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Экскурсии в Освенцим из Кракова

Найдено 3 экскурсии в категории «Освенцим» в Кракове на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Экскурсия в Освенцим из Кракова
На автобусе
7 часов
24 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Аушвиц и Биркенау из Кракова
Посетите Освенцим и узнайте о трагедиях нацистских лагерей смерти. Групповая экскурсия с лицензированным гидом и транспортом из Кракова
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Расписание: ежедневно в 08:00
24 июл в 08:00
25 июл в 08:00
€150 за человека
Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище
На машине
7.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище
Побывать в местах памяти, где во время Второй мировой произошла величайшая трагедия человечества
Начало: У отеля Francuski или у вашего отеля
29 июл в 07:00
30 июл в 07:00
от €147 за всё до 8 чел.
Экскурсия из Кракова в Освенцим, концлагерь Аушвиц-Биркенау и Раковицкое кладбище
На микроавтобусе
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия из Кракова в Освенцим, концлагерь Аушвиц-Биркенау и Раковицкое кладбище
Начало: Краков, ul. Pijarska, 13, отель Francuski
Расписание: Ежедневно, время выезда из Кракова зависит от времени начала экскурсии в Аушвиц - Биркенау.
29 июл в 07:00
30 июл в 07:00
€150 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    14 мая 2025
    Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище
    Большое спасибо!!!
  • M
    Marina
    13 февраля 2025
    Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
    Очень хорошая организация. Интересно, много фактов, чувствовали себя единственными посетителями.
  • я
    яна
    30 ноября 2024
    Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
    Было превосходно
  • A
    Anna
    30 октября 2024
    Индивидуальная экскурсия в Освенцим из Кракова
    Большое спасибо от всей нашей группы экскурсоводу Марии (Maria). Я считаю, что нам повезло как никому больше. Нам показалось, что ни одной другой группе так интересно и подробно не рассказывали и не показывали как нашей. Спасибо!
    Большое спасибо от всей нашей группы экскурсоводу Марии (Maria). Я считаю, что нам повезло как никомуБольшое спасибо от всей нашей группы экскурсоводу Марии (Maria). Я считаю, что нам повезло как никому
  • К
    Курбатов
    11 октября 2024
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Собственно экскурсия организована централизовано, на трикстере мы платим за нашу доставку в лагерь и входные билеты.
  • Е
    Елена
    5 августа 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому
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    интересна история. Люди должны помнить о том, что произошло. Много мы слышали про Освенцим (Аушвиц-Биркенау), но личное посещение этого места не может сравниться по силе восприятия событий с фильмами. Экскурсия была отлично организована. Нас привезли на место к началу экскурсии, все объяснили и показали, а также провели до места начала экскурсии. Затем нас доставили прямо на автовокзал, как мы и попросили так как мы уезжали в этот день из города.

  • D
    Dmytro
    13 июля 2022
    Экскурсия в Освенцим из Кракова
    Частный трансфер из входа в определенный отель перевозчиком который просто перевозит людей и ждет их на обратную дорогу возле музея,
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    мы ехали всего лишь вдвоём. Экскурсию проводит работник музея, в группе не 15 людей как пишут на сайте, а 25-30, и все они регестрировались отдельно, не через сайт. Сама экскурсия интересная, но очень сжато подается информация, тк за вами идут еще несколько групп и всем нужно успеть. Хотелось бы больше интересной информации а не заученных фраз. Данная организация только организовывает вашу поездку туда, саму экскурсию они не проводят. Билеты нам передал какой то мужчина, хотя мы переписывались с Ольгой, но он сказал что это был он, а не Ольга. Водитель был приятным мужчиной, но он вообще не имеет отношения к ним, всего лишь частный перевозчик, как такси.

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Освенцим»

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  2. Казимеж
  3. Старый город
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  5. Освенцим
  6. Аушвиц
  7. Еврейский квартал
  8. Старый Краков
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Сколько стоит экскурсия по Кракову в июле 2025
Сейчас в Кракове в категории "Освенцим" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 150. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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