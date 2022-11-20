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оккупации во время Второй Мировой войны, что эти 3 часа экскурсии по музею пролетели для нас как один миг! Это было захватывающе! Отдельные истории людей, очевидцев исторических событий были настолько интересно преподнесены, что мы как будто бы погрузились в то время и представляли реальную обстановку. Не только знания, а любовь гида к своему делу нас покорили!