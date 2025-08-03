Водная прогулка
Снорклинг на островах Дайманиат: красота подводного мира
Погрузитесь в мир подводных приключений на островах Дайманиат! Яркие рыбы, морские черепахи и освежающие напитки на борту ждут вас
Начало: На пристани в Маскате
«В стоимость включено: водная прогулка, аренда оборудования для снорклинга, напитки и закуски»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$100 за человека
Острова Дайманият и подводное плавание из Маската
Начало: Al Seeb Port M5QG+P87, Jetty, Seeb, Oman
«Этот уникальный морской заповедник состоит из девяти живописных островов, каждый из которых таит в себе захватывающие приключения для любителей снорклинга»
Расписание: Каждый день в 12:30
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$62.99 за человека
-
35%
Путешествие на острова Дайманият со снорклингом и барбекю
Начало: Al Mouj Marina, Muscat 121, Oman
Начало: Al Mouj Marina, Muscat 121, Oman

Расписание: Каждый день в 8:00 и 13:30
Расписание: Каждый день в 8:00 и 13:30
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
$69.60
$107 за человека
Наблюдение за дельфинами со снорклингом в Маскате
Начало: Marina Bander Al Rowdha, Muscat, Oman
«Приключение со снорклингом Коралловые рифы, раскинувшиеся вдоль побережья, представляют собой настоящий подводный сад, наполненный яркими красками тропических рыб»
Расписание: Ежедневно в 9:45 (приходите заранее в 9:30)
23 авг в 09:30
24 авг в 09:30
$52 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММухаммад3 августа 2025Все было очень хорошо, отлично. Путешествие на остров было потрясающим и захватывающим! Капитан был очень дружелюбным и терпеливым и взял
- WWafae16 июля 2025Это был потрясающий опыт! Гиды на лодке были очень любезны и вежливы. Рекомендую эту экскурсию!
- ССтефан21 июня 2025Приятная расслабляющая экскурсия на небольшие острова за пределами порта Маскат.
- РРоман6 мая 2025Все очень понравилось 😊 отлично организовано, классная команда на борту. Цвет воды - вау. Черепахи - двойное вау 🤩
- ЮЮлия12 апреля 2025Великолепно 😍 и другие слова не нужны.
- ММаксим9 марта 2025Наше путешествие на острова Дайманият оставило яркие впечатления. Мы начали с поездки на лодке, и по пути нам удалось увидеть
- LLudmila5 января 2025Прекрасно организованная поездка с трансфером и всеми организационными деталями.
Нам очень не повезло с погодой и до островов мы добирались сквозь
В августе 2025 мы рекомендуем заказать 4 популярных экскурсии из 4
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Маскату в августе 2025
Сейчас в Маскате в категории "Подводное плавание" можно забронировать 4 экскурсии от 52 до 100 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
