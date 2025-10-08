Вы посетите Аушвиц — центральный лагерь Освенцима, где сохранились административные здания и бараки, ставшие музейными экспозициями. В Биркенау увидите руины газовых камер, ворота смерти и платформу, куда прибывали узники. При желании — посетим Раковицкое кладбище, где захоронены советские солдаты-освободители.

за 1–4 человек или €30 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Это трансфер без информационного сопровождения. Экскурсию в Освенциме проводят музейные гиды. Также можно изучить место самостоятельно.

Аушвиц — главный лагерь в системе лагерей Освенцима. Именно здесь находятся административные блоки и жильё коменданта Рудольфа Гёссе. В бараках, в которых содержались узники, сейчас расположились экспозиции музея.

Биркенау — огромная территория бывшего концлагеря с бараками, в которых одномоментно могли находиться 90 000 узников. Вы увидите разрушенные эсэсовцами газовые камеры и крематории, братскую могилу, ворота смерти с ж/д путями и платформой, на которую приходил транспорт с жертвами.

Раковицкое кладбище. По возвращении в Краков можно посетить Раковицкое кладбище, на котором захоронены советские солдаты, участвовавшие в освобождении города в январе 1945 года. К нам присоединится гид из нашей команды и проведёт для вас небольшую экскурсию (15–20 минут, без доплат).

Организационные детали

Поездка не предполагает экскурсионного сопровождения

Трансфер — на минивэне Ford. С вами будет только водитель, который подождёт вас и отвезёт обратно

Время в пути в одну сторону — 1,5 часа

Для посещения Аушвица и Биркенау достаточно 3,5–4 часов

Не рекомендуется детям младше 14 лет

Условия по билетам