DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

Вилянувский дворец находится недалеко от центральной части Варшавы.
Во времена королевской Польши дворец находится за чертой города и был загородной резиденцией польского монарха. Данный дворцово-парковый ансамбль был построен по приказу короля Иоанна III Собеского для своей любимой жены Марии. Здесь каждый архитектурный и дизайнерский элемент говорит о большой любви и страсти, которая была между супругами.
Во время своей экскурсии 🧭 с русскоязычным гидом Вы посетите королевский дворец и прекрасный парк 🌳, который особенно красив в весенний и летний периоды, а также узнаете много нового о жизни польских королей и в частности королевской пары Собеских.
Важная информация:
Время работы в зимний период: 27 января — 27 апреля и 29 сентября — 19 декабря: понедельник, среда — суббота: 9:30 — 16:00 (вход до 15:00), вторник: закрыто.
Время работы в летний период: 28 апреля — 28 сентября 2014: понедельник: 9:30 — 20:00 (вход до 19:00), вторник, четверг — пятница: 9:30 — 16:00 (вход до 15:00), среда, суббота: 9:30 — 18:00 (вход до 17:00), воскресенье: 10:30 — 18:00 (вход до 17:00).
Дворец, постоянные выставки и временные выставки закрыты для посетителей в следующие дни: Страстная пятница, Святая суббота, Пасхальное воскресенье, Корпус-Кристи, 15 августа, 1 ноября, с 15 по 31 декабря 2018 года.
Сады открыты для посетителей круглый год, каждый день с 9:00. Во время сильных ветров парк временно закрывается для безопасности туристов.
Что входит
гид
Что не входит
личные расходы
питание
входные билеты (ориентировочно 20 PLN за человека)
Начало и место завершения
🚩 Вилянувский дворец
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.