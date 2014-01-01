DariaTour проводит ещё 5 экскурсий

Вилянувский дворец находится недалеко от центральной части Варшавы.

Во времена королевской Польши дворец находится за чертой города и был загородной резиденцией польского монарха. Данный дворцово-парковый ансамбль был построен по приказу короля Иоанна III Собеского для своей любимой жены Марии. Здесь каждый архитектурный и дизайнерский элемент говорит о большой любви и страсти, которая была между супругами.

Во время своей экскурсии 🧭 с русскоязычным гидом Вы посетите королевский дворец и прекрасный парк 🌳, который особенно красив в весенний и летний периоды, а также узнаете много нового о жизни польских королей и в частности королевской пары Собеских.

Важная информация: