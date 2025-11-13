В сфере внимания обычной экскурсии — знаменитые и власть имущие.
А как быть с маргинальными слоями общества? Позволить, чтобы память о них исчезла? Приглашаю на экскурсию, на которой вы узнаете, как жилось в разное время обычному люду.
Описание экскурсииВы узнаете, какие криминальные истории вызывали страх и трепет у современников, легко ли было найти преступников, какое наказание их ждало если ловили? Приготовьтесь услышать реальные истории и сплетни, домыслы и легенды, открывающие тайны прошлого.
Ежедневно, по согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Краков
- Рыночная площадь
- Старый город
- Королевская дорога
- Вавельский замок (снаружи)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Wieża Ratuszowa (улица Rynek Główny 1)
Завершение: Poczta Główna (улица Westerplatte 20)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
