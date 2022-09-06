Мои заказы

Путем Оскара Шиндлера и Стивена Спилберга

Путешествие по Кракову, раскрывающее многогранную историю Оскара Шиндлера и съёмок знаменитого фильма. Узнайте, что осталось за кадром
Экскурсия по Кракову погружает в историю Оскара Шиндлера, человека, спасшего более тысячи евреев. Пройдитесь по местам съёмок фильма Стивена Спилберга и узнайте, что было правдой, а что - вымыслом. Здание,
где сейчас музей Фабрика Шиндлера, построено в 1942 году. Узнайте о жизни и сложных отношениях Шиндлера, а также о том, как его жена Эмилия видела события. Это уникальная возможность прикоснуться к истории, которая до сих пор волнует сердца людей

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎥 Погружение в историю фильма
  • 🏛️ Посещение знаковых мест
  • 📜 Узнайте правду о Шиндлере
  • 🗺️ Прогулка по историческому Кракову
  • 👥 Групповая экскурсия для общения
Что можно увидеть

  • Музей Фабрика Шиндлера

Описание экскурсии

История, изменившая мир

Удивительная история Оскара Шиндлера, немецкого фашиста, который спас больше тысячи евреев во время Второй мировой войны, заслуживает отдельного внимания. Фильм Стивена Спилберга "Список Шиндлера", увидевший мир в 1993 году, открыл нам окно в прошлое, показав многогранность этой истории.

Знаковые места и их значение

Мы отправимся в путешествие по местам, связанным со съемками фильма, и сравним, как выглядят "живые" декорации сегодня с кадрами из фильма. Это позволит глубже понять исторический контекст события.

Истории спасенных

Также я расскажу о судьбах людей, которых Оскар спас от неминуемой гибели, и о самой жизни Шиндлера. Мы выясним, какие моменты в фильме были правдой, а какие отступили от реальности.

Личные воспоминания Эмилии Шиндлер

Эмилия, жена Оскара, в зрелом возрасте решила поделиться своими воспоминаниями. Ее стремление рассказать важные детали о муже побудило ее написать о несогласии с некоторыми моментами в интерпретации режиссера Спилберга.

Фабрика Шиндлера: символ надежды

Здание, в котором сейчас располагается музей Фабрика Шиндлера, было построено Оскаром в 1942 году как административное здание. Хотя после войны фабрика эмалированной посуды не возобновила свою деятельность, это место стало символом надежды и памяти.

Малознакомые факты

Малоизвестно, но Оскара Шиндлера арестовывали несколько раз во время войны, и каждый раз ему удавалось избегать серьезных последствий. Его последние годы были омрачены состоянием здоровья, но несмотря на трудности, он продолжал любить и чувствовать любовь окружающих.

Отношения и противоречия

Отношения с женщинами - одна из самых ярких и противоречивых страниц биографии Шиндлера, богатая событиями и эмоциональными переживаниями.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Район Казимеж
  • Район Подгуже
  • Территория бывшего гетто
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Straszewskiego 7
Завершение: Plac Bohaterów Getta
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виталий
6 сен 2022
Super ekskursiya!!!!
Vse ochen ponravilos. Rekomenduem vsem!!!
О
Ольга
8 авг 2022
L
Liliya
21 июл 2022
M
Mariia
12 дек 2021
Вчера побывали на Фабрике Шиндлера с прекрасным екскурсоводом Надей. Увлекательнийший музей, который максимально поглощает в историческое прошлое Кракова - здесь можно побывать в довоенном фотоателье, прогулять по оккупированным улицам города
и заглянуть в еврейское гетто. В музее множество експозиций и маленьких деталей, которые нам помагала подмечать Надя. Она рассказывала нам о исторических событиях Кракова с большим количеством интересных фактов, дополняя их историями реальных людей переживших то время. Также хочется поблагодарить Надю за дополнительные материалы - с помощью которых мы узнали как сложилась жизнь участников гетто и их потомков. В музее мы провели много времени, но все было настолько интересно и познавательно что ни разу не посмотрели на часы. После музея мы прошлись по бывшей территории гетта, где увидели дома и постройки о которых слушали в музее. Не пожалейте времени и закажите эту екскурсию с замечательным екскурсоводом Надей - вы не пожалеете, обещаю!

O
Olesja
30 окт 2021
Очень содержательно, доступно, динамично и увлекательно. Четыре часа пролетели незаметно, и это о многом говорит. Экскурсия понравилась как взрослым, так и 10-летнему ребенку. Спасибо Наде!
S
Svetlana
27 окт 2021
М
Матвей
30 авг 2021
Очень интересный музей с аутентичными экспонатами 30- 40ых годов прошлого века, затрагивающий не простой период истории Кракова.
Во время экскурсии, с помощью Нади, вы погрузитесь и окунетесь, с головой, на целых
3.5 часа в историю дружбы и любви, предательства и ненависти, горя и отчаяния целого поколения Краковчан.
Этот музей, самая ностаящая "машина времени" а Надя - капитан. Отправляясь в путешествие на 80 лет назад, вы проживете, прослушаете и увидите а главное прочуствуете эпоху которая ушла и надеюсь никогда не вернется.
Рекомендую

V
Vladislav
31 мая 2021
Экскурсия была на высоте. Нам повезло с эскурсоводом Надя, девушка знающея свое дело. Проводит эскурсии от сердца и души.
M
Maxim
23 янв 2020

Входит в следующие категории Кракова

