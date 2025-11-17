Эта прогулка идеальна для знакомства с Маскатом. Вы увидите знаковые достопримечательности, побываете на колоритном рынке и пройдёте по древним улицам. Услышите о морских сражениях, пиратских набегах и легендах старого города. Я расскажу, как Маскат превратился из небольшого порта в современную столицу, сохранив аутентичные традиции.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мечеть Султана Кабуса

Вы рассмотрите белоснежные фасады с изысканной мозаикой и интерьер с самым большим ковром ручной работы в мире. Узнаете о традициях и особенностях архитектуры Омана.

Королевский оперный театр

Элегантное здание в европейском стиле с арабскими мотивами, где проходят концерты и постановки мирового уровня. Мы расскажем об искусства в Омане и о том, как этот театр стал символом современного Маската.

Рынок Матрах

Один из старейших и самых оживлённых в городе. Среди лавок с пряностями, благовониями, текстилем и сувенирами вы разберётесь, как устроена здесь торговля и какие товары стоит привезти домой.

Форт Матрах

Крепость 17 века, которая когда-то защищала город от пиратов и захватчиков — мы расскажем об этом. А с верхних площадок крепости можно полюбоваться панорамой морского порта.

Дворец Аль-Алам

Официальная резиденция султана Омана, которая поражает красотой цветущих садов, старинных стен и фонтанов. Вы узнаете о королевской семье и роли дворца в жизни города.

Организационные детали