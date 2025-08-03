Мои заказы

Дайвинг и купание с маской в Маскате

Найдено 4 экскурсии в категории «Подводное плавание» в Маскате на русском языке, цены от $52, скидки до 35%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
5 часов
5 отзывов
Водная прогулка
Снорклинг на островах Дайманиат: красота подводного мира
Погрузитесь в мир подводных приключений на островах Дайманиат! Яркие рыбы, морские черепахи и освежающие напитки на борту ждут вас
Начало: На пристани в Маскате
«В стоимость включено: водная прогулка, аренда оборудования для снорклинга, напитки и закуски»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$100 за человека
Острова Дайманият и подводное плавание из Маската
На автобусе
4.5 часа
3 отзыва
Водная прогулка
Острова Дайманият и подводное плавание из Маската
Начало: Al Seeb Port M5QG+P87, Jetty, Seeb, Oman
«Этот уникальный морской заповедник состоит из девяти живописных островов, каждый из которых таит в себе захватывающие приключения для любителей снорклинга»
Расписание: Каждый день в 12:30
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$62.99 за человека
Путешествие на острова Дайманият со снорклингом и барбекю
На автобусе
5.5 часов
-
35%
4 отзыва
Водная прогулка
Путешествие на острова Дайманият со снорклингом и барбекю
Начало: Al Mouj Marina, Muscat 121, Oman
«Этот уникальный морской заповедник состоит из девяти живописных островов, каждый из которых таит в себе захватывающие приключения для любителей снорклинга»
Расписание: Каждый день в 8:00 и 13:30
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$69.60$107 за человека
Наблюдение за дельфинами со снорклингом в Маскате
3 часа
4 отзыва
Водная прогулка
Наблюдение за дельфинами со снорклингом в Маскате
Начало: Marina Bander Al Rowdha, Muscat, Oman
«Приключение со снорклингом Коралловые рифы, раскинувшиеся вдоль побережья, представляют собой настоящий подводный сад, наполненный яркими красками тропических рыб»
Расписание: Ежедневно в 9:45 (приходите заранее в 9:30)
23 авг в 09:30
24 авг в 09:30
$52 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мухаммад
    3 августа 2025
    Острова Дайманият и подводное плавание из Маската
    Все было очень хорошо, отлично. Путешествие на остров было потрясающим и захватывающим! Капитан был очень дружелюбным и терпеливым и взял
    читать дальше

    меня и мою тетю с собой поплавать, поскольку мы не умеем плавать. Мы все равно смогли увидеть черепах и всех рыб, которых обычно не увидели бы, если бы просто остались на лодке. Оценка 10 из 10, рекомендую всем и обязательно пойду снова, когда буду в Маскате!

  • W
    Wafae
    16 июля 2025
    Острова Дайманият и подводное плавание из Маската
    Это был потрясающий опыт! Гиды на лодке были очень любезны и вежливы. Рекомендую эту экскурсию!
  • С
    Стефан
    21 июня 2025
    Острова Дайманият и подводное плавание из Маската
    Приятная расслабляющая экскурсия на небольшие острова за пределами порта Маскат.
  • Р
    Роман
    6 мая 2025
    Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
    Все очень понравилось 😊 отлично организовано, классная команда на борту. Цвет воды - вау. Черепахи - двойное вау 🤩
  • Ю
    Юлия
    12 апреля 2025
    Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
    Великолепно 😍 и другие слова не нужны.
  • М
    Максим
    9 марта 2025
    Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
    Наше путешествие на острова Дайманият оставило яркие впечатления. Мы начали с поездки на лодке, и по пути нам удалось увидеть
    читать дальше

    дельфинов, которые плыли рядом с нами. Когда мы добрались до островов, я погрузился под воду с маской. Под водой много интересного: морских ежей, разноцветных рыб, каракатиц, которые плавали стайками и меняли цвет когда я подплывал ближе. Также мне повезло увидеть черепаху, которая проплыла совсем рядом. Природа рифов очень впечатляет. Спасибо Илье за хорошо организованный тур и за возможность увидеть такую красоту!

  • L
    Ludmila
    5 января 2025
    Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
    Прекрасно организованная поездка с трансфером и всеми организационными деталями.
    Нам очень не повезло с погодой и до островов мы добирались сквозь
    читать дальше

    страшную качку целый час, все были мокрые насквозь, но красоты подводного мира себя оправдали. Действительно на рифах много черепах и рыбок всех видов.
    Из отеля выехали в 7 утра, а назад на пристань катер вернулся в 14. Так что возможно имеет смысл закладывать чуть больше времени, чем указано.

