Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-пешеходная прогулка по Варшаве
Узнайте Варшаву с комфортом: от Королевских Лазенок до Старого города, за несколько часов погрузитесь в историю и атмосферу столицы
«Заглянем на барбакан, городское укрепление 16 века, а после спустимся к Новому городу, где вы увидите дом Марии Склодовской-Кюри и старейший храм Варшавы»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
€275 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Варшавой каждый день
Погрузитесь в контрасты Варшавы, где история встречается с современностью. Два маршрута на выбор, чтобы увидеть город с разных сторон
Начало: На Замковой площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
21 янв в 15:15
€25 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Варшавой
Варшава удивляет контрастами. Выберите один из маршрутов и откройте для себя город, где история и современность переплетаются в каждом уголке
Начало: У колонны Сигизмунда
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Самое интересное в Варшаве
Погрузитесь в атмосферу Варшавы, гуляя по её улочкам и наслаждаясь легендами и историями любви знаменитых жителей города
Начало: Колонна Сигизмунда на Замковой площади
Расписание: 10:00; 13:00; 16:00
€160 за всё до 5 чел.
Сколько стоит экскурсия по Варшаве в январе 2026
Сейчас в Варшаве в категории "Святые места" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 275. Туристы уже оставили гидам 306 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
