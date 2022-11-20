Музей Фабрика Шиндлера – экскурсии в Кракове

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Фабрика Шиндлера» в Кракове на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Казимеж - еврейский квартал Кракова
Начало: У кафе «TEA Time», ул. Jozefa Dietla д. 1
Расписание: по договоренности
3 ноя в 10:00
4 ноя в 10:00
€80 за экскурсию
Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
Пешая
2.5 часа
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
Начало: Улица Lipowa 4
Завтра в 09:30
22 мая в 09:30
€25 за человека
Шалом, Казимеж
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шалом, Казимеж
Начало: Улица Szeroka 24
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
22 мая в 09:00
от €60 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • G
    Galina
    20 ноября 2022
    Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
    Мы с мужем посетили экскурсию 18 ноября 2022 года. Это было нечто!!! Надия настолько глубоко знает историю Польши, особенно период
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    оккупации во время Второй Мировой войны, что эти 3 часа экскурсии по музею пролетели для нас как один миг! Это было захватывающе! Отдельные истории людей, очевидцев исторических событий были настолько интересно преподнесены, что мы как будто бы погрузились в то время и представляли реальную обстановку. Не только знания, а любовь гида к своему делу нас покорили!

  • O
    Oleksandr
    21 сентября 2022
    Фабрика Оскара Шиндлера (расширенная экскурсия)
    Відмінно! Дуже гарна, змістовна екскурсія! Кваліфікований екскурсовод. Приємне тепле спілкування. Добре організований музей. Вдалося поринути в історію далеких трагічних років Другої світової війни.
  • b
    buh.c.z.
    11 мая 2019
    Казимеж - еврейский квартал Кракова
    Прекрасная екскурсия, великолепная подача информации и Александра приятный и малый человек. Спасибо!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кракову в категории «Музей Фабрика Шиндлера»

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  6. Аушвиц
  7. Еврейский квартал
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Сколько стоит экскурсия по Кракову в мае 2025
Сейчас в Кракове в категории "Музей Фабрика Шиндлера" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 80. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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