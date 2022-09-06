Экскурсия по Кракову погружает в историю Оскара Шиндлера, человека, спасшего более тысячи евреев. Пройдитесь по местам съёмок фильма Стивена Спилберга и узнайте, что было правдой, а что - вымыслом. Здание,

где сейчас музей Фабрика Шиндлера, построено в 1942 году. Узнайте о жизни и сложных отношениях Шиндлера, а также о том, как его жена Эмилия видела события. Это уникальная возможность прикоснуться к истории, которая до сих пор волнует сердца людей

Описание экскурсии

История, изменившая мир

Удивительная история Оскара Шиндлера, немецкого фашиста, который спас больше тысячи евреев во время Второй мировой войны, заслуживает отдельного внимания. Фильм Стивена Спилберга "Список Шиндлера", увидевший мир в 1993 году, открыл нам окно в прошлое, показав многогранность этой истории.

Знаковые места и их значение

Мы отправимся в путешествие по местам, связанным со съемками фильма, и сравним, как выглядят "живые" декорации сегодня с кадрами из фильма. Это позволит глубже понять исторический контекст события.

Истории спасенных

Также я расскажу о судьбах людей, которых Оскар спас от неминуемой гибели, и о самой жизни Шиндлера. Мы выясним, какие моменты в фильме были правдой, а какие отступили от реальности.

Личные воспоминания Эмилии Шиндлер

Эмилия, жена Оскара, в зрелом возрасте решила поделиться своими воспоминаниями. Ее стремление рассказать важные детали о муже побудило ее написать о несогласии с некоторыми моментами в интерпретации режиссера Спилберга.

Фабрика Шиндлера: символ надежды

Здание, в котором сейчас располагается музей Фабрика Шиндлера, было построено Оскаром в 1942 году как административное здание. Хотя после войны фабрика эмалированной посуды не возобновила свою деятельность, это место стало символом надежды и памяти.

Малознакомые факты

Малоизвестно, но Оскара Шиндлера арестовывали несколько раз во время войны, и каждый раз ему удавалось избегать серьезных последствий. Его последние годы были омрачены состоянием здоровья, но несмотря на трудности, он продолжал любить и чувствовать любовь окружающих.

Отношения и противоречия

Отношения с женщинами - одна из самых ярких и противоречивых страниц биографии Шиндлера, богатая событиями и эмоциональными переживаниями.