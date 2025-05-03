читать дальше

контактный, и буквально с первых минут общения, кажется что знаешь его всю жизнь. Это очень важно, особенно для тех туристов, кто путешествует в одиночку. Во вторых, экскурсия выстроена таким образом, что все достопримечательности Маската вы увидите с наилучших ракурсов, а так же без пробок и очередей. Пол дня пролетело незаметно. В-третьих кроме экскурса в историю страны, я получила много другой полезной информации: что привезти из Омана в качестве сувениров, где можно поменять старые доллары! (для тех у кого из много, рекомендую. Отличный повод посетить страну 😉)а так же про менталитет и жизнь обычных местных жителей и еще много всего интересного. Мы посетили мечеть, рынок, набережную, форт,оперный театр и тд. Приятным бесплатным приятным бонусом было присутствие на экскурсии профессионального фотографа Льва Рогожникова, прекрасные фото которого в этом отзыве. Отдельная благодарность Илье за подарочки всех участникам экскурсии. Безумно приятно. Итогом гида и экскурсию рекомендую на все 💯