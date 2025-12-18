Описание экскурсииОтправьтесь в индивидуальное путешествие и откройте для себя сокровища Омана в комфортном формате! Вы посетите древнюю столицу Низву с её впечатляющим фортом, насладитесь прохладой и красотой «Зелёной горы» Джебель Ахдар, а также прогуляетесь по деревне Биркат Аль Муз с её древней системой фаладжей. Вас ждёт знакомство с подлинной культурой Омана, дегустация местных деликатесов и завораживающие виды с горных вершин.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Низва и Форт Низва (возможен вход внутрь)
- Гора Джебель Ахдар - «Зелёная гора»
- Деревня Биркат Аль Муз (система фаладжей - объект ЮНЕСКО)
Что включено
- Заберём вас из вашего отеля или согласованного места в Маскате
- Транспортировка на автомобиле с кондиционером
- Экскурсовод
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Обед
- Входной билет в Форт Низва (13 $)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы заберём вас из отеля, аэропорта или порта в Маскате
Завершение: После завершения экскурсии мы доставим вас обратно к месту встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии с понедельника по воскресенье с 07:00-11:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
