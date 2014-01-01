DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

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Экскурсия в Вилянувский дворец

DariaTour
DariaTour – Гид из Варшавы
На юго-востоке Варшавы расположился один из красивейших польских дворцов — Вилянувский дворец.

Местные жители гордятся им и считают важной достопримечательностью 🏛️ города.

В этом легко убедиться — просто прогуляйтесь по уютному парку и роскошному дворцу.

Вы познакомитесь с великолепием барокко, насладитесь работами мастеров и больше узнаете о жизни польских королей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €90 за экскурсию

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Экскурсия в Вилянувский дворец
Экскурсия в Вилянувский дворец
Вилянувский дворец находится недалеко от центральной части Варшавы.
Во времена королевской Польши дворец находится за чертой города и был загородной резиденцией польского монарха. Данный дворцово-парковый ансамбль был построен по приказу короля Иоанна III Собеского для своей любимой жены Марии. Здесь каждый архитектурный и дизайнерский элемент говорит о большой любви и страсти, которая была между супругами.
Во время своей экскурсии 🧭 с русскоязычным гидом Вы посетите королевский дворец и прекрасный парк 🌳, который особенно красив в весенний и летний периоды, а также узнаете много нового о жизни польских королей и в частности королевской пары Собеских.

Важная информация:

  • Время работы в зимний период: 27 января — 27 апреля и 29 сентября — 19 декабря: понедельник, среда — суббота: 9:30 — 16:00 (вход до 15:00), вторник: закрыто.
  • Время работы в летний период: 28 апреля — 28 сентября 2014: понедельник: 9:30 — 20:00 (вход до 19:00), вторник, четверг — пятница: 9:30 — 16:00 (вход до 15:00), среда, суббота: 9:30 — 18:00 (вход до 17:00), воскресенье: 10:30 — 18:00 (вход до 17:00).
  • Дворец, постоянные выставки и временные выставки закрыты для посетителей в следующие дни: Страстная пятница, Святая суббота, Пасхальное воскресенье, Корпус-Кристи, 15 августа, 1 ноября, с 15 по 31 декабря 2018 года.
  • Сады открыты для посетителей круглый год, каждый день с 9:00. Во время сильных ветров парк временно закрывается для безопасности туристов.
Что входит
  • гид
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
  • входные билеты (ориентировочно 20 PLN за человека)
Начало и место завершения
🚩 Вилянувский дворец
Экскурсия в Вилянувский дворец
Экскурсия в Вилянувский дворец
Экскурсия в Вилянувский дворец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
DariaTour
DariaTour
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