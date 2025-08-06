Вади Шаб и воронка Бимма - это уникальные природные объекты Омана, которые поражают своей красотой. В ходе экскурсии вы сможете увидеть бирюзовые воды, величественные горы и древний каньон.
Путешествие включает посещение
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные виды
- 📸 Возможность сделать потрясающие снимки
- 🏞 Погружение в атмосферу Омана
- 💧 Освежающее купание в озере
- 🌿 Знакомство с местной культурой
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время можно насладиться всеми красотами природы без лишнего зноя. С мая по сентябрь также возможны поездки, но стоит учитывать более высокие температуры. В остальные месяцы экскурсия доступна, но рекомендуется подготовиться к жаркой погоде.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Вади Шаб
- Воронка Бимма
Описание экскурсииВади Шаб — природная жемчужина Омана Приглашаем вас в захватывающее путешествие к природному шедевру Омана — загадочному оазису Вади Шаб! Погрузитесь в атмосферу первозданной красоты, где кристально чистые воды бирюзового цвета обрамлены величественными горными пиками. Вас ждёт незабываемое приключение с посещением уникального пещерного водопада и исследованием древнего каньона, созданного самой природой. В ходе экскурсии вы не только насладитесь живописными пейзажами, но и познакомитесь с удивительным образом жизни местных фермеров. Вы увидите, как они мастерски возделывают землю, используя вековые методы орошения на каменистых склонах. Удивительная воронка Бимма Не упустите возможность сделать потрясающие снимки в этом райском уголке! Возьмите с собой водонепроницаемый фотоаппарат и удобную обувь — впереди вас ждёт прогулка к волшебному озеру и встреча с каскадом живописного водопада. Окунитесь в прохладные воды природного бассейна и почувствуйте, как зной отступает, даря вам свежесть и умиротворение. На обратном пути остановитесь, чтобы увидеть красивое озеро, расположенное в воронке Бимма.
Каждый день, время начала с 6:00 до 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, время начала с 6:00 до 11:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
H
Heike
6 авг 2025
Поездка в Вади Шаб была прекрасной, такой спокойной и увлекательной. Рекомендую посетить эту часть Омана, дорога туда также очень красивая. Был предоставлен вкусный традиционный обед.
Н
Нира
29 июл 2025
Мероприятие было замечательным, гид и группа также! Желаю вам хорошо провести время!
В
Ванесса
5 июл 2025
Поход к карстовой яме был довольно трудным для тех, кто нечасто ходит в походы, но очень веселым и захватывающим. Купание в карстовой яме, ведущей к пещере, было потрясающим, с пресной водой и великолепным видом. Наш гид был очень милым. Вся поездка прошла без спешки, он был очень терпелив с нами и предупредителен. Я определенно рекомендую!
У
Уоллес
2 июл 2025
Вади-Шаб стоит того, чтобы его посетить. Если вы отправляетесь летом, в походе будет очень жарко. Возьмите с собой запас воды. День будет долгим, но оно того стоит.
С
Сабрина
29 июн 2025
Впечатления были замечательными. У нас был замечательный гид, который действительно позаботился о нас, и проверил, все ли в порядке. Захватывающие виды и купание определенно стоят того, чтобы отправиться в поход!
М
Мария
10 июн 2025
Этот тур от координатора из транспортного отдела до гида просто супер! Он внимательно ведет нас и объясняет детали по существу. Отличная работа! И мы отлично пообедали после долгого похода! Я рекомендую этот тур всем путешественникам-одиночкам. Вы никогда не ошибетесь! 100/100
K
Kalpana
2 июн 2025
Мы наслаждались целым днем и замечательно провели время в Вади. Особая благодарность гиду, который был замечательным гидом и действительно заботился о нас. Отличный опыт, который я бы очень рекомендовал!!
Р
Ричард
24 мая 2025
Это великолепные природные чудеса. Вади обширен и красив, а карстовая воронка безмятежна. В это время года было довольно утомительно из-за жары, многочасовой прогулки по камням и небольшого (что очень кстати) купания. Но это была потрясающая экскурсия. Изюминка поездки!
Р
Р.
11 мая 2025
Великолепный день в живописных окрестностях. Наш гид был великолепен и к тому же отличный парень.
