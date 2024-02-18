Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
Групповая экскурсия в Маскате

В мини-группе отправиться к заповедным островам и понырять, разглядывая уникальных морских жителей

Насладитесь красотой кристально чистых вод островов Дайманият в заповедной зоне! Вы откроете для себя живописные места для подводного плавания. Увидите разноцветных рыб и величавых черепах. И отдохнёте на комфортабельном судне с прохладительными напитками.
Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
Снорклинг-путешествие на острова Дайманиат
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
25
фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$125
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

На комфортабельном катере с тентом вы отправитесь к островам Дайманиат. Это девять небольших островов, рядом с которыми обитают яркие рыбы и морские черепахи. Вы насладитесь невероятной природой здешних мест и изучите подводный мир, плавая с маской и трубкой. А ещё расслабитесь с освежающими напитками и закусками на кораблике.

Самые смелые могут подняться на горы острова и полюбоваться захватывающим панорамным видом на окрестности.

Организационные детали

  • В стоимость включено: водная прогулка, аренда оборудования для снорклинга, напитки и закуски
  • Мы предоставляем страховку на время поездки. Она распространяется на взрослых и детей старше 8 лет. По желанию вы можете самостоятельно оформить страховку для детей младше 8 лет.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пристани в Маскате
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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