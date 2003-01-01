  1. Экскурсии

Шалом, Казимеж!

5
2 отзыва
Nadia
Nadia – Гид из Кракова
Вряд ли можно познать Краков, не посетив один из самых популярных его районов — Казимеж.

Многие века здесь проживала еврейская община, в тесном соседстве с христианской частью города.

Вас ждет увлекательная прогулка 👣, во время которой вы узнаете о людях, которые тут жили, их радостях и печалях, услышите легенды и анекдоты, увидите значимые памятники архитектуры — синагоги, костелы, средневековые дома, создающие в целом неповторимый и атмосферный квартал, столь любимый туристами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🌃Ночная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🎄На новый год!
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🍤Можно и покушать

  • €60 за экскурсию

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Шалом, Казимеж!
Шалом, Казимеж!

Что вы увидите

  • Старая Синагога
  • улица Широкая
  • Синагога Рему
  • Новая площадь
  • Площадь Вольница
  • Костел Божьего тела
  • улица Юзефа
  • улица Изаака
  • Синагога Вольфа Поппера
Вряд ли можно познать Краков, не посетив один из самых популярных его районов - Казимеж. Многие века здесь проживала еврейская община, в тесном соседстве с христианской частью города. Вас ждет увлекательная прогулка 👣, во время которой вы узнаете о людях, которые тут жили, их радостях и печалях, услышите легенды и анекдоты, увидите значимые памятники архитектуры - синагоги, костелы, средневековые дома, создающие в целом неповторимый и атмосферный квартал, столь любимый туристами.
Увидим мы и места, где Стивен Спилберг снимал в начале 90-х свой знаменитый фильм 🎥 "Список Шиндлера", рассказывающий об уничтожении краковских евреев во время второй мировой войны.
Во время экскурсии 🧭, по желанию, можем сделать перерыв на дегустацию блюд еврейской кухни 🥧. Это еще больше приблизит нас к познанию загадочной еврейской души и вместе с тем придаст нам сил для реализации второй части экскурсии - посещения христианского Казимежа либо территории бывшего гетто (на выбор).
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • дегустация блюд восточной кухни (по желанию) - около 5 евро с человека
  • посещение Синагоги Рему и еврейского кладбища (по желанию) - около 2, 5 евро с человека
Начало
🚩 улица Szeroka 24
Место завершения
🏁 Plac Wolnica или Plac Bohaterow Getta
Шалом, Казимеж!
Шалом, Казимеж!
Шалом, Казимеж!
Шалом, Казимеж!
Шалом, Казимеж!

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Nadia
Nadia
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2 отзыва оставили туристы

Nadia проводит ещё 4 экскурсии

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