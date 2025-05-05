Индивидуальная
до 8 чел.
Из Кракова на источники Буковины-Татшаньской - трансфер
Спокойно и с комфортом съездить на живописный термальный курорт
Начало: На улице Pijarska
«Обратите внимание: наша поездка — это трансфер, а не экскурсия»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Кракове - комфорт и удобство
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Краков-Балице и отвезёт по нужному адресу. Комфортная поездка с багажом и детскими креслами включена
«Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер»
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
€39 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия из Кракова в Освенцим, концлагерь Аушвиц-Биркенау и Раковицкое кладбище
Начало: Краков, ul. Pijarska, 13, отель Francuski
«Наш водитель будет ждать вас на парковке для обратного трансфера в Краков»
Расписание: Ежедневно, время выезда из Кракова зависит от времени начала экскурсии в Аушвиц - Биркенау.
7 мая в 07:00
8 мая в 07:00
€150 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Трансфер»
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