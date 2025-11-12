Мои заказы

По Вроцлаву - пешком и на авто

Погрузитесь в атмосферу Вроцлава, сочетая пешие прогулки и комфортное авто-путешествие. Узнайте о богатой истории и культурных сокровищах города
Вроцлав - город, где переплетаются чешское, австрийское, прусское и польское наследие.

Прогулка по Острову Тумскому окунет в средневековье, а Рыночная площадь порадует живописными домиками и ароматами местной кухни.

На Сольной площади можно насладиться зеленью и историей, а Зал Столетия удивит архитектурными решениями. Это уникальная возможность узнать, как Вроцлав стал культурной столицей Западной Польши

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура
  • 🚶‍♂️ Комфортные прогулки
  • 🌿 Исторические площади
  • 🎨 Культурное наследие
  • 🚗 Удобное перемещение
По Вроцлаву - пешком и на авто© Марина
По Вроцлаву - пешком и на авто© Марина
По Вроцлаву - пешком и на авто© Марина

Что можно увидеть

  • Остров Тумский
  • Рыночная площадь
  • Сольная площадь
  • Зал Столетия

Описание экскурсии

Остров Тумский

Мы побываем в старинной части города, откуда начинается история Вроцлава. Это место до сих сохраняет атмосферу Средневековья. Оно окутано легендами о призраках, любви и старинных обычаях.

Рыночная площадь

Главная площадь, где мы рассмотрим ансамбль Новой и Старой ратуш. Полюбуемся узкими расписными домиками — каждый из них имеет своё имя, историю и героев. Здесь кипит городская жизнь и витают ароматы местной кухни.

Сольная площадь

На этой небольшой колоритной площади в Средние века торговали солью, а сегодня это место превратилось в зелёный оазис в центре города. На прогулке среди уютных кафе и цветочных лавок вы услышите, как площадь стала символом городского диалога, местом для праздников и памяти об исторических драмах.

Выставочные территории и Зал Столетия

Мы увидим выдающийся пример архитектуры из железа и бетона. Поговорим о выставках, концертах и политических манифестациях, которые проходили в этих стенах. А ещё вы узнаете о стремлении Вроцлава к инновации и открытости миру.

Организационные детали

  • Между основными локациями экскурсии будем перемещаться на авто Toyota Prius Plus. Скорректируем продолжительность пешеходной части в зависимости от погоды и ваших пожеланий
  • Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи
  • Возможен трансфер из аэропорта, отеля вне пределов Старого города или любой другой точки во Вроцлаве (условия согласуем в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Вроцлаве
Провела экскурсии для 905 туристов
Привет, друзья! Меня зовут Марина. По образованию я историк, по призванию — гид. Раньше я жила и работала в Минске, где много лет показывала Беларусь гостям со всего мира. Сейчас
читать дальше

я переехала в Польшу и продолжаю заниматься любимым делом уже здесь — во Вроцлаве. Этот город покорил меня с первых дней, и я до сих пор не устаю им восхищаться. Здесь я окончила курсы гидов и с удовольствием провожу экскурсии.

Входит в следующие категории Вроцлава

Похожие экскурсии из Вроцлава

По следам тайн и легенд Вроцлава
Пешая
2.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам тайн и легенд Вроцлава
Очаровательный Вроцлав приглашает вас на индивидуальную экскурсию по его тайнам и легендам. Погрузитесь в атмосферу средневековья и магии
Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
На поиски гномов Вроцлава
Пешая
1.5 часа
131 отзыв
Квест
до 6 чел.
На поиски гномов Вроцлава: увлекательная квест-экскурсия
Индивидуальная квест-экскурсия по Вроцлаву с поиском гномов. Узнайте интересные факты о городе, посетите исторические места и получите фотоотчет о прогулке
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:30
€87 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Вроцлаву
Пешая
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по средневековому Вроцлаву: от площади до Тумского острова
Прогулка по Вроцлаву: Рыночная площадь, Тумский остров, замок Топач и Зал Столетий. Откройте для себя тайны города и насладитесь его красотой
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Вроцлаве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Вроцлаве