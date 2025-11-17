Мои заказы

Маскат - город ладана, солнца и легенд

Увидеть и услышать самое главное
Эта прогулка идеальна для знакомства с Маскатом.

Вы увидите знаковые достопримечательности, побываете на колоритном рынке и пройдёте по древним улицам. Услышите о морских сражениях, пиратских набегах и легендах старого города.

Я расскажу, как Маскат превратился из небольшого порта в современную столицу, сохранив аутентичные традиции.
Описание экскурсии

Мечеть Султана Кабуса

Вы рассмотрите белоснежные фасады с изысканной мозаикой и интерьер с самым большим ковром ручной работы в мире. Узнаете о традициях и особенностях архитектуры Омана.

Королевский оперный театр

Элегантное здание в европейском стиле с арабскими мотивами, где проходят концерты и постановки мирового уровня. Мы расскажем об искусства в Омане и о том, как этот театр стал символом современного Маската.

Рынок Матрах

Один из старейших и самых оживлённых в городе. Среди лавок с пряностями, благовониями, текстилем и сувенирами вы разберётесь, как устроена здесь торговля и какие товары стоит привезти домой.

Форт Матрах

Крепость 17 века, которая когда-то защищала город от пиратов и захватчиков — мы расскажем об этом. А с верхних площадок крепости можно полюбоваться панорамой морского порта.

Дворец Аль-Алам

Официальная резиденция султана Омана, которая поражает красотой цветущих садов, старинных стен и фонтанов. Вы узнаете о королевской семье и роли дворца в жизни города.

Организационные детали

  • Едем на Changan Eado Plus
  • Дополнительные расходы (по желанию): вход в театр — $10 за чел., вход на территорию форта — $10 за чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Маскате
Мы — ваши гиды и проводники по волшебному Оману. С радостью откроем вам её сокровища: древние форты, скрытые вади, бескрайние пустыни и гостеприимные города. Наши экскурсии — не просто маршруты, а погружение в культуру, истории и традиции, которые делают Оман таким особенным. Давайте вместе создадим ваше идеальное путешествие — с приключениями, открытиями и моментами, которые останутся с вами навсегда.

Отзывы и рейтинг

А
Александр
17 ноя 2025
Экскурсия прошла отлично. Хорошая организация, классный гид, интересный маршрут и комфортный транспорт - всё на высоком уровне. Город оказался намного красивее, чем мы представляли. Особенно впечатлила мечеть султана Кабуса -
читать дальше

место действительно невероятное.
Мы также заехали на набережную Матрах, прогулялись по рынку, заглянули в древний форт, везде чувствуется настоящий местный колорит. Плюс удалось сделать много красивых фотографий на фоне оперного театра и дворца султана. Отличная экскурсия, которая оставила только приятные впечатления.

Входит в следующие категории Маската

