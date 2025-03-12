Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Маскату
Однодневный джип-тур по историческим и природным достопримечательностям Омана. Погружение в культуру и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
«Гранд-Каньон и дом-музей шейха»
19 мар в 07:00
20 мар в 07:00
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-Каньон, старинная Низва и оманский ужин (всё включено)
Насыщенное путешествие по Оману на современном внедорожнике: старинная Низва, Гранд-Каньон, восточный чай и традиционный ужин. Всё включено
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Это самая высокая точка Омана, откуда открываются потрясающие виды на горные массивы и каньоны»
27 мар в 08:00
29 мар в 08:30
от $600 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие вглубь Омана: древняя Низва, Аль-Хамра и гора Солнца
За 1 день исследовать крепость-форт, заброшенную деревню и панорамы горного каньона
Начало: Место вашего прибывания
«Время в пути: 1 часПоднимемся на гору по серпантину, по пути остановимся на лучших смотровых площадках с видами на каньон, горные террасы и ущелья»
Завтра в 11:00
19 мар в 08:00
от $550 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия12 марта 2025Выбрали эту экскурсию и остались очень довольны! Включены самые главные места для посещения. Гид Илья с самого знакомства располагает к себе, на
- ССергей11 февраля 2025Все прошло на отлично!!! Рекомендую!!!
- РРоман9 января 2025Все прошло отлично! Рекомендую.
- ООльга4 января 2025Недавно посетили эту экскурсию по историческим местам Низвы и Гранд Каньону, и это было просто потрясающе! Гид Хайтам, говорящий свободно
- IInna19 ноября 2024Ездили с Вадимом. Очень признательны ему за увлекательную экскурсию! Было много интересной информации, вкусный обед с аутентичными блюдами йеменской кухни. Заразились,буквально, от гида любовью к Оману!
- ЮЮлия9 мая 2024Сегодня мы побывали в старом городе Низва, там посмотрели рынок(попробовали финики и халву), далее посмотрели форт и далее поехали на
Ответы на вопросы от путешественников по Маскату в категории «Каньоны»
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Сколько стоит экскурсия по Маскату в марте 2025
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