Мини-группа
до 11 чел.
Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
Прикоснитесь к чудесам Омана! Вас ждут лазурные воды Биммах Синкхол и потрясающие пейзажи Вади Шаб. Узнайте больше о природе и культуре этой удивительной страны
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
$90 за человека
Групповая
до 20 чел.
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Маскат - город контрастов, где переплетаются традиции и современность. Узнайте о культуре, быте и истории этого удивительного места
Начало: У вашего отеля в Маскате
14 окт в 08:00
21 окт в 08:00
$58 за человека
Групповая
до 20 чел.
Оманские традиции: рынок и деревня
Путешествие в сердце Омана с посещением животного рынка Низвы и древней деревни Аль-Хамра. Ощутите атмосферу восточных базаров и исторических мест
Начало: У вашего отеля в Маскате
Расписание: в пятницу в 06:00
16 мая в 06:00
23 мая в 06:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила3 мая 2025Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсияРоман - самый лучший экскурсовод: красивый, веселый, внимательный, позитивный, умеющий ладить с детьми и экскурсантами! Очень интересно рассказывал о Маскате,
- ТТатьяна2 апреля 2025Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсияЗамечательная экскурсия. Лучший сити тур, котором я кода либо была. Во-первых Илья отличный гид. Он очень эрудированный, легко доносит информацию,
- ННаталья30 марта 2025Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсияОгромное спасибо за экскурсию по Маскату. Илья очень интересно и с юмором рассказывал об Омане и его столице. Время прошло незаметно, посетили основные достопримечательности и узнали много нового. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «На автобусе»
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