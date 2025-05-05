Найдено 3 экскурсии в категории « Трансфер » в Кракове на русском языке, цены от €39. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов Индивидуальная до 8 чел. Из Кракова на источники Буковины-Татшаньской - трансфер Спокойно и с комфортом съездить на живописный термальный курорт Начало: На улице Pijarska «Обратите внимание: наша поездка — это трансфер, а не экскурсия» от €160 за всё до 8 чел. На машине 30 минут Индивидуальная до 3 чел. Выгодный трансфер в Кракове - комфорт и удобство Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Краков-Балице и отвезёт по нужному адресу. Комфортная поездка с багажом и детскими креслами включена «Также укажите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер» €39 за всё до 3 чел. На микроавтобусе 8 часов Индивидуальная до 1 чел. Экскурсия из Кракова в Освенцим, концлагерь Аушвиц-Биркенау и Раковицкое кладбище Начало: Краков, ul. Pijarska, 13, отель Francuski «Наш водитель будет ждать вас на парковке для обратного трансфера в Краков» Расписание: Ежедневно, время выезда из Кракова зависит от времени начала экскурсии в Аушвиц - Биркенау. €150 за экскурсию Другие экскурсии Кракова

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Трансфер»

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