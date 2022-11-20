Индивидуальная
до 1 чел.
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Начало: У кафе «TEA Time», ул. Jozefa Dietla д. 1
Расписание: по договоренности
3 ноя в 10:00
4 ноя в 10:00
€80 за экскурсию
Мини-группа
до 10 чел.
Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
Начало: Улица Lipowa 4
Завтра в 09:30
22 мая в 09:30
€25 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Шалом, Казимеж
Начало: Улица Szeroka 24
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
22 мая в 09:00
от €60 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- GGalina20 ноября 2022Мы с мужем посетили экскурсию 18 ноября 2022 года. Это было нечто!!! Надия настолько глубоко знает историю Польши, особенно период
- OOleksandr21 сентября 2022Відмінно! Дуже гарна, змістовна екскурсія! Кваліфікований екскурсовод. Приємне тепле спілкування. Добре організований музей. Вдалося поринути в історію далеких трагічних років Другої світової війни.
- bbuh.c.z.11 мая 2019Прекрасная екскурсия, великолепная подача информации и Александра приятный и малый человек. Спасибо!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Музей Фабрика Шиндлера»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кракове
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кракове
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Кракову в мае 2025
Сейчас в Кракове в категории "Музей Фабрика Шиндлера" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 80. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Кракове (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музей Фабрика Шиндлера», 38 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль