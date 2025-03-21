Индивидуальная
до 15 чел.
Подземелья Рыночной площади - индивидуальная экскурсия по Кракову
Прогулка по Рыночной площади и спуск в подземелья Кракова откроют вам тайны средневековой жизни города. Артефакты, легенды и атмосфера прошлого ждут вас
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 11:00
22 мая в 11:00
от €160 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Королевскому тракту и замку Вавель в Кракове
Пройдитесь по Королевскому тракту, откройте тайны Старого Кракова и насладитесь панорамой города с холма Вавель. Узнайте о жизни королей и творцов
Начало: Возле замка Вавель
24 мая в 09:00
25 мая в 09:00
от €80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Шалом, Казимеж
Начало: Улица Szeroka 24
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
22 мая в 09:00
от €60 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJulia21 марта 2025Очень интересная, познавательная экскурсия! 80% удачной экскурсия - это хороший гид! И он у нас был! Это Алексей! Мы узнали очень интересные исторические факты о становлении Кракова, множество интересных историй о людях, сделавших очень многое для развития и процветания своей страны.
- ФФёдор27 января 2025Мы остались под приятнейшим впечатлением от экскурсии с гидом Алексеем. Маршрут был интересным, а подача информации на достойном уровне. Она не
- EElena4 января 2025Алексей прекрасный гид с очень глубокими знаниями истории и современности Польши в целом и Кракова в частности с прекрасным русским языком мы ему очень благодарны
- ДДима10 июня 2024Ольга прекрасный экскурсовод и замечательный человек. Ей удалось рассказать нам очень много исторического материала в лёгкой манере и с великолепным чувством юмора. Нам очень понравилось и мы с удовольствием рекомендуем вам взять экскурсию у Ольги.
- ААндрей21 апреля 2024Всё было отлично, интересная экскурсия и сам музей, Ольга отличный рассказчик и профессионал, также с прекрасным чувством юмора, рекомендуем!
- ААнна22 декабря 2023Замечательный гид, очень знающий и весёлый. Мы отлично провели время и очень благодарны:)
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Ночные»
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