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очень хорошие советы по ресторанам и местам отдыха в городе Вроцлав. Сама же экскурсия была увлекательной и очень познавательной. Алеся может во многих планах помочь. Маршрут был продуман хорошо. Мы рекомендуем всем отдыхающим во Вроцлаве такую прекрасную пешеходную экскурсию с Алесей. Бронируйте и ни в коем случае не пожалеете - как групповую, так и индивидуальную экскурсию. Желаем всего самого наилучшего и до новых встреч! Михаил и Юлия