Мои заказы

Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище

Побывать в местах памяти, где во время Второй мировой произошла величайшая трагедия человечества
Вы посетите Аушвиц — центральный лагерь Освенцима, где сохранились административные здания и бараки, ставшие музейными экспозициями. В Биркенау увидите руины газовых камер, ворота смерти и платформу, куда прибывали узники. При желании — посетим Раковицкое кладбище, где захоронены советские солдаты-освободители.
4.7
3 отзыва
Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище© Татьяна
Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище© Татьяна
Трансфер из Кракова - в Освенцим (Аушвиц-Биркенау) и на Раковицкое кладбище© Татьяна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя16
ноя19
ноя20
ноя22
ноя
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30

Описание экскурсии

Это трансфер без информационного сопровождения. Экскурсию в Освенциме проводят музейные гиды. Также можно изучить место самостоятельно.

Аушвиц — главный лагерь в системе лагерей Освенцима. Именно здесь находятся административные блоки и жильё коменданта Рудольфа Гёссе. В бараках, в которых содержались узники, сейчас расположились экспозиции музея.

Биркенау — огромная территория бывшего концлагеря с бараками, в которых одномоментно могли находиться 90 000 узников. Вы увидите разрушенные эсэсовцами газовые камеры и крематории, братскую могилу, ворота смерти с ж/д путями и платформой, на которую приходил транспорт с жертвами.

Раковицкое кладбище. По возвращении в Краков можно посетить Раковицкое кладбище, на котором захоронены советские солдаты, участвовавшие в освобождении города в январе 1945 года. К нам присоединится гид из нашей команды и проведёт для вас небольшую экскурсию (15–20 минут, без доплат).

Организационные детали

  • Поездка не предполагает экскурсионного сопровождения
  • Трансфер — на минивэне Ford. С вами будет только водитель, который подождёт вас и отвезёт обратно
  • Время в пути в одну сторону — 1,5 часа
  • Для посещения Аушвица и Биркенау достаточно 3,5–4 часов
  • Не рекомендуется детям младше 14 лет

Условия по билетам

  • Есть два варианта посещения — с музейным гидом (экскурсия проводится на русском языке в утренние часы), либо самостоятельно (послеобеденные часы)
  • Билеты нужны как для экскурсии с гидом (€35), так и для самостоятельного бесплатного осмотра
  • Билеты необходимо оформить заранее. На экскурсию с гидом — хотя бы за 7–10 дней, для самостоятельного осмотра — за 2–3 недели. Это делается через гида, подробности уточняйте в переписке
  • Билеты именные и невозвратные, для покупки нужны данные — фамилия и имя
  • На входе в Аушвиц вместе с билетом необходимо предъявить удостоверение личности

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля Francuski или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Кракове
Провели экскурсии для 385 туристов
Работаем в туризме с 2005 года, накоплен богатый опыт общения с туристами, составления для них лучших программ и экскурсий. В нашей копилке авторских программ есть такие страны, как Индонезия (о.
читать дальше

Бали), Грузия, Россия (Краснодарский край). С 2021 года живём в Кракове, и предлагаем гостям свои авторские экскурсии по этому интереснейшему городу и не только. Есть программы из Кракова в Освенцим, Закопане (Буковина-Татшаньска, Хохоловские термы).

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Денис
Денис
8 окт 2025
Рекомендую к посещению,спасибо за организацию Татьяне!
Рекомендую к посещению,спасибо за организацию Татьяне!Рекомендую к посещению,спасибо за организацию Татьяне!Рекомендую к посещению,спасибо за организацию Татьяне!Рекомендую к посещению,спасибо за организацию Татьяне!Рекомендую к посещению,спасибо за организацию Татьяне!Рекомендую к посещению,спасибо за организацию Татьяне!Рекомендую к посещению,спасибо за организацию Татьяне!Рекомендую к посещению,спасибо за организацию Татьяне!Рекомендую к посещению,спасибо за организацию Татьяне!
Е
Екатерина
4 сен 2025
Спасибо большое Татьяне и Андрею за организацию трансфера в такое тяжелое, горькое, но очень важное для всех нас место…
Спасибо большое Татьяне и Андрею за организацию трансфера в такое тяжелое, горькое, но очень важное для всех нас место…
I
Irina
14 мая 2025
Большое спасибо!!!

Входит в следующие категории Кракова

Похожие экскурсии из Кракова

Казимеж: по следам второй мировой войны
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Казимеж: по следам второй мировой войны
Прогулка по Казимежу раскроет историю еврейского гетто и культурного возрождения района. Уникальные рассказы и памятники ждут вас
Начало: Szeroka 1
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€83 за всё до 15 чел.
По старинному Кракову
Пешая
2 часа
147 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по старинному Кракову
Поднимитесь на Вавельский холм, прогуляйтесь по рыночной площади и ощутите атмосферу Средневековья. Узнайте историю Кракова и насладитесь его архитектурой
Начало: под Вавелем
Сегодня в 10:00
12 ноя в 10:00
€74 за всё до 10 чел.
История еврейского гетто в Кракове
Пешая
2 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
История еврейского гетто в Кракове
Начало: Plac Bohaterów Getta
Расписание: Ежедневно, в 9:00 и в 17:30
Завтра в 08:00
14 ноя в 09:30
€24 за человека
У нас ещё много экскурсий в Кракове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кракове