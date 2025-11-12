Погрузитесь в атмосферу Вроцлава, сочетая пешие прогулки и комфортное авто-путешествие. Узнайте о богатой истории и культурных сокровищах города
Вроцлав - город, где переплетаются чешское, австрийское, прусское и польское наследие.
Прогулка по Острову Тумскому окунет в средневековье, а Рыночная площадь порадует живописными домиками и ароматами местной кухни.
На Сольной площади можно насладиться зеленью и историей, а Зал Столетия удивит архитектурными решениями. Это уникальная возможность узнать, как Вроцлав стал культурной столицей Западной Польши
Описание экскурсии
Остров Тумский
Мы побываем в старинной части города, откуда начинается история Вроцлава. Это место до сих сохраняет атмосферу Средневековья. Оно окутано легендами о призраках, любви и старинных обычаях.
Рыночная площадь
Главная площадь, где мы рассмотрим ансамбль Новой и Старой ратуш. Полюбуемся узкими расписными домиками — каждый из них имеет своё имя, историю и героев. Здесь кипит городская жизнь и витают ароматы местной кухни.
Сольная площадь
На этой небольшой колоритной площади в Средние века торговали солью, а сегодня это место превратилось в зелёный оазис в центре города. На прогулке среди уютных кафе и цветочных лавок вы услышите, как площадь стала символом городского диалога, местом для праздников и памяти об исторических драмах.
Выставочные территории и Зал Столетия
Мы увидим выдающийся пример архитектуры из железа и бетона. Поговорим о выставках, концертах и политических манифестациях, которые проходили в этих стенах. А ещё вы узнаете о стремлении Вроцлава к инновации и открытости миру.
Организационные детали
Между основными локациями экскурсии будем перемещаться на авто Toyota Prius Plus. Скорректируем продолжительность пешеходной части в зависимости от погоды и ваших пожеланий
Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
Возможен трансфер из аэропорта, отеля вне пределов Старого города или любой другой точки во Вроцлаве (условия согласуем в переписке)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Марина — ваш гид в Вроцлаве
Провела экскурсии для 905 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Марина. По образованию я историк, по призванию — гид. Раньше я жила и работала в Минске, где много лет показывала Беларусь гостям со всего мира. Сейчас читать дальше
я переехала в Польшу и продолжаю заниматься любимым делом уже здесь — во Вроцлаве. Этот город покорил меня с первых дней, и я до сих пор не устаю им восхищаться. Здесь я окончила курсы гидов и с удовольствием провожу экскурсии.