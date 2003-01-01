Вряд ли можно познать Краков, не посетив один из самых популярных его районов - Казимеж. Многие века здесь проживала еврейская община, в тесном соседстве с христианской частью города. Вас ждет увлекательная прогулка 👣, во время которой вы узнаете о людях, которые тут жили, их радостях и печалях, услышите легенды и анекдоты, увидите значимые памятники архитектуры - синагоги, костелы, средневековые дома, создающие в целом неповторимый и атмосферный квартал, столь любимый туристами.

Увидим мы и места, где Стивен Спилберг снимал в начале 90-х свой знаменитый фильм 🎥 "Список Шиндлера", рассказывающий об уничтожении краковских евреев во время второй мировой войны.

Во время экскурсии 🧭, по желанию, можем сделать перерыв на дегустацию блюд еврейской кухни 🥧. Это еще больше приблизит нас к познанию загадочной еврейской души и вместе с тем придаст нам сил для реализации второй части экскурсии - посещения христианского Казимежа либо территории бывшего гетто (на выбор).