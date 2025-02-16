Варшава — город-микс: современного и старого, сохранённого и восстановленного, классического и авангардного. И не всем он по вкусу. Наша экскурсия — возможность влюбиться в город, в котором сделать это не так просто. Просто выберите один из двух маршрутов — и приготовьтесь к погружению в историю и будни столицы!

за 1–4 человек или €25 за человека, если вас больше

от €100 за 1–4 человек или €25 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Варшавы, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: Старая Варшава — город-феникс

Во время Второй мировой войны Варшава утратила около ¾ всего архитектурного наследия, но за десятилетия Старый город буквально возродился из пепла и снова обратился в одну из прекрасных столиц Европы. Вы соприкоснётесь с подлинной историей Варшавы у сохранившихся памятников, с «грязным» прошлым реки Висла и с интересными новоделами — например, Королевским замком: ему пошёл всего 4-ый десяток. Реставрация города — важная нить этого маршрута, который откроет старину и современность польской столицы.

Синий маршрут: Краковское предместье вдоль и поперек

Эта прогулка пройдет по улице-истории, которая связывает старую и современную Варшаву, мимо ее многочисленных достопримечательностей. Здесь вас ждут базилика в стиле рококо и неоклассический костел Св. Анны, Президентский дворец и Академия изящных искусств, знаменитые отели и старинный университет. Маршрут также охватит улицу Новы Свят — так вы повторите путь королей, любуясь по пути дворянскими резиденциями, а также увидите арт-объекты и популярные кафе и бары.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Программа будет интересна в первую очередь тем, кто впервые в Варшаве.

Организационные детали