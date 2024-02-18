Насладитесь красотой кристально чистых вод островов Дайманият в заповедной зоне! Вы откроете для себя живописные места для подводного плавания. Увидите разноцветных рыб и величавых черепах. И отдохнёте на комфортабельном судне с прохладительными напитками.

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Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном катере с тентом вы отправитесь к островам Дайманиат. Это девять небольших островов, рядом с которыми обитают яркие рыбы и морские черепахи. Вы насладитесь невероятной природой здешних мест и изучите подводный мир, плавая с маской и трубкой. А ещё расслабитесь с освежающими напитками и закусками на кораблике.

Самые смелые могут подняться на горы острова и полюбоваться захватывающим панорамным видом на окрестности.

Организационные детали