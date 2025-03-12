Экскурсии по каньонам

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны» в Маскате на русском языке, цены от $550. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Маскату
Однодневный джип-тур по историческим и природным достопримечательностям Омана. Погружение в культуру и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
«Гранд-Каньон и дом-музей шейха»
19 мар в 07:00
20 мар в 07:00
$550 за всё до 4 чел.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
На машине
12 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Это самая высокая точка Омана, откуда открываются потрясающие виды на горные массивы и каньоны»
27 мар в 08:00
29 мар в 08:30
от $600 за всё до 4 чел.
Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца
За 1 день исследовать крепость-форт, заброшенную деревню и панорамы горного каньона
Начало: Место вашего прибывания
«Время в пути: 1 часПоднимемся на гору по серпантину, по пути остановимся на лучших смотровых площадках с видами на каньон, горные террасы и ущелья»
Завтра в 11:00
19 мар в 08:00
от $550 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    12 марта 2025
    Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
    Выбрали эту экскурсию и остались очень довольны! Включены самые главные места для посещения. Гид Илья с самого знакомства располагает к себе, на
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    протяжении поездки устраивал нам викторины, рассказывал о том, как и чем живут люди в Омане, подкрепляя историческими сводками и приятными призами за участие. Не скучно и весело! Экскурсия включает в себя много разных остановок, но самая главная - это, конечно, Гранд Каньон. Там гид устроил нам шашлыки. Было время и красиво сфотографироваться, погулять, и насладиться вкусным мясом с невероятным видом на каньон. Бонусом для нас стало знакомство с горными козлами, которые, словно домашние котики, пришли просить еду. Когда мы вернулись в отель, Илья сказал нам, что слоган агентства: «Мы продаем впечатления, а экскурсию вы получаете в подарок». Так и есть, впечатлений у нас осталось очень много, мы рады, что поехали именно сюда. Спасибо!

    Выбрали эту экскурсию и остались очень довольны!Выбрали эту экскурсию и остались очень довольны!Выбрали эту экскурсию и остались очень довольны!Выбрали эту экскурсию и остались очень довольны!Выбрали эту экскурсию и остались очень довольны!
  • С
    Сергей
    11 февраля 2025
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Все прошло на отлично!!! Рекомендую!!!
    Все прошло на отлично!!!Все прошло на отлично!!!Все прошло на отлично!!!Все прошло на отлично!!!
  • Р
    Роман
    9 января 2025
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Все прошло отлично! Рекомендую.
    Все прошло отлично! РекомендуюВсе прошло отлично! РекомендуюВсе прошло отлично! РекомендуюВсе прошло отлично! РекомендуюВсе прошло отлично! Рекомендую
  • О
    Ольга
    4 января 2025
    Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
    Недавно посетили эту экскурсию по историческим местам Низвы и Гранд Каньону, и это было просто потрясающе! Гид Хайтам, говорящий свободно
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    по-русски, оказался настоящим знатоком, который с увлечением делился интересными фактами и увлекательными историями, отвечал на кучу наших вопросов об особенностях Омана. Мы посетили несколько знаковых мест и узнали много нового о культуре и традициях региона. Особенно запомнился момент, когда мы заглянули на местный рынок, где нам показали примеры ханжар султанской семьи. Мы остались в полном восторге и рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет открыть для себя что-то новое и увлекательное об этом регионе!

    Недавно посетили эту экскурсию по историческим местам Низвы и Гранд Каньону, и это было просто потрясающе!Недавно посетили эту экскурсию по историческим местам Низвы и Гранд Каньону, и это было просто потрясающе!Недавно посетили эту экскурсию по историческим местам Низвы и Гранд Каньону, и это было просто потрясающе!Недавно посетили эту экскурсию по историческим местам Низвы и Гранд Каньону, и это было просто потрясающе!Недавно посетили эту экскурсию по историческим местам Низвы и Гранд Каньону, и это было просто потрясающе!
  • I
    Inna
    19 ноября 2024
    Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
    Ездили с Вадимом. Очень признательны ему за увлекательную экскурсию! Было много интересной информации, вкусный обед с аутентичными блюдами йеменской кухни. Заразились,буквально, от гида любовью к Оману!
  • Ю
    Юлия
    9 мая 2024
    Гранд-Каньон и древний город Низва за 1 день
    Сегодня мы побывали в старом городе Низва, там посмотрели рынок(попробовали финики и халву), далее посмотрели форт и далее поехали на
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    каньон. По пути заехали в старую заброшенную деревню (которой 450 лет), пообедали в красивейшем месте с видом на каньон, увидели как делают старым способом розовую воду. Вел экскурсию прекрасный гид Георгий, очень добродушный, вежливый и знающий молодой человек и Джамал, он оманец с прекрасным чувством юмора и желанием показать красивейшие и интересные места своей страны. Благодарю за интереснейший день!

    Сегодня мы побывали в старом городе Низва, там посмотрели рынок(попробовали финики и халву), далее посмотрели фортСегодня мы побывали в старом городе Низва, там посмотрели рынок(попробовали финики и халву), далее посмотрели фортСегодня мы побывали в старом городе Низва, там посмотрели рынок(попробовали финики и халву), далее посмотрели форт

Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Каньоны»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Маскате
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  3. Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца
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  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Маскату в марте 2025
Сейчас в Маскате в категории "Каньоны" можно забронировать 3 экскурсии от 550 до 600. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Маскате (Оман 🇴🇲) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Каньоны», 13 ⭐ отзывов, цены от $550. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Омана. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май