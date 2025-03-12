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протяжении поездки устраивал нам викторины, рассказывал о том, как и чем живут люди в Омане, подкрепляя историческими сводками и приятными призами за участие. Не скучно и весело! Экскурсия включает в себя много разных остановок, но самая главная - это, конечно, Гранд Каньон. Там гид устроил нам шашлыки. Было время и красиво сфотографироваться, погулять, и насладиться вкусным мясом с невероятным видом на каньон. Бонусом для нас стало знакомство с горными козлами, которые, словно домашние котики, пришли просить еду. Когда мы вернулись в отель, Илья сказал нам, что слоган агентства: «Мы продаем впечатления, а экскурсию вы получаете в подарок». Так и есть, впечатлений у нас осталось очень много, мы рады, что поехали именно сюда. Спасибо!