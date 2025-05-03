Экскурсии на автобусе в Маскате

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Маскате на русском языке, цены от $58. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (в небольшой группе)
На машине
На автобусе
9 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (мини-группа)
Прикоснитесь к чудесам Омана! Вас ждут лазурные воды Биммах Синкхол и потрясающие пейзажи Вади Шаб. Узнайте больше о природе и культуре этой удивительной страны
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
12 мая в 08:00
13 мая в 08:00
$90 за человека
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
На автобусе
5 часов
61 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
Маскат - город контрастов, где переплетаются традиции и современность. Узнайте о культуре, быте и истории этого удивительного места
Начало: У вашего отеля в Маскате
14 окт в 08:00
21 окт в 08:00
$58 за человека
Оманские традиции: рынок животных в Низве + деревня Аль-Хамра
На автобусе
9 часов
Групповая
до 20 чел.
Оманские традиции: рынок и деревня
Путешествие в сердце Омана с посещением животного рынка Низвы и древней деревни Аль-Хамра. Ощутите атмосферу восточных базаров и исторических мест
Начало: У вашего отеля в Маскате
Расписание: в пятницу в 06:00
16 мая в 06:00
23 мая в 06:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    3 мая 2025
    Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
    Роман - самый лучший экскурсовод: красивый, веселый, внимательный, позитивный, умеющий ладить с детьми и экскурсантами! Очень интересно рассказывал о Маскате,
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    провел по городу и подстраивал маршрут под интересы и потребности группы (в том числе отъезжающих в аэропорт), играл и занимался с очень непоседливым, активным ребенком! Очень крутой парень и не мелочный - предоставлял воду из холодильника в машине, что было очень актуально при такой жаре! Спасибо огромное за интересную экскурсию и прекрасное отношение к туристам! Успехов и процветания!

  • Т
    Татьяна
    2 апреля 2025
    Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия. Лучший сити тур, котором я кода либо была. Во-первых Илья отличный гид. Он очень эрудированный, легко доносит информацию,
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    контактный, и буквально с первых минут общения, кажется что знаешь его всю жизнь. Это очень важно, особенно для тех туристов, кто путешествует в одиночку. Во вторых, экскурсия выстроена таким образом, что все достопримечательности Маската вы увидите с наилучших ракурсов, а так же без пробок и очередей. Пол дня пролетело незаметно. В-третьих кроме экскурса в историю страны, я получила много другой полезной информации: что привезти из Омана в качестве сувениров, где можно поменять старые доллары! (для тех у кого из много, рекомендую. Отличный повод посетить страну 😉)а так же про менталитет и жизнь обычных местных жителей и еще много всего интересного. Мы посетили мечеть, рынок, набережную, форт,оперный театр и тд. Приятным бесплатным приятным бонусом было присутствие на экскурсии профессионального фотографа Льва Рогожникова, прекрасные фото которого в этом отзыве. Отдельная благодарность Илье за подарочки всех участникам экскурсии. Безумно приятно. Итогом гида и экскурсию рекомендую на все 💯

    Замечательная экскурсия. Лучший сити тур, котором я кода либо была. Во-первых Илья отличный гид. Он оченьЗамечательная экскурсия. Лучший сити тур, котором я кода либо была. Во-первых Илья отличный гид. Он оченьЗамечательная экскурсия. Лучший сити тур, котором я кода либо была. Во-первых Илья отличный гид. Он оченьЗамечательная экскурсия. Лучший сити тур, котором я кода либо была. Во-первых Илья отличный гид. Он оченьЗамечательная экскурсия. Лучший сити тур, котором я кода либо была. Во-первых Илья отличный гид. Он оченьЗамечательная экскурсия. Лучший сити тур, котором я кода либо была. Во-первых Илья отличный гид. Он оченьЗамечательная экскурсия. Лучший сити тур, котором я кода либо была. Во-первых Илья отличный гид. Он оченьЗамечательная экскурсия. Лучший сити тур, котором я кода либо была. Во-первых Илья отличный гид. Он очень
  • Н
    Наталья
    30 марта 2025
    Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
    Огромное спасибо за экскурсию по Маскату. Илья очень интересно и с юмором рассказывал об Омане и его столице. Время прошло незаметно, посетили основные достопримечательности и узнали много нового. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красота Омана: Вади Шаб и Биммах Синкхол (в небольшой группе)
  2. Такой разный Маскат: групповая обзорная экскурсия
  3. Оманские традиции: рынок животных в Низве + деревня Аль-Хамра
Какие места ещё посмотреть в Маскате
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Мечеть Султана Кабуса
  3. Оперный дом
  4. Набережная
  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Маскату в мае 2025
Сейчас в Маскате в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 58 до 100. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на автобусе, 71 ⭐ отзыв, цены от $58. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль