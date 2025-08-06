Вади Шаб и воронка Бимма - это уникальные природные объекты Омана, которые поражают своей красотой. В ходе экскурсии вы сможете увидеть бирюзовые воды, величественные горы и древний каньон.Путешествие включает посещение

пещерного водопада и возможность освежиться в кристально чистом озере. Также вы узнаете о жизни местных фермеров и их традиционных методах орошения. Воронка Бимма - это место, где можно сделать потрясающие фотографии и насладиться умиротворением природы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная и не слишком жаркая. В это время можно насладиться всеми красотами природы без лишнего зноя. С мая по сентябрь также возможны поездки, но стоит учитывать более высокие температуры. В остальные месяцы экскурсия доступна, но рекомендуется подготовиться к жаркой погоде.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.