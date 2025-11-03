Вторая мировая война перевернула миллионы судеб.
Жестокость и ненависть, как плод расистской политики немецкого третьего рейха, стали причиной преследования и уничтожения невинных людей. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей Кракова во время немецкой оккупации.
Описание экскурсииМногие краковские евреи обязаны жизнью Оскару Шиндлеру — немецкому предпринимателю. История Шиндлера стала широко известной после выхода основанного на реальных событиях романа Томаса Кенилли «Ковчег Шиндлера» и оскароносного фильма «Список Шиндлера», снятого Стивеном Спилбергом по книге в 1993 году в Кракове. Вы узнаете важные детали биографии Оскара и конечно же услышите историю спасения им более тысячи людских жизней. Также я расскажу вам о судьбах людей, о которых можно снимать отдельные фильмы (и возможно когда-то так и случится).
- Услуга гида
- Билет** в музей (40 злотых* с человека) /n*По понедельникам билеты бесплатные/n** С 2026 года билет стоит 60 злотых
Улица Lipowa 4
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
V
Vadzim
3 ноя 2025
Отличная экскурсия и экскурсовод! Всем рекомендую!!!
О
Ольга
10 июл 2025
Так случилось, что экскурсия получилась индивидуальной)) Экскурсоводу огромное спасибо, интересно, познавательно, местами до мурашек. Рекомендую всем, кто будет в Кракове обязательно посетить фабрику!
G
Galina
20 ноя 2022
Мы с мужем посетили экскурсию 18 ноября 2022 года. Это было нечто!!! Надия настолько глубоко знает историю Польши, особенно период оккупации во время Второй Мировой войны, что эти 3 часа
Е
Евг
4 окт 2022
O
Oleksandr
21 сен 2022
Відмінно! Дуже гарна, змістовна екскурсія! Кваліфікований екскурсовод. Приємне тепле спілкування. Добре організований музей. Вдалося поринути в історію далеких трагічних років Другої світової війни.
В
Вика
10 окт 2021
Надя это тот человек, который действительно горит своим делом и хочет знать все, даже больше.
Было очень интересно пройти по фабрике с человеком, который не только рассказывает об экспозициях, но и читал воспоминания участников событий, которыми может поделиться, знает детали о тех вещах, на которые вы могли не обратить внимание.
Спасибо большое за экскурсию!
k
kuznetso
21 дек 2019
И
Ирина
8 дек 2019
Мы были на экскурсии с Надей. Остались под большим впечатлением! Получили огромное удовольствие не только от подачи материала,но и от общения с самой Надюшей. Побольше бы таких тонких,чутких и чувствительных людей. Огромное ей спасибо!!!!
Н
Наталья
5 ноя 2019
Была на экскурсии "Музей Фабрика Шиндлера и район Подгуже", гид Надя. Очень понравилась гид! Надя пунктуальная, вежливая, интересно рассказывала, отвечала на все вопросы. Видно, что сама тема Кракова в годы
J
Juliya
4 ноя 2019
Экскурсия была отличная. Наш гид Надежда вызывает чувство восхищения! Она очень захватывающе рассказывала и, если честно, без ее сопровождения в полной мере ощутить дух времени и музея было бы сложно. Отдельная благодарность, что нас взяли на экскурсию буквально в последний момент, когда уже были проблемы и с билетами и со свободными гидами…. поддержали и помогли!
Ю
Юлия
4 ноя 2019
Экскурсия была отличная. Наш гид Надежда вызывает чувство восхищения! Она очень захватывающе рассказывала и, если честно, без ее сопровождения в полной мере ощутить дух времени и музея было бы сложно. Отдельная благодарность, что нас взяли на экскурсию буквально в последний момент, когда уже были проблемы и с билетами и со свободными гидами…. поддержали и помогли!
Л
Лариса
1 окт 2019
Экскурсия с экскурсоводом Надей понравилась. Было интересно. Не стоит идти с маленькими детьми. Огромная очередь на входе.
Е
Елена
11 сен 2019
Отличная экскурсия. Всем советую. Музей очень впечатлил интерактивностью, своим содержанием материалов и представленных экспонатов времен гетто. Экскурсия думаю будет интересна и познавательна всем интересующимся событиями времен холокоста.
Е
Екатерина
8 сен 2019
Надежда, добрый день! Хоть с опозданием, но лучше поздно, чем никогда! Хочу выразить Вам огромную благодарность за экскурсию по музею! Я в восторге от прекрасного знания темы, и под огромным
А
Андрей
7 сен 2019
Очень интересная экскурсия!
