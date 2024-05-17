Индивидуальная экскурсия по историческому городу Низва и горе Джабель Ахдар за один день. Посетите старинные улочки, аутентичные торговые лавки и современные кофейни.
Откройте для себя форт Низва, построенный в 17 веке,
Откройте для себя форт Низва, построенный в 17 веке,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌄 Захватывающие виды
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🍽️ Включен обед
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Что можно увидеть
- Старый город Низва
- Форт Низва
- Гора Джабель Ахдар
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Старый город. Ранее это был центр торговли, религии, образования и искусства. Он и сейчас не утратил своей прелести. Вы увидите уютные узкие улочки, торговые лавки современные кофейни, которые гармонично дополняют друг друга. Также мы заглянем на рынок, где вы сможете приобрести сувениры, чаи, масла, местную розовую воду, финики, халву.
- Форт Низва, с высоты которого город кажется как на ладони. Это одно из самых посещаемых мест в Омане. Крепость была построена в 17 веке и состоит из лабиринта комнат и узких коридоров. Её масштаб впечатляет!
- Гора Джебель Ахдар. После прогулки по Низве отправимся в горы. Джебель Ахдар славится своими террасными садами, где гранаты, абрикосы и розы растут в изобилии. На автомобиле поднимемся на высоту 2100 метров над уровнем моря, насладимся захватывающими видами и прекрасным закатом.
Вы узнаете:
- Почему эта земля до сих пор не тронута человеком
- Как переводится название горы Джебель Ахдар и что оно значит
- Как Оману удалось за короткий срок превратиться в процветающее государство
- И многое другое
Подробная программа
08:50 — Встреча с гидом
09:00-10:00 — Дорога в Низву
11:00-12:00 — Прибытие в Низву, прогулка по городу и посещение старинного рынка
12:30-13:30 — Посещение форта
13:30-14:30 — Обед
15:30 — Выезд из Низвы в горы
16:00-18:15 — Подъём и встреча заката на смотровой площадке отеля «Анантара»
20:00 — Возвращение в Маскат
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Changan CS95, Mazda 6 или MG
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, обед
- Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Маскате
Провели экскурсии для 57 туристов
Приветствую всех путешественников, ищущих незабываемые приключения в живописном Омане! Меня зовут Данила, и я экскурсионный гид, готовый провести вас по этой удивительной стране. Оман — это истинное сокровище на Ближнем Востоке с его богатой историей, культурным наследием и захватывающей природой. Мне невероятно везёт, потому что я вместе со своей командой гидов могу делиться всем этим с вами, путешественниками!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
17 мая 2024
Посетили экскурсию город Низва и гора Джабель. Удивительная экскурсия, необыкновенные виды, производство розовой воды, потрясающая крепость в Низве. Очень понравился гид Данила, внимательный, интересный рассказчик, чутко реагирует на все просьбы, влюблен в Оман и делится своей любовью с туристами.
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