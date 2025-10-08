Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище
Побывать в местах памяти, где во время Второй мировой произошла величайшая трагедия человечества
Вы посетите Аушвиц — центральный лагерь Освенцима, где сохранились административные здания и бараки, ставшие музейными экспозициями. В Биркенау увидите руины газовых камер, ворота смерти и платформу, куда прибывали узники. При желании — посетим Раковицкое кладбище, где захоронены советские солдаты-освободители.
Это трансфер без информационного сопровождения. Экскурсию в Освенциме проводят музейные гиды. Также можно изучить место самостоятельно.
Аушвиц — главный лагерь в системе лагерей Освенцима. Именно здесь находятся административные блоки и жильё коменданта Рудольфа Гёссе. В бараках, в которых содержались узники, сейчас расположились экспозиции музея.
Биркенау — огромная территория бывшего концлагеря с бараками, в которых одномоментно могли находиться 90 000 узников. Вы увидите разрушенные эсэсовцами газовые камеры и крематории, братскую могилу, ворота смерти с ж/д путями и платформой, на которую приходил транспорт с жертвами.
Раковицкое кладбище. По возвращении в Краков можно посетить Раковицкое кладбище, на котором захоронены советские солдаты, участвовавшие в освобождении города в январе 1945 года. К нам присоединится гид из нашей команды и проведёт для вас небольшую экскурсию (15–20 минут, без доплат).
Организационные детали
Поездка не предполагает экскурсионного сопровождения
Трансфер — на минивэне Ford. С вами будет только водитель, который подождёт вас и отвезёт обратно
Время в пути в одну сторону — 1,5 часа
Для посещения Аушвица и Биркенау достаточно 3,5–4 часов
Не рекомендуется детям младше 14 лет
Условия по билетам
Есть два варианта посещения — с музейным гидом (экскурсия проводится на русском языке в утренние часы), либо самостоятельно (послеобеденные часы)
Билеты нужны как для экскурсии с гидом (€35), так и для самостоятельного бесплатного осмотра
Билеты необходимо оформить заранее. На экскурсию с гидом — хотя бы за 7–10 дней, для самостоятельного осмотра — за 2–3 недели. Это делается через гида, подробности уточняйте в переписке
Билеты именные и невозвратные, для покупки нужны данные — фамилия и имя
На входе в Аушвиц вместе с билетом необходимо предъявить удостоверение личности
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Татьяна — ваша команда гидов в Кракове
Провели экскурсии для 385 туристов
Работаем в туризме с 2005 года, накоплен богатый опыт общения с туристами, составления для них лучших программ и экскурсий.
С 2021 года живём в Кракове, и предлагаем гостям свои авторские экскурсии по этому интереснейшему городу и не только. Есть программы из Кракова в Освенцим, Закопане (Буковина-Татшаньска, Хохоловские термы).