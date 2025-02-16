Личное свидание с Варшавой

Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Варшава — город-микс: современного и старого, сохранённого и восстановленного, классического и авангардного. И не всем он по вкусу. Наша экскурсия — возможность влюбиться в город, в котором сделать это не так просто. Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни столицы!
Личное свидание с Варшавой
Личное свидание с Варшавой
Личное свидание с Варшавой
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Варшавы, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: Старая Варшава — город-феникс

Во время Второй мировой войны Варшава утратила около ¾ всего архитектурного наследия, но за десятилетия Старый город буквально возродился из пепла и снова обратился в одну из прекрасных столиц Европы. Вы соприкоснётесь с подлинной историей Варшавы у сохранившихся памятников, с «грязным» прошлым реки Висла и с интересными новоделами — например, Королевским замком: ему пошёл всего 4-ый десяток. Реставрация города — важная нить этого маршрута, который откроет старину и современность польской столицы.

Синий маршрут: Краковское предместье вдоль и поперек

Эта прогулка пройдет по улице-истории, которая связывает старую и современную Варшаву, мимо ее многочисленных достопримечательностей. Здесь вас ждут базилика в стиле рококо и неоклассический костел Св. Анны, Президентский дворец и Академия изящных искусств, знаменитые отели и старинный университет. Маршрут также охватит улицу Новы Свят — так вы повторите путь королей, любуясь по пути дворянскими резиденциями, а также увидите арт-объекты и популярные кафе и бары.

Кому подойдет экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна в первую очередь тем, кто впервые в Варшаве.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Цена указана для группы 1-5 человек, за каждого следующего участника необходимо доплатить €25, дети до 8 лет — бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€25
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У колонны Сигизмунда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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