Найдено 4 экскурсии в категории « Святые места » в Варшаве на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 5 часов 75 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Авто-пешеходная прогулка по Варшаве Узнайте Варшаву с комфортом: от Королевских Лазенок до Старого города, за несколько часов погрузитесь в историю и атмосферу столицы «Заглянем на барбакан, городское укрепление 16 века, а после спустимся к Новому городу, где вы увидите дом Марии Склодовской-Кюри и старейший храм Варшавы» €275 за всё до 3 чел. Пешая 2 часа 197 отзывов Мини-группа до 10 чел. Свидание с Варшавой каждый день Погрузитесь в контрасты Варшавы, где история встречается с современностью. Два маршрута на выбор, чтобы увидеть город с разных сторон Начало: На Замковой площади Расписание: ежедневно в 15:15 €25 за человека Пешая 2 часа 9 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Личное свидание с Варшавой Варшава удивляет контрастами. Выберите один из маршрутов и откройте для себя город, где история и современность переплетаются в каждом уголке Начало: У колонны Сигизмунда от €100 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 25 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Самое интересное в Варшаве Погрузитесь в атмосферу Варшавы, гуляя по её улочкам и наслаждаясь легендами и историями любви знаменитых жителей города Начало: Колонна Сигизмунда на Замковой площади Расписание: 10:00; 13:00; 16:00 €160 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Варшавы

