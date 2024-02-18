В мини-группе отправиться к заповедным островам и понырять, разглядывая уникальных морских жителей
Насладитесь красотой кристально чистых вод островов Дайманият в заповедной зоне! Вы откроете для себя живописные места для подводного плавания. Увидите разноцветных рыб и величавых черепах. И отдохнёте на комфортабельном судне с прохладительными напитками.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$125
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
На комфортабельном катере с тентом вы отправитесь к островам Дайманиат. Это девять небольших островов, рядом с которыми обитают яркие рыбы и морские черепахи. Вы насладитесь невероятной природой здешних мест и изучите подводный мир, плавая с маской и трубкой. А ещё расслабитесь с освежающими напитками и закусками на кораблике.
Самые смелые могут подняться на горы острова и полюбоваться захватывающим панорамным видом на окрестности.
Организационные детали
- В стоимость включено: водная прогулка, аренда оборудования для снорклинга, напитки и закуски
- Мы предоставляем страховку на время поездки. Она распространяется на взрослых и детей старше 8 лет. По желанию вы можете самостоятельно оформить страховку для детей младше 8 лет.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пристани в Маскате
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 783 туристов
Приветствую всех озарённых звездой путешествий Омана! Дорогие друзья, как житель этой удивительно сказочной страны и русскоязычный гид с неоднократно подтверждённой лицензией от Министерства наследия и туризма Султаната Оман, я с радостью стану вашим проводником в восточную сказку. Очень люблю эту страну, глубоко изучил историю Омана и культуру, традиции и природные достопримечательности. С моими авторскими экскурсиями на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе вы увидите, узнаете, ощутите и прочувствуете настоящий Оман. А также я помогу по вашему желанию составить индивидуальную программу пребывания в стране, будь то поездка для одного, компании или семьи. Приглашаю окунуться в разнообразие впечатлений! Всегда рад новым встречам!
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