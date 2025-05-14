Групповая
до 15 чел.
Групповая экскурсия в Аушвиц и Биркенау из Кракова
Посетите Освенцим и узнайте о трагедиях нацистских лагерей смерти. Групповая экскурсия с лицензированным гидом и транспортом из Кракова
Начало: На автобусной остановке у отеля Wyspiański
Расписание: ежедневно в 08:00
24 июл в 08:00
25 июл в 08:00
€150 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище
Побывать в местах памяти, где во время Второй мировой произошла величайшая трагедия человечества
Начало: У отеля Francuski или у вашего отеля
29 июл в 07:00
30 июл в 07:00
от €147 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия из Кракова в Освенцим, концлагерь Аушвиц-Биркенау и Раковицкое кладбище
Начало: Краков, ul. Pijarska, 13, отель Francuski
Расписание: Ежедневно, время выезда из Кракова зависит от времени начала экскурсии в Аушвиц - Биркенау.
29 июл в 07:00
30 июл в 07:00
€150 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina14 мая 2025Большое спасибо!!!
- MMarina13 февраля 2025Индивидуальная экскурсия в Освенцим из КраковаОчень хорошая организация. Интересно, много фактов, чувствовали себя единственными посетителями.
- яяна30 ноября 2024Индивидуальная экскурсия в Освенцим из КраковаБыло превосходно
- AAnna30 октября 2024Индивидуальная экскурсия в Освенцим из КраковаБольшое спасибо от всей нашей группы экскурсоводу Марии (Maria). Я считаю, что нам повезло как никому больше. Нам показалось, что ни одной другой группе так интересно и подробно не рассказывали и не показывали как нашей. Спасибо!
- ККурбатов11 октября 2024Собственно экскурсия организована централизовано, на трикстере мы платим за нашу доставку в лагерь и входные билеты.
- ЕЕлена5 августа 2022Хотим выразить благодарность Ольге, как организатору нашей экскурсии в Освенцим. Хотя место очень тяжелое, мы рекомендуем его посетить всем, кому
- DDmytro13 июля 2022Частный трансфер из входа в определенный отель перевозчиком который просто перевозит людей и ждет их на обратную дорогу возле музея,
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Сколько стоит экскурсия по Кракову в июле 2025
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