Способы легального переезда в Республику Польша. ВНЖ/ПМЖ в Польше можно получить применив некоторые проверенные методы, все они одобрены страной.

Переезд в Польшу на ВНЖ

Польша привлекательна легким получением иммиграционного статуса, который в будущем может стать плацдармом для переезда в другую страну.

Рассмотрим подробно все способы получения вида на жительство:

1. Репатриация

Участвовать в этой программе могут те, которые смогут доказать, что у них есть польские корни. Польское правительство активизировало движение по возвращению этнических поляков на историческую родину.

Предполагаемый репатриант должен подать подтверждающие документы в дипломатическую миссию Республики Польша. Если его апелляция будет одобрена, то выдадут "Карту поляка".

Карта поляка

Карта выдаётся на 10 лет тем, кто подтвердил своё польское происхождение и по ней можно:

получать долгосрочную визу. Это даёт возможность много раз пересекать границу;

устроиться на работу не получая разрешения;

вести предпринимательство;

использовать скидку на ж/д в размере 37%;

пользоваться неотложной медпомощью на тех же условиях, что поляки;

бесплатно обучаться в учебных заведениях на правах резидента.

Согласно Программе репатриации, при переезде нужно будет сдать экзамен на уровень знания польского языка, по истории и культуре. После этого можно добиваться гражданства. При хороших показателях, его можно получить через год.

Кстати, в любом из описываемых нами способов получения визы с видом на жительство, вам потребуется перевод документов, включая перевод паспорта.

2. Объединение с семьей

Дети в Польше

Этот вариант предполагает смешанные браки и возвращение детей к родителям.

Для этого нужно предоставить:

документ доказывающий родство;

доказать финансовое благополучие принимающего родственника;

доказать личное материальное благополучие.

В Польше кроме «Карты поляка», есть «Карта побыту». Ее выдают на время работы или учебы. «Карта побыту» - ВНЖ. Если у одного члена семьи есть такая карта, то вся семья может переселиться к нему.

3. Брак с гражданином Польши

В первый год проживания иностранный супруг является временным жителем Польши. Только со второго года он получает статус постоянного жителя. После 3 лет совместной жизни можно подавать документы на гражданство.

4. Рабочий контракт

Прежде чем уехать жить по рабочему контракту, необходимо сначала найти работодателя и получить от него приглашение на работу. Изначально рабочая виза выдаётся на полгода. Если работодателю понравится как вы работаете, он может продлить контракт ещё на один год, тем самым продлевая легальное проживание на территории Польши. Легальная работа и гарантированный доход на протяжение 3-5 лет дают право на получение ВНЖ.

Пока не получено разрешение, работать в стране — нельзя.

5. Бизнес-эмиграция.

Приобретение готового ООО или вступление в члены правления компании, даёт право заниматься предпринимательской деятельностью. В свою очередь, занятие предпринимательством будет являться основанием для получения ВНЖ.

6. Обучение

Поступив на учёбу в любое учебное заведение в Польше, студент получает студенческую визу, которая даёт право получить ВНЖ.

7. Статус беженца

Статус назначается на 5 лет. Получившие статус, имеют право получать материальную поддержку от государства, работу и учёбу на законном основании. Через 5 лет, если в стране, из которой прибыли беженцы, ситуация нормализовалась, то им предложат вернуться на родину. Если ситуация прежняя, им дадут ПМЖ. На этом основании в последствии можно претендовать на гражданство.

Основные плюсы и минусы проживания в Польше

Варшава, Польша

Плюсы:

прекрасные дороги;

дешёвая одежда;

легко попасть в любую страну Европы;

хорошая зарплата;

хорошо развита транспортная инфраструктура;

благоприятный климат;

доступность поступления в учебное заведение;

высокий уровень образования;

диплом европейского стандарта;

приехавшие из других стран могут располагать на материальную помощь от государства.

Минусы:

дорогое медицинское обслуживание;

отсутствие знания языка и местных традиций;

дорогостоящий бензин;

языковой барьер;

тяжело найти работу по специальности;

высокие цены на покупку и аренду недвижимости.

Переезд в Польшу

Для выезда из России нужно иметь шенгенскую визу.

Чтобы получить "Карту побыту", дающую иностранному гражданину право проживания, необходимо подать документы в посольство или визовый центр.

Далее ХорошоТАМ собрали основные документы, которые нужны для ВНЖ. Перечень может видоизменятся в зависимости от цели пребывания.

Совершеннолетний гражданин:

анкета — заявка;

загранпаспорт — оригинал;

загранпаспорт — две экземпляра с копиями всех страниц;

медицинская страховка с переводом на польский язык и заверенная нотариусом;

цветные фотографии размером 3,5 x 4,5 см - 4 шт.;

квитанции по оплате госпошлины;

документ подтверждающий финансовую состоятельность.

Граждане не достигшие восемнадцати лет

Право подачи документов за несовершеннолетних дано родителям или опекуну.

Польский паспорт

Документы:

свидетельства о рождении;

загранпаспорт;

фото размером 3,5 x 4,5 см - 4 шт. ;

анкета — заявка;

документ о наличие родительских прав;

документ подтверждающий легальное проживание в Польше одного из родителей или опекуна.

Дополнительные документы в зависимости от цели прибывания:

бизнес-план, если планируется предпринимательство;

копия документа с апостилем об имеющемся образовании;

контракт с работодателем;

студенческое приглашение;

свидетельство о заключении брака;

документы подтверждающие родственные связи;

квитанции по оплате сборов;

иные документы — по требованию.