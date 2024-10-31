11 дней
Вслед за мечтой: Перу, Боливия и Чили
Взойти на Мачу-Пикчу, увидеть Радужные горы, прокатиться на джипах по «другой» планете и обнять ламу
Начало: Лима, время - по договорённости
«В туре будет несколько радиальных треккингов в горы, но особая физическая подготовка для данного маршрута не требуется»
21 ноя в 10:00
$3 500 за человека
14 дней
Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
Посетить Мачу-Пикчу, полюбоваться Радужными горами и погулять по столице Инков
Начало: Аэропорт Лимы, 12:00
«Откройте для себя Перу в незабываемом путешествии, где прошлое и настоящее сплетаются в единое целое: от ярких улиц Лимы до дикой красоты островов Бальестас, от загадочных геоглифов Наска до впечатляющих вершин Радужных гор»
3 янв в 12:00
23 фев в 12:00
320 000₽ за человека
14 дней
Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
Прикоснуться к культурному наследию инков, побывать в пустыне Сальвадора Дали и на рынке ведьм
Начало: Лима, аэропорт, время встречи зависит от вашего ре...
«Вас ждут соляные равнины и побережье Тихого океана, покрытые льдом вершины, лагуны и горы, окрашенные в разные цвета»
13 мар в 10:00
27 апр в 10:00
$3 990 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлена31 октября 2024Это был первый раз, когда я поехала в групповой тур и не занималась планированием и организацией сама. Ребята не просто
Ответы на вопросы от путешественников по Лиме в категории «Горы»
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