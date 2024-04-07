Увидеть самое главное в Вроцлаве

Найдено 5 экскурсий в категории «Самое главное» в Вроцлаве на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Вроцлаву
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
36 отзывов
Ежедневная прогулка по Вроцлаву
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Соляной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
20 за человека
По следам тайн и легенд Вроцлава
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
По следам тайн и легенд Вроцлава
Познакомиться с достопримечательностями города и преданиями о гномах, рыцарях и королях
Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
94 за всё до 5 чел.
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Душевная обзорная прогулка по старинному центру, скрытые улочки и полезные советы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
94 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Вроцлаву
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Большое путешествие по Вроцлаву
Прогуляться по средневековому центру, посетить замок тамплиеров и услышать легенды Тумского острова
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
180 за всё до 5 чел.
Старый город. Жемчужина Вроцлава
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Старый город. Жемчужина Вроцлава
Отыскать немецкие торговые дома, городскую тюрьму и самый старый в Европе пивной ресторан
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
80 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алеся
    7 апреля 2024
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Спасибо большое за увлекательное путешествие по городу. Хочется еще раз вернуться и окунутся в атмосферу города.
  • М
    Михаил
    6 января 2024
    Ежедневная прогулка по Вроцлаву
    Алеся - это опытный и профессиональный гид. Несмотря на плохую погоду, мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии. Нам были даны
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    очень хорошие советы по ресторанам и местам отдыха в городе Вроцлав. Сама же экскурсия была увлекательной и очень познавательной. Алеся может во многих планах помочь. Маршрут был продуман хорошо. Мы рекомендуем всем отдыхающим во Вроцлаве такую прекрасную пешеходную экскурсию с Алесей. Бронируйте и ни в коем случае не пожалеете - как групповую, так и индивидуальную экскурсию. Желаем всего самого наилучшего и до новых встреч! Михаил и Юлия

  • В
    Вячеслав
    3 января 2024
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Хотелось бы ещё раз поблагодарить нашего гида Алесю! Очень информативно, доступным языком сумела увлечь нас и нашего ребёнка! Два с половиной часа пролетели интересно!!! Будем ещё во Вроцлаве обязательно встретимся! Однозначно рекомендуем!!!
  • И
    Ирина
    30 декабря 2023
    Ежедневная прогулка по Вроцлаву
    Мы были на экскурсии с Алиной и нам очень всё понравилось!!! Спасибо большое! Ирина,Виталий,Аннв, Александр
  • С
    Северина
    10 декабря 2023
    ВроцLOVE: узнать и влюбиться
    Нам понравилось все - и информационная часть (мы не искали даты-события, а, скорее, просто было желание ознакомиться с городом), и
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    манера речи Алеси, и маршрут прогулки, в процессе которой мы получили рекомендации на последующее времяпрепровождение (и частью из них уже успели воспользоваться). Спасибо. Рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    10 декабря 2023
    Ежедневная прогулка по Вроцлаву
    Гуляли с Олесей. Она очень интересный и знающий рассказчик, было познавательно и нескучно. Большое спасибо!)
    Гуляли с Олесей. Она очень интересный и знающий рассказчик, было познавательно и нескучно. Большое спасибо!)
  • Н
    Наталия
    31 июля 2023
    По следам тайн и легенд Вроцлава
    Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели на одном дыхании! Осталось замечательное впечатление от такой увлекательной экскурсии! Очень советуем этого гида! Большое спасибо!
    Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетелиЭкскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели
  • А
    Алик
    15 июля 2023
    По следам тайн и легенд Вроцлава
    Дмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легенды прошлого. Мы также узнали много о современной ситуации в городе и в Польше вообще. Искренне рекомендую записаться на экскурсию Дмитрия - не пожалеете!
    Дмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легендыДмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легендыДмитрий - знающий и опытный экскурсовод, умеющий передать свою любовь к городу через рассказы и легенды
  • N
    Natalija
    11 июля 2023
    По следам тайн и легенд Вроцлава
    Very nice!
  • О
    Оксана
    26 мая 2022
    Большое путешествие по Вроцлаву
    Добрый вечер!!!!! Сегодня провели замечательных 6 часов на экскурсии с Дмитрием!!! Организация великолепна,маршрут шикарный!!!! Дмитрию огромная благодарность за это увлекательное путешествие
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    в историю города Вроцлава. Наша пешая прогулка прошла на одном дыхании и даже дождь нам не помешал))))) Подача информации,план маршрута и непринужденная обстановка это зависило от нашего гида. Все прошло на высшем уровне!!!! Рекомендую на все 200% из 100% тем кто хочет за один день узнать,увидеть и полюбить Вроцлав!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в июне 2024
Сейчас в Вроцлаве в категории "Самое главное" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 20 до 180. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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