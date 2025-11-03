V Vadzim Отличная экскурсия и экскурсовод! Всем рекомендую!!!

О Ольга Так случилось, что экскурсия получилась индивидуальной)) Экскурсоводу огромное спасибо, интересно, познавательно, местами до мурашек. Рекомендую всем, кто будет в Кракове обязательно посетить фабрику!

G Galina читать дальше экскурсии по музею пролетели для нас как один миг! Это было захватывающе! Отдельные истории людей, очевидцев исторических событий были настолько интересно преподнесены, что мы как будто бы погрузились в то время и представляли реальную обстановку. Не только знания, а любовь гида к своему делу нас покорили! Мы с мужем посетили экскурсию 18 ноября 2022 года. Это было нечто!!! Надия настолько глубоко знает историю Польши, особенно период оккупации во время Второй Мировой войны, что эти 3 часа

O Oleksandr Відмінно! Дуже гарна, змістовна екскурсія! Кваліфікований екскурсовод. Приємне тепле спілкування. Добре організований музей. Вдалося поринути в історію далеких трагічних років Другої світової війни.

В Вика Надя это тот человек, который действительно горит своим делом и хочет знать все, даже больше.



Было очень интересно пройти по фабрике с человеком, который не только рассказывает об экспозициях, но и читал воспоминания участников событий, которыми может поделиться, знает детали о тех вещах, на которые вы могли не обратить внимание.



Спасибо большое за экскурсию!

И Ирина Мы были на экскурсии с Надей. Остались под большим впечатлением! Получили огромное удовольствие не только от подачи материала,но и от общения с самой Надюшей. Побольше бы таких тонких,чутких и чувствительных людей. Огромное ей спасибо!!!!

Н Наталья читать дальше оккупации ей интересна, читала много литературы по данному вопросу. В самом начале экскурсии поинтересовались, не ограничены ли мы во времени, чтобы понять, насколько подробно может рассказывать, останавливаясь в залах музея. В итоге вместо запланированных на экскурсию 2.5 часов экскурсия продолжалась только на фабрике 3 часа. Лично мне все очень понравилось! Я бы и дальше ходила по Гетто, слушая Надины рассказы, но время подошло к концу:(Желаю Наде творческого, профессионального роста и благодарных туристов! Была на экскурсии "Музей Фабрика Шиндлера и район Подгуже", гид Надя. Очень понравилась гид! Надя пунктуальная, вежливая, интересно рассказывала, отвечала на все вопросы. Видно, что сама тема Кракова в годы

J Juliya Экскурсия была отличная. Наш гид Надежда вызывает чувство восхищения! Она очень захватывающе рассказывала и, если честно, без ее сопровождения в полной мере ощутить дух времени и музея было бы сложно. Отдельная благодарность, что нас взяли на экскурсию буквально в последний момент, когда уже были проблемы и с билетами и со свободными гидами…. поддержали и помогли!

Л Лариса Экскурсия с экскурсоводом Надей понравилась. Было интересно. Не стоит идти с маленькими детьми. Огромная очередь на входе.

Е Елена Отличная экскурсия. Всем советую. Музей очень впечатлил интерактивностью, своим содержанием материалов и представленных экспонатов времен гетто. Экскурсия думаю будет интересна и познавательна всем интересующимся событиями времен холокоста.

Е Екатерина читать дальше впечатлением от подачи материала. Никогда бы не подумала, что 3 часа по музею пройдут на одном дыхании. Отдельное спасибо за ответы на вопросы. Вы действительно профессионал! Уже рекомендую Вашу экскурсию друзьям, которые собираются в Краков!) Ещё раз огромное спасибо!!! Успехов Вам в вашей деятельности! Надежда, добрый день! Хоть с опозданием, но лучше поздно, чем никогда! Хочу выразить Вам огромную благодарность за экскурсию по музею! Я в восторге от прекрасного знания темы, и под огромным