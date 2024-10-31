11 дней
Вслед за мечтой: Перу, Боливия и Чили
Взойти на Мачу-Пикчу, увидеть Радужные горы, прокатиться на джипах по «другой» планете и обнять ламу
Начало: Лима, время - по договорённости
«Это чудо природы вошло в список National Geographic «100 мест, которые стоит посетить в течение жизни»»
21 ноя в 10:00
$3 500 за человека
14 дней
Большое перуанское путешествие: природные чудеса и колоритные города Южной Америки
Посетить Мачу-Пикчу, полюбоваться Радужными горами и погулять по столице Инков
Начало: Аэропорт Лимы, 12:00
«Экскурсия на катере к островам Бальестас познакомит вас с богатым миром дикой природы: пингвины, морские львы, морские птицы и величественные пейзажи»
3 янв в 12:00
23 фев в 12:00
320 000₽ за человека
14 дней
Мачу-Пикчу, Радужные горы и плато Альтиплано: большое путешествие по Перу, Боливии и Чили
Прикоснуться к культурному наследию инков, побывать в пустыне Сальвадора Дали и на рынке ведьм
Начало: Лима, аэропорт, время встречи зависит от вашего ре...
«Едем туда, где местные жители ходят в национальных костюмах, свободно разгуливают ламы, а природа кажется инопланетной»
13 мар в 10:00
27 апр в 10:00
$3 990 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлена31 октября 2024Это был первый раз, когда я поехала в групповой тур и не занималась планированием и организацией сама. Ребята не просто
Ответы на вопросы от путешественников по Лиме в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит тур в Лиме в ноябре 2024
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