описание водной прогулкиУвидеть подводный мир Погрузитесь в удивительный подводный мир островов Дайманият, где кристально прозрачные воды хранят свои тайны. Этот уникальный морской заповедник состоит из девяти живописных островов, каждый из которых таит в себе захватывающие приключения для любителей снорклинга. Вас ждёт незабываемое путешествие среди коралловых рифов, где можно наблюдать за яркими тропическими рыбками и величественными морскими черепахами в их естественной среде обитания. Благодаря тому, что острова необитаемы и находятся под охраной, их подводный мир сохранил первозданную красоту и разнообразие. Комфорт и приключение Комфортная лодка станет вашим уютным убежищем между погружениями, где можно отдохнуть в тени и набраться сил для новых открытий. В программу включено всё необходимое снаряжение для снорклинга, а также освежающие напитки, аппетитные сэндвичи и закуски. Особую изюминку приключению придаст возможность исследовать горные вершины островов — отсюда открываются потрясающие панорамные виды на бескрайние морские просторы и живописные окрестности. Это идеальный выбор для тех, кто мечтает совместить подводные приключения с захватывающими видами с высоты. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Прогулка на лодке
- Оборудование для подводного плавания
- Закуски и безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из отеля
Место начала и завершения?
Al Seeb Port M5QG+P87, Jetty, Seeb, Oman
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Экскурсия не подходит для беременных женщин и людей в инвалидных креслах
- Необходимо взять с собой купальный костюм, полотенце, солнцезащитный крем и водонепроницаемую сумку
- На экскурсии строго запрещено заниматься рыбалкой, употреблять алкоголь, а также прикасаться к морским животным
- Важно учитывать, что с 1 ноября по 30 апреля посетителям разрешается выходить на пляжи островов, однако с 1 мая по 31 октября доступ на берег ограничен и выходить там запрещено
- В марине действует обязательное правило ношения закрытой одежды до и после экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мухаммад
3 авг 2025
Все было очень хорошо, отлично. Путешествие на остров было потрясающим и захватывающим! Капитан был очень дружелюбным и терпеливым и взял меня и мою тетю с собой поплавать, поскольку мы не
W
Wafae
16 июл 2025
Это был потрясающий опыт! Гиды на лодке были очень любезны и вежливы. Рекомендую эту экскурсию!
С
Стефан
21 июн 2025
Приятная расслабляющая экскурсия на небольшие острова за пределами порта Маскат.
