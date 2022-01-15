Если вы собрались на отдых в Польшу 🇵🇱 и тем более впервые, то статья о стране обязательна для прочтения, рассказываем о главных польских достопримечательностях 🏛️, городах, о менталитете поляков, о местных праздниках, национальной кухне 🥧, о том чем вообще заняться и куда сходить в Польше

Фонтан Нептуна, перед Двором Артуса на Ратушной площади Гданьска

Польша может претендовать на несколько превосходных степеней, в том числе на самую большую средневековую городскую площадь, на самый большой готический кирпичный замок и, возможно, на лучшую водку в мире — и это лишь некоторые из лучших вещей, которые может предложить страна. Любите ли вы музеи или кайтсерфинг, предпочитаете спать в старом дворце, переоборудованном в гостиницу, или в кемпинге у озера, увлекаетесь народными промыслами или изысканной кухне, танцуете в баре или слушаете классическую музыку в старинной церкви, вы не будете разочарованы.

Обстановка для всех этих мероприятий действительно впечатляет: от полосы серебристых песков, окруженной ароматными соснами на берегу Балтийского моря, через зоны бесчисленных озер, бескрайних лесов и живописных холмистых равнин, вплоть до острых гранитных пиков Татр. Бесконечное разнообразие ландшафтов Польши расположено в широтных полосах.

Нетронутая природа является гордостью страны, а целых 18,5% территории Польши находится в охраняемой зоне, не подлежащей застройке.

И всё же в Польше есть гораздо больше, чем великолепные пейзажи: что больше всего привлекает посетителей, так это богатство культуры и истории, с важными сокровищами искусства и архитектуры, многие из которых имеют статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не только церкви и замки: уникальные исторические места варьируются от доисторических поселений до укреплений времен Второй мировой войны. В дополнение к обветренным веками памятникам и произведениям искусства в каждом стиле последнего тысячелетия, вы найдете современное искусство живым и процветающим в красивых городах Польши. Известные города с характером включают сказочный средневековый Краков, старый ганзейский порт Гданьск, постоянно меняющуюся и яркую столицу Варшаву и многие другие динамичные города по всей стране.

В Польше вы можете испытать радость четырёх разных времён года: понаблюдать за древними пасхальными традициями, которые отмечаются весной, когда мир зеленеет, расслабиться в приятный летний день на террасе кафе на средневековой городской площади или на пляже, отправиться в горы, чтобы посмотреть, как осенью меняются цвета и насладиться горячим глинтвейном после дня катания на лыжах зимой.

Мы надеемся, что данная статья о Польше поможет вам спланировать свой следующий отпуск 😉

Общая информация о Польше

Польша — страна с населением 38 244 000 миллионов человек. Катойконим жителей Польши — поляки; женщина – полька, мужчина – поляк.

Польский является официальным языком. Есть несколько небольших немецкоязычных общин, в основном на юго-западе. Также говорят на английском и, реже, на русском. Французский также популярен.

является официальным языком. Есть несколько небольших немецкоязычных общин, в основном на юго-западе. Также говорят на английском и, реже, на русском. Французский также популярен. Религия. Больше 95% идентифицируют себя как католики. Остальные 5% составляют польские автокефальные православные (так называемые старообрядцы), русские и греческие православные, протестанты и евреи.

Номера важных и экстренных служб

В случае чрезвычайной ситуации звоните по бесплатному номеру службы экстренной помощи 112, который работает на польском и английском языках.

Телефонный код страны: +48

Кроме того, в Польше также доступны следующие номера экстренных служб:

Скорая помощь: тел. 112/999;

Пожарная служба: тел. 112/998;

Полиция: тел. 112/997;

Муниципальная охрана: тел. 986;

Посольство России в Польше: +48 22 62134 53.

Где находится Польша

Польша, страна в Центральной Европе. Польша расположена на географическом перекрестке, соединяющем лесистые земли северо-западной Европы с морскими путями Атлантического океана и плодородными равнинами евразийской границы.

Соседние страны

Топ достопримечательностей

Соляная шахта в Величке Замок Мальборк Освенцим-Биркенау Словинские песчаные дюны Главная рыночная площадь, Краков

Польша – богата изящной культурой, прекрасными пейзажами и необычными памятными местами. Независимо от того, исследуете ли вы яркие города страны, озёра, леса её живописной сельской местности или другие туристические достопримечательности, вы обязательно увезёте с собой богатые воспоминания. Данный список мест наверняка поразит вас. Ознакомьтесь с ним, чтобы узнать, что вас ждёт здесь.

Соляная шахта в Величке – открыта со времен Средневековья, этот памятник Всемирного наследия, зарегистрированный ЮНЕСКО. Туристы могут совершить двухчасовую экскурсию по этому подземному оазису, проходя через сложные проходы и кристаллические камеры, на глубине более 43 метром посетители встретят озера, уникальные соляные памятники и даже комплексные церкви. Ключевыми достопримечательностями являются чудесно украшенные залы, в частности залы Коперника и Пилсудского.

Замок Мальборк — самый большой кирпичный замок в мире. Это также самая хорошо сохранившаяся готическая крепость в мире. Более того, это одна из очень немногих крепостей в мире, которую ни разу не захватили в бою. Замок датируется концом 13 века. Строителям потребовалось почти 5 миллионов кирпичей, чтобы построить его. Его конструкция состоит из 3 секций. Здесь жили тевтонские рыцари.

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Освенцим-Биркенау – здесь помнят жертв холокоста, сейчас это печально известное место является государственным музеем в 66 км от Кракова. Посещение — это отрезвляющий опыт, но он помогает взглянуть на один из самых темных периодов истории.

Словинские песчаные дюны – расположены вдоль Балтийского побережья Северной Польши в Словинском национальном парке. Он был основан для сохранения красоты прибрежной полосы, включая систему озер, торфяников, лугов и лесов. Но самое главное – защитить самый исключительный в Европе пояс движущихся дюн.

Главная рыночная площадь – это 40 000 м², кафе, музеев, достопримечательностей и отелей, перемежающихся одними из самых великолепных архитектурных сооружений, которые может предложить город. Пешеходная экскурсия— идеальный способ узнать внутреннюю историю этой поразительной площади.

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Вавельский холм и замок. Вавельский холм является древним ядром города, расположенным на известняковом утесе на берегу Вислы, с великолепным замком 14-го века. Одна из самых ярких достопримечательностей Кракова, здесь можно провести целый день. .

Крупные города

Старый город, Варшава Улочки Кракова Вроцлав Церковь Девы Марии в Гданьске Познань

Хотя, Польша испытала столько разрушений и страданий во Второй мировой войне, она смогла стать потрясающим местом для изучения. Завораживающие старые города с их мощеными улицами и красивой архитектурой соседствуют со зданиями коммунистической эпохи и восхитительными готическими церквями. В каждом городке можно посмотреть что-то интересное и чем-то заняться.

Варшава

Столица Польши, которую обязательно нужно посетить во время поездки. Город одновременно новомодный и исторический, с большим количеством интересных кварталов и Старым городом, входящим во всемирный список ЮНЕСКО. Варшава была почти полностью разрушена во Второй мировой войне, но с тех пор была восстановлена.

Краков

Неудивительно, что Краков самый посещаемый город в Польше. Он имеет бурную историю и является одним из лучших старых городов страны. От замка Вавель до близлежащих концлагерей — в Кракове есть чему поучиться и открыть для себя.

Вроцлав

Вроцлав — крупнейший город Западной Польши. Он известен своей впечатляющей Рыночной площадью с готической Старой ратушей. Не пропустите прогулку по Тумскому и Соборному островам, самой старой части города. Кстати, во Вроцлаве лучшая рождественская ярмарка в стране. Она добавит причудливости и сказочности вашему путешествию.

Гданьск

Портовый Гданьск — настоящее чудо. По мнению многих путешественников Гданьск самый чудесный город в Польше. Морская история Гданьска проявляется не только в порту, но и в богато украшенной архитектуре. Во время вашего пребывания в Гданьске, исследуйте близлежащие города Сопот и Гыдина.

Познань

Познань расположен на западе Польши, известен своим университетом и старым городом, где вы найдёте много красивых зданий в стиле ренессанс, в том числе Познанская ратуша на Рыночной площади.

Особенности страны

Здание Городского музея 1930 г., Щецина Польские девушки в национальной одежде

История

История Польши начинается в раннем средневековье с переселения славян на территорию, которая к 10 веку создала постоянное поселение и основала зарождающееся Польское государство. На пике своего развития это была одна из крупных наций в Европе, процветавшая в рамках содружества с Литвой, но к 18 веку её территория превратилась в не более чем буферное государство между тремя королевствами: Австрией, Пруссией и Россией. Между 1772 и 1795 годами страна была разделена между тремя странами и не обрела независимости до конца Первой мировой войны в 1918 году.

В 1926 году военный режим Юзефа Пилсудского вытеснил гражданскую администрацию и управлял Польшей до тех пор, пока страна не была снова расчленена её могущественными соседями, Германией и Советским Союзом, в соответствии с условиями их так называемого Пакта об антиагрессии 1939 года. Великобритания для защиты суверенитета Польши была проигнорирована, когда осенью 1939 года Германия вторглась в Польшу, начав Вторую мировую войну.

Немцы в 1941 году вытеснили советскую армию из Польши, но через четыре года сами были выдворены. В конце Второй мировой войны Польская рабочая партия, поддерживаемая Советским Союзом, сформировала коалиционное правительство под руководством Владислава Гомулки, пока он не был отправлен в отставку в 1948 году. В том же году Польская рабочая партия объединилась с Польской социалистической партией, чтобы сформировать Польскую объединенную рабочую партию (ПОРП).

В 1956 году Гомулка вернулся к власти на фоне нарастающих беспорядков, чтобы реализовать план постепенной либерализации общества и экономики. После беспорядков в промышленных портах Гданьска, Гдыни и Щецина в 1970 году Гомулку на посту первого секретаря партии сменил Эдвард Герек.

В 1981 году при поддержке Москвы бывший начальник штаба армии генерал Войцех Ярузельский сменил Каню и ввёл военное положение в ответ на запрещенное рабочее движение «Солидарность». В начале 1980-х годов возникло напряженное противостояние между государством и профсоюзами, которое не ослабевало до эпохи Горбачева.

В 1989 году, после фактического коллапса польской экономики и падения Берлинской стены, правительство ПОРП начало настоящие переговоры с «Солидарностью», которая была легализована, проложив путь к полусвободным выборам. В 1990 году Валеса из «Солидарности» стал первым всенародно избранным президентом Польши. Польша вступила в НАТО в 1997 году и в Европейский Союз в 2004 году.

Социальные нормы

Поляки дружелюбные, трудолюбивые люди, иностранных гостей обычно принимают очень радушно. Существуют огромные контрасты между городской и сельской жизнью, как правило жители деревень очень религиозны и консервативны, придерживаются традиционного образа жизни. Римский католицизм играет важную роль в повседневной жизни, и критика или шутки о религии не приветствуются, несмотря на общее доброжелательное настроение людей.

Рукопожатие — нормальная форма приветствия, очень часто пожилые мужчины целуют женщинам руки. Если вас пригласили в гости соблюдайте обычные знаки внимания, принесите цветы, желательно в нечетном количестве.

Курение запрещено в общественных местах, в том числе на вокзалах, в ресторанах и барах.

Экономика

После быстрого посткоммунистического перехода к рыночной экономике, экономика Польши медленно укреплялась в течение 1990-х годов. К 2000 году на частный сектор приходилось 70% ВВП, и экономика была в хорошей форме, хотя и отставала от многих своих бывших коммунистических соседей.

Польша стала полноправным членом Европейского Союза 1 мая 2004 года и планирует в конечном итоге перейти на евро. Польша хорошо пережила мировой финансовый кризис 2008 года. Она имеет большую внутреннюю экономику, по-прежнему производит ряд товаров, которые покупают люди, экспорт быстро растет, а инфляция является одной из самых низких в регионе. В 2015 году рост составил 3,9%, а безработица — 7,9%. ВВП 477 миллиардов долларов США (2015 г.).

Основной экспорт: машины и транспортное оборудование, продукты питания и живые животные, химикаты и сопутствующие товары.

Основной импорт: минеральные топлива и смазочные материалы, различные промышленные товары, химикаты и сопутствующие товары.

Основные торговые партнеры: Германия, Франция, Великобритания, Чехия и Италия.

Безопасность

Польша — очень безопасная страна для путешествий, хотя неизбежно случаются карманные кражи. По возможности храните ценные вещи в безопасном месте. Польская полиция вежлива, но вряд ли говорит по-английски. Ваша лучшая защита от преступности — оформить туристическую страховку перед отъездом.

Климат, когда лучше ехать

Закопане, курортный городок расположенный у подножия польских Татр Бялка Татшаньска – горнолыжный курорт

Климат Польши умеренный, с теплым (иногда очень жарким) летом, прохладной солнечной осенью и холодной зимой. Снег покрывает горную местность на юге Польши (с середины декабря по апрель). Дождь идёт в течение всего года.

Самое приятное время для посещения Польши – поздняя весна и начало лета (май-июнь) и позднее лето – начало осени (сентябрь-октябрь), когда ещё тепло и толпы туристов либо ещё не приехали, либо уже разъехались по домам. Дополнительными преимуществами этих межсезоний является то, что весной начинается сезон спаржи, а ранней осенью лучшие условия для походов.

Чем заняться в Польше

Краковские ворота, Люблин Бещадский национальный парк Портовый город Гданьск Замок Вавель Дом-музей Фридерика Шопена в деревне Желязова-Воля

В Польше есть чем заняться, независимо от того, ищете ли вы острых ощущений на свежем воздухе или культурный отдых. Расположенная в Центральной Европе и ограниченная неспокойным Балтийским морем на севере и зубчатыми Татрами на юге, страна полна девственных лесов, прекрасных озер и национальных парков, заслуживающих детального изучения.

Что касается культуры, здесь есть сказочные средневековые города, сюрреалистичные готические здания и объекты всемирного наследия, которые нельзя пропустить. Если вы ищете, чем заняться в Польше, ниже мы привели список замечательных вещей, которыми можно заняться во время поездки в Польшу.

Войдите в Люблин через Краковские ворота . Главный вход в Старый город, Краковские ворота считаются символом города Люблин. Построенная в конце 14 века и перестроенная в 1782 году, её башня из красного кирпича была частью первоначальных городских укреплений. В нём также находится исторический музей.

. Главный вход в Старый город, Краковские ворота считаются символом города Люблин. Построенная в конце 14 века и перестроенная в 1782 году, её башня из красного кирпича была частью первоначальных городских укреплений. В нём также находится исторический музей. Отправьтесь в поход по заповедникам Польши . Мало что вдохновляет больше, чем прогулка по национальным паркам и заповедникам Польши. Путешественникам стоит посетить Кампиносский национальный парк недалеко от Варшавы, а Бещадский национальный парк, часть Карпатских гор, содержит сохранившиеся фрагменты Великого Бещадского леса, где обитают рыси, волки, дикие кошки и до 120 бурых медведей.

. Мало что вдохновляет больше, чем прогулка по национальным паркам и заповедникам Польши. Путешественникам стоит посетить Кампиносский национальный парк недалеко от Варшавы, а Бещадский национальный парк, часть Карпатских гор, содержит сохранившиеся фрагменты Великого Бещадского леса, где обитают рыси, волки, дикие кошки и до 120 бурых медведей. Исследуйте старый портовый город Гданьск . В Гданьске находится самая большая готическая церковь в Польше, Базилика Святой Марии, а на морском курорте в близлежащем Сопоте находится Моло, самый длинный пирс в Европе на высоте 515 м. В пределах легкой досягаемости находятся лесистый полуостров Хель и пляж, Кашубское озеро и тевтонские замки в Мальборке и Гневе.

. В Гданьске находится самая большая готическая церковь в Польше, Базилика Святой Марии, а на морском курорте в близлежащем Сопоте находится Моло, самый длинный пирс в Европе на высоте 515 м. В пределах легкой досягаемости находятся лесистый полуостров Хель и пляж, Кашубское озеро и тевтонские замки в Мальборке и Гневе. Окунитесь в средневековую атмосферу Кракова . Вы сразу же почувствуете очаровательную средневековую атмосферу Кракова, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, одного из самых значительных исторических мест Европы. В центре главной рыночной площади (самой большой в Европе) находятся Суконные ряды, построенные в 14 веке. Есть также очаровательный бывший еврейский квартал и его синагога Рему 16-го века, замок Вавель и готический собор. Прекрасных баров и ресторанов предостаточно.

. Вы сразу же почувствуете очаровательную средневековую атмосферу Кракова, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, одного из самых значительных исторических мест Европы. В центре главной рыночной площади (самой большой в Европе) находятся Суконные ряды, построенные в 14 веке. Есть также очаровательный бывший еврейский квартал и его синагога Рему 16-го века, замок Вавель и готический собор. Прекрасных баров и ресторанов предостаточно. Посетите дом величайшего композитора Польши Шопена . Усадьба, в которой родился знаменитый польский композитор Фредерик Шопен, в Желязове-Воле, в 53 км к западу от Варшавы, идеально подходит для однодневной поездки. Достопримечательности включают в себя привлекательные сады, летние концерты, инструменты и мебель 19-го века, которыми пользовался великий человек.

. Усадьба, в которой родился знаменитый польский композитор Фредерик Шопен, в Желязове-Воле, в 53 км к западу от Варшавы, идеально подходит для однодневной поездки. Достопримечательности включают в себя привлекательные сады, летние концерты, инструменты и мебель 19-го века, которыми пользовался великий человек. Посетите пляжи Поморского побережья. Польша может похвастаться одними из самых лучших пляжей в Северной Европе, особенно курортами вдоль Поморского побережья, такими как большой и фешенебельный Колобжег или Леба, чьи пляжи покрыты сказочно белым песком. Пляж соединяется со Словиньским национальным парком, известным своими гигантскими «блуждающими песчаными дюнами», которые могут смещаться на несколько метров каждый год.

Праздники и фестивали Польши

Пасхальные гуляния в Кракове Фестиваль еврейской культуры Ярмарка Святого Доминика Винный фестиваль Зелена-Гура Рождественская ярмарка в Вроцлаве

Помимо географического и исторического влияния на польские фестивали и праздники также повлияло богатство польской культуры, музыки, театра, литературы и еды. Ниже ХорошоТАМ привели список польских фестивалей и праздников, чтобы дать вам более четкое представление о польской культуре и традициях:

Пасха – начинается примерно за неделю до Пасхального воскресенья и заканчивается в Пасхальный понедельник. Празднование Пасхи характеризуется подготовкой и покупкой различных изделий ручной работы. Краковские пасхальные рынки предлагают широкий выбор красочных украшений в форме яйца из керамики и дерева. Ещё одним символом Пасхи является ягненок. Таким образом, краковские пасхальные рынки также предлагают съедобные украшения в форме барашка.

– начинается примерно за неделю до Пасхального воскресенья и заканчивается в Пасхальный понедельник. Празднование Пасхи характеризуется подготовкой и покупкой различных изделий ручной работы. Краковские пасхальные рынки предлагают широкий выбор красочных украшений в форме яйца из керамики и дерева. Ещё одним символом Пасхи является ягненок. Таким образом, краковские пасхальные рынки также предлагают съедобные украшения в форме барашка. Ювенария – польский термин, используется для описания ежегодных каникул, которые устраивают студенты высших учебных заведений в Польше. Фестиваль отмечается каждый год перед летними экзаменами студентов либо в мае, либо в начале июня. Ювенария имеет стандартный формат, в котором студенты в красочном дресс-коде сначала дефилируют. Затем мэр города передает ключи от городских ворот студентам. Это символический жест, означающий, что в ближайшие три дня лекций не будет.

– польский термин, используется для описания ежегодных каникул, которые устраивают студенты высших учебных заведений в Польше. Фестиваль отмечается каждый год перед летними экзаменами студентов либо в мае, либо в начале июня. Ювенария имеет стандартный формат, в котором студенты в красочном дресс-коде сначала дефилируют. Затем мэр города передает ключи от городских ворот студентам. Это символический жест, означающий, что в ближайшие три дня лекций не будет. Фестиваль еврейской культуры – в котором принимают участие более 250 артистов из Польши и со всего мира, представляет собой грандиозное мероприятие музыкальных и театральных жанров. Улица Прозна и Синагога вокруг площади Гжибовского в Варшаве во время этого фестиваля стали центром новых захватывающих талантов в музыке и театре. Фестиваль длится 8-10 дней каждый год.

– в котором принимают участие более 250 артистов из Польши и со всего мира, представляет собой грандиозное мероприятие музыкальных и театральных жанров. Улица Прозна и Синагога вокруг площади Гжибовского в Варшаве во время этого фестиваля стали центром новых захватывающих талантов в музыке и театре. Фестиваль длится 8-10 дней каждый год. Ярмарка Святого Доминика – один из крупнейших в Европе торгово-культурных фестивалей, проводимых под открытым небом. Традиция этой ярмарки восходит к 1260 году нашей эры. Фестиваль представляет собой не только торговую ярмарку, но и культурно насыщен музыкальными концертами и театральными представлениями. Проходит в Старом городе Гданьска с 30 июля по 21 августа.

– один из крупнейших в Европе торгово-культурных фестивалей, проводимых под открытым небом. Традиция этой ярмарки восходит к 1260 году нашей эры. Фестиваль представляет собой не только торговую ярмарку, но и культурно насыщен музыкальными концертами и театральными представлениями. Проходит в Старом городе Гданьска с 30 июля по 21 августа. Винный фестиваль Зелена-Гура – праздник вина в городе Зелена-Гура связан со сбором винограда с местных виноградников и его доставкой на пивоваренные заводы для производства вина. Впервые фестиваль состоялся в октябре 1852 года. Сейчас он проходит в первую или вторую неделю сентября и длится 9 дней. Начинается он с парада в центре. 9 дней фестиваля включают в себя фольклор, музыкальные концерты, уличный театр и т.д.

– праздник вина в городе Зелена-Гура связан со сбором винограда с местных виноградников и его доставкой на пивоваренные заводы для производства вина. Впервые фестиваль состоялся в октябре 1852 года. Сейчас он проходит в первую или вторую неделю сентября и длится 9 дней. Начинается он с парада в центре. 9 дней фестиваля включают в себя фольклор, музыкальные концерты, уличный театр и т.д. Рождество и День Святого Стефана – в Польше считается волшебным временем, когда все животные, которых обидели люди, могут говорить и прощать их. Следующий день после Рождества называется Днём Святого Стефана. Люди посещают церковную службу, а после этого совершают церемониальную верховую езду, чтобы получить благословение лошади.

Традиционная кухня Польши

Польские налесники Лазанки с капустой и гжибами Голомбы (голубцы) Вареники Польские круассаны

Кухня Польши – настоящая высококалорийная бомба, но однажды отведав её, невозможно устоять перед искушением. Традиционные блюда богаты различным видом мяса, также Польша известна бесподобным хлебом и вкусными колбасами. Базовые ингредиенты, используемые в блюдах: квашеная капуста, свекла, огурцы (соленые огурцы и корнишоны),колбасы, грибы, кольраби, сметана, а также различные травы.

Вот наш список самых вкусных традиционных польских блюд:

Налесники (польские блины) – очень тонкие, их подают с сыром, сладким творогом, джемом, фруктами и сахарной пудрой, бывают также с овощами и мясом.

– очень тонкие, их подают с сыром, сладким творогом, джемом, фруктами и сахарной пудрой, бывают также с овощами и мясом. Лазанки – незамысловатое блюдо, включающее капусту, свинину, домашнюю лапшу и овощи (нарезанный лук и морковь). Блюдо легко готовится и безумно вкусное.

– незамысловатое блюдо, включающее капусту, свинину, домашнюю лапшу и овощи (нарезанный лук и морковь). Блюдо легко готовится и безумно вкусное. Голомбы (голубцы) – национальное польское блюдо, готовится из рубленой свинины с небольшим количеством риса, грибов и лука, а затем завернутые в листья капусты. Варианты начинки, могут меняться: птица, баранина или веганский вариант. Капусту тушат, либо обжаривают в масле.

– национальное польское блюдо, готовится из рубленой свинины с небольшим количеством риса, грибов и лука, а затем завернутые в листья капусты. Варианты начинки, могут меняться: птица, баранина или веганский вариант. Капусту тушат, либо обжаривают в масле. Вареники – готовятся из раскатанного теста с различными начинками. Популярные начинки —квашеная капуста и грибы, мясо, сезонные ягоды (клубника, черника, и вишня), гречка, сладкий творог и отварной картофель с жареным луком. Данное блюдо всегда подают на Рожество.

– готовятся из раскатанного теста с различными начинками. Популярные начинки —квашеная капуста и грибы, мясо, сезонные ягоды (клубника, черника, и вишня), гречка, сладкий творог и отварной картофель с жареным луком. Данное блюдо всегда подают на Рожество. Маковец – маковый пирог.

– маковый пирог. Польские круассаны – готовятся из слоеного или дрожжевого теста, как правило с джемом.

Местные напитки:

Живец – достаточно крепкий лагер;

– достаточно крепкий лагер; водка – национальный напиток страны, бывает разных сортов.

Где остановиться в Польше

Q Hotel Plus Краков InterContinental Warsaw, отель IHG (Интерконтиненталь Варшава) Monopol, Вроцлав Radisson Hotel & Suites, Гданьск Бутик-отель Gdansk Хостел Safestay, Варшава

Отели

Большинство крупных международных гостиничных сетей представлены в Польше, самой крупной местной сетью управляет Orbis, насчитывающая более 60 объектов по всей стране. Отели в Польше классифицируются по пяти категориям: роскошные, 4-звездочные, 3- звездочные, 2-звездочные и 1-звездочные. Кроме того, есть туристические гостиницы, пансионаты и мотели, каждая из которых подразделяется на три или четыре категории. В самом низу этой кучи находятся спортивные и рабочие отели, многие из которых выглядят застрявшими во временной деформации 1960-х годов.

Кровать и завтрак

Гостевые дома или пансионы могут иметь рейтинг от 1 до 3 звезд, но если у каких то нет оценок, это не повод думать, что они плохие – просто очень маленькими без лифта. Часто такие гостиницы можно встретить в горах или у моря. Гостевые дома могут варьироваться от очень простых двухъярусных домов до уютных или даже роскошных номеров со спа-салонами и конференцзалами.

Кемпинг

В Польше насчитывается более 200 кемпингов, почти 75% из которых оснащены розетками на 220 вольт. Удобства также включают туалеты, столовые и продуктовые киоски. Основной сезон кемпинга – с июня по август, популярные места для кемпинга включают побережье Балтийского моря и район Великих Мазурских озер. Владельцы международной кемпинговой карты (FICC) имеют право на 10% скидку. Есть и частные кемпинги, часто не более экстравагантные, чем сады домовладельцев, но это находка в переполненных районах в самый сезон.

Другое размещение

В Польше более 150 официальных общежитий, которые открыты круглый год, и 450 только в летний сезон. Они находятся в ведении Польской ассоциации молодежных хостелов, члена Hostelling International. Адреса можно найти на любом сайте.

Однако в больших городах, таких как Варшава, Краков или Вроцлав, нет необходимости останавливаться в официальных общежитиях, которые могут быть через чур одержимыми правилами. Вместо этого отправляйтесь в один из новых частных хостелов, которые оптимистичны, дружелюбны, обслуживают туристов, всегда имеют доступ в Интернет и иногда могут похвастаться собственным баром или даже клубом.

Сельскохозяйственный туризм — более новая бизнес-модель. Размещение, как правило, в фермах, загородных домах и коттеджах. В некоторых таких местах подают экологически чистые продукты, собранные на соседней ферме, и поощряют мероприятия на свежем воздухе, которые могут включать помощь на ферме. В любом случае это отличный способ познакомиться с местными жителями и увидеть вблизи польскую сельскую местность.

Ещё один вариант – снять комнату в частном доме. Они доступны в городах и в местах отдыха по всей стране. Вы можете забронировать их через специальные агентства или напрямую у владельца — обратите внимание на таблички с надписью pokoje (номера) или noclegi (жилье). Туалеты, как правило, общие, но в остальном вас ждёт уединение.

Как добраться до Польши

Варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена Поезд Полонез (Москва-Варшава) Самолёт польских авиалиний LOT

Самолёт

Самый комфортный и быстрый способ добраться из России (Москва) в Польшу (Варшава) — это самолёт, время в полёте займёт 2 часа 20 минут (прямой рейс). Рейсы выполняют авиакомпании Аэрофлот и LOT в аэропорт Варшавы имени Шопена.

Поезд

Также есть вариант добраться до Польши поездом: каждый день по маршруту Москва-Варшава ходит состав "Полонез". Время в пути почти 18 часов. Имеются и проходящие поезда, на которых можно попасть в Польшу.

Автобус

На автобусе в Польшу тоже можно попасть, например автобусами компаниями BUSFOR (теперь это BlaBlaCar) (Москва) или Lux Express (Санкт-Петербург). Данный вариант достаточно дешевый, но отнимает довольно много времени.

На машине

Если вы хотите отправиться в Польшу на автомобиле, наилучшим будет маршрут через Минск. Время в пути около 17 часов. Чтобы пересечь польскую границу вам понадобиться: загранпаспорт с действующей визой, водительские права международного образца, техпаспорт и green card — международный полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Также может потребоваться действующий страховой полис и подтвержденная цель поездки (приглашение или бронь отеля).

Нужна ли виза для посещения Польши

Гражданам РФ для посещения Польши требуется виза, так как страна является членом Шенгенского соглашения. Также у вас должен быть действующий паспорт, выданный в течение последних десяти лет и действующий ещё минимум шесть месяцев, а также обратный билет и достаточные средства на срок пребывания.

Срок действия визы: до 90 дней в течении любого 180-дневного периода.

Стоимость визы для граждан России, Азербайджана и Армении – 35 евро (срочная виза 70 евро).

В среднем оформление визы занимает 15 дней, в некоторых случаях до 45 дней.

Передвижение по стране

Авиакомпания Ryanair, выполняет внутренние рейсы Поезд Intercity Premium в Польше Компания по аренде авто – PANEK в аэропорту имени Фридерика Шопена, Варшава Такси Glob – одна из лучших компаний, работающих в Варшаве Общественный автобус на улицах Варшавы

Самолёт

LOT Polish Airlines и Ryanair выполняют внутренние рейсы. В стране существует обширная сеть, связывающая все крупные города.

Поезд

В Польше железнодорожное сообщение довольно развито (по крайней мере между городами), поезда идут из центра в центр, что позволяет избежать длительных поездок в аэропорты и обратно.

Аренда автомобилей

Арендовать машину можно в аэропорту или в различных офисах по аренде в центре города. Доступны все основные фирмы. Минимальный возраст для аренды автомобиля — 21 год. Взять на прокат можно, например, на RentalCars.

Такси

Такси в городах легко доступно и не слишком дорогое. Окликните его на улице или подойдите к стоянке такси (postój taksówek). Избегайте не лицензированных такси.

Велосипед

Польша — отличное место для передвижения на велосипеде, так как большая часть страны довольно плоская, у вас есть возможность взять велосипед в поезд, чтобы быстрее преодолеть большие расстояния. За пределами Варшавы, Кракова и Вроцлава выделенных велосипедных дорожек мало, но их количество постепенно растет.

Автобус

В Польше есть разветвленная автобусная сеть, которой управляет в основном Polonus, которая связывает даже самые маленькие деревни. Но автобусы комфортны только на коротких маршрутах, на большие расстояния лучше пользоваться поездами, это всегда быстрее.

Что привезти из Польши в качестве сувенира?

Керамика из Болеславца Пряники из Торуни Янтарные украшения Льняные изделия Сыр Осцыпек

Вы задаетесь вопросом, что лучше всего купить в Польше и что привезти домой из поездки? Есть много забавных и уникальных польских сувениров, которые можно купить или подарить друзьям и семье. Список лучших подарков из Польши бесчисленен. Вот список вещей, которые можно купить в Польше:

Керамика из Болеславца . Керамику в Болеславце производят с начала 19 века, и до сих пор каждое изделие украшается вручную характерными узорами. Керамику можно купить в различных сувенирных магазинах.

. Керамику в Болеславце производят с начала 19 века, и до сих пор каждое изделие украшается вручную характерными узорами. Керамику можно купить в различных сувенирных магазинах. Пряники из Торуни . Оригинальные имбирные пряники из Торуни выпекаются по традиционному 700-летнему рецепту. Если вы попробуете имбирные пряники из Торуни, то поймете, чем они отличаются от популярных имбирных пряников. Купить их можно в крупных супермаркетах, магазинах с местной едой.

. Оригинальные имбирные пряники из Торуни выпекаются по традиционному 700-летнему рецепту. Если вы попробуете имбирные пряники из Торуни, то поймете, чем они отличаются от популярных имбирных пряников. Купить их можно в крупных супермаркетах, магазинах с местной едой. Янтарные украшения – лучший сувенир с польского побережья. Самый популярный подарок – серебряные украшения с янтарем. Самый большой выбор изделий из янтаря вы найдете в Гданьске.

– лучший сувенир с польского побережья. Самый популярный подарок – серебряные украшения с янтарем. Самый большой выбор изделий из янтаря вы найдете в Гданьске. Льняные изделия – сопровождали поляков на протяжении веков, поэтому подумайте о покупке красивых салфеток или скатертей с традиционным польским узором. Это одна из самых полезных вещей из Польши, которую вы можете подарить своим близким.

– сопровождали поляков на протяжении веков, поэтому подумайте о покупке красивых салфеток или скатертей с традиционным польским узором. Это одна из самых полезных вещей из Польши, которую вы можете подарить своим близким. Сыр Осцыпек – это твердый копченый сыр, приготовленный из овечьего молока, характерный для польских гор, особенно Подхале. Его можно купить практически во всех туристических местах Польши. Он очень вкусен в горячем виде и с клюквенным джемом.

Плюсы и минусы отдыха в Польше

Вилянувский дворец, Варшава Смог в столице Польши, это одна из серьёзных проблем страны

Вы думаете посетить Польшу? Вы хотите приехать как турист? Это краткий список определенно поможет вам узнать основные плюсы и минусы отдыха в Польше.

Минусы:

Языковой барьер. Польский язык может быть трудным для изучения;

дорожная инфраструктура не очень хороша по сравнению с Западной Европой и дорогой бензин;

магазины не работают по воскресеньям;

смог и грязный воздух, особенно во время отопительного сезона. .

Плюсы:

Поляки дружелюбны и гостеприимны;

богатая история и прекрасные пейзажи;

доступный и качественный общественный транспорт;

отличная еда и культура;

яркая ночная жизнь и развлечения в городах;

доступное проживание и питание по сравнению с другими западноевропейскими городами.

Что нужно сделать обязательно в Польше

Костелиская долина в Татрах Мазурское поозерье Зубры в Беловежском национальном парке Старый город Замостья Рыночная площадь Вроцлава

Польша прекрасная страна, расположенная в центре Европы, предлагает множество удивительных развлечений. Мы подготовили список самых интересных вещей которые обязательно вас удивят. Таким образом, ваши польские каникулы будут полны потрясающих видов, замечательных историй и хороших воспоминаний. Красота польских пейзажей поразит вас.

Поднимитесь на горы Татры . Для альпийских развлечений нет ничего лучше, чем Татры. Закопане – центр скалолазания и зимних видов спорта, где сказочная атмосфера пронизана деревянными «пряничными» домиками – некоторые жители до сих пор носят традиционную горскую одежду. Посетите красивую долину Косцелиска, гору Каспровы Верх и изумрудно-зеленое ледниковое озеро Морское Око.

. Для альпийских развлечений нет ничего лучше, чем Татры. Закопане – центр скалолазания и зимних видов спорта, где сказочная атмосфера пронизана деревянными «пряничными» домиками – некоторые жители до сих пор носят традиционную горскую одежду. Посетите красивую долину Косцелиска, гору Каспровы Верх и изумрудно-зеленое ледниковое озеро Морское Око. Совершите прогулку через Мазурское поозерье . Мазурское поозерье, состоящее из более чем 1000 озер, является излюбленным местом для рыбалки и катания на лодках. Популярная тропа проложена мимо нескольких озер и каналов. В местных городках Миколайки и Гижицко, проводят фестиваль морских лачуг и другие интересные фестивали и праздники.

. Мазурское поозерье, состоящее из более чем 1000 озер, является излюбленным местом для рыбалки и катания на лодках. Популярная тропа проложена мимо нескольких озер и каналов. В местных городках Миколайки и Гижицко, проводят фестиваль морских лачуг и другие интересные фестивали и праздники. Посмотрите на зубров в Беловежском национальном парке . Этот парк последнее убежище европейского зубра, а также место, где проживают другие редкие лесные виды, а также деревья которым почти 500 лет. Предлагаются природные тропы, велосипедные прогулки и прогулки с лесником.

. Этот парк последнее убежище европейского зубра, а также место, где проживают другие редкие лесные виды, а также деревья которым почти 500 лет. Предлагаются природные тропы, велосипедные прогулки и прогулки с лесником. Посетите реконструированный Старый город Варшавы . Хотя большая часть его была разрушена во время Второй мировой войны, польская столица Варшава до сих пор заслуживает вашего внимания. Старый город был настолько мастерски реконструирован из оригинальных планов и картин 17-го и 18-го веков, что трудно поверить, что ему всего полвека, когда вы прогуливаетесь по его причудливым мощеным улочкам. Если хотите полюбоваться прекрасным видом на город, посетите смотровую площадку Дворца культуры и науки, который считается архитектурной иконой Варшавы.

. Хотя большая часть его была разрушена во время Второй мировой войны, польская столица Варшава до сих пор заслуживает вашего внимания. Старый город был настолько мастерски реконструирован из оригинальных планов и картин 17-го и 18-го веков, что трудно поверить, что ему всего полвека, когда вы прогуливаетесь по его причудливым мощеным улочкам. Если хотите полюбоваться прекрасным видом на город, посетите смотровую площадку Дворца культуры и науки, который считается архитектурной иконой Варшавы. Посетите Старый город Замостья . Рыночная площадь в Замосце в стиле ренессанс с почти идеально сохранившимся центром города 16 века является лишь одним из многих объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Польше. Потрясающий Старый город был построен архитектором Бернандо Морандо, который следовал итальянским моделям «идеального города».

. Рыночная площадь в Замосце в стиле ренессанс с почти идеально сохранившимся центром города 16 века является лишь одним из многих объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Польше. Потрясающий Старый город был построен архитектором Бернандо Морандо, который следовал итальянским моделям «идеального города». Прогуляйтесь по красивому городу Вроцлав . Вроцлав, известный как Бреслау на немецком языке и долгое время входивший в состав Германской империи, — это разнообразный город. Визуально он уникален: около 100 мостов пересекают каналы или соединяют многочисленные острова города. Важные достопримечательности включают ратушу 15-го века, ныне Городской исторический музей, гигантскую Рацлавицкую панораму и собор на острове Тумский (Соборный остров).

. Вроцлав, известный как Бреслау на немецком языке и долгое время входивший в состав Германской империи, — это разнообразный город. Визуально он уникален: около 100 мостов пересекают каналы или соединяют многочисленные острова города. Важные достопримечательности включают ратушу 15-го века, ныне Городской исторический музей, гигантскую Рацлавицкую панораму и собор на острове Тумский (Соборный остров). Посетите икону Черной Мадонны. Икону Черной Мадонны, также известную как чудотворный образ Богоматери, можно увидеть в огромном Ясногорском монастырском комплексе в Ченстохове, в 100 км к северу от Кракова. Считается, что он был написан Святым Лукой.

Отличной отправной точкой для вашего путешествия по Польше будет столица – Варшава. Первый день в Варшаве проведите в историческом Старом городе. Поднимитесь на смотровую башню Старого города, чтобы полюбоваться лучшим видом, и совершите экскурсию по Королевскому замку, если вам нравится посещать королевские дворцы и изысканно украшенные залы. Изюминкой дня будет изучение Старого города, лабиринта красочных улиц, заполненных бутиками и кафе.

Вы достаточно изучили Польшу и скорее всего в последний день вернетесь в Варшаву, поэтому рекомендуем отправиться в зелёный оазис в центре города парк – Королевские Лазенки. Этот дворцово-парковый комплекс был летней резиденцией короля Станислава Августа и в настоящее время выполняет множество функций: это музей, место культурных, научных и развлекательных мероприятий, а также важное место для любителей музыки.

Шумные города, живописная природа, интересные памятники, прекрасные деревни и очаровательные замки – в Польше есть всё! Так что, если вы когда-нибудь думали, что Польша скучная страна, вы явно ошибались 😉