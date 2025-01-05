4 часа
Водная прогулка
Снорклинг на островах Дайманиат: красота подводного мира
Погрузитесь в мир подводных приключений на островах Дайманиат! Яркие рыбы, морские черепахи и освежающие напитки на борту ждут вас
Начало: На пристани в Маскате
Расписание: ежедневно в 08:00
19 янв в 08:00
20 янв в 08:00
$125 за человека
8 часов
Водная прогулка
Маскат: водная прогулка, дельфины и пляж
Понаблюдать за очаровательными морскими животными и искупаться в уютной бухте
Начало: У вашего отеля
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
$330 за всё до 2 чел.
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Конная прогулка по берегу моря в Маскате
Насладитесь незабываемой конной прогулкой вдоль Оманского залива. Профессиональный инструктор и дружелюбные лошади сделают ваш день особенным
Начало: Marina Bandar Al Rowdha
«Затем вас ждёт инструктаж по технике безопасности — вы узнаете, как садиться на лошадь, как управлять ей, как вести себя на прогулке»
25 янв в 08:00
1 фев в 08:00
$140 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- LLudmila5 января 2025Прекрасно организованная поездка с трансфером и всеми организационными деталями. Нам очень не повезло с погодой и до островов мы добирались сквозь
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Животные»
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в январе 2025
Сейчас в Маскате в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 330. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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