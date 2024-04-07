1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Вроцлаву
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Соляной площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€20 за человека
Квест
1.5 часа
На поиски гномов Вроцлава
Необычный квест по городу
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистический Вроцлав
Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По следам тайн и легенд Вроцлава
Познакомиться с достопримечательностями города и преданиями о гномах, рыцарях и королях
Начало: У входа в отель The Bridge Wroclaw
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
€94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Душевная обзорная прогулка по старинному центру, скрытые улочки и полезные советы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Большое путешествие по Вроцлаву
Прогуляться по средневековому центру, посетить замок тамплиеров и услышать легенды Тумского острова
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
€180 за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно. в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Старый город. Жемчужина Вроцлава
Отыскать немецкие торговые дома, городскую тюрьму и самый старый в Европе пивной ресторан
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€80 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлеся7 апреля 2024Спасибо большое за увлекательное путешествие по городу. Хочется еще раз вернуться и окунутся в атмосферу города.
- ННаталья4 февраля 2024Мы очень благодарны Алесе за экскурсию. Мы были с двумя детьми, у младшей это была первая экскурсия. Мы получили ответы на все вопросы и много интересных рекомендаций. Мы все в восторге!
- SSvetlana15 января 2024Огромное спасибо Алесе за такую замечательную экскурсию. Благодаря такому экскурсоводу как она дочь осталась в полном восторге. Весь следующий день
- ММихаил6 января 2024Алеся - это опытный и профессиональный гид. Несмотря на плохую погоду, мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии. Нам были даны
- ВВячеслав3 января 2024Хотелось бы ещё раз поблагодарить нашего гида Алесю! Очень информативно, доступным языком сумела увлечь нас и нашего ребёнка! Два с половиной часа пролетели интересно!!! Будем ещё во Вроцлаве обязательно встретимся! Однозначно рекомендуем!!!
- ИИрина30 декабря 2023Мы были на экскурсии с Алиной и нам очень всё понравилось!!! Спасибо большое! Ирина,Виталий,Аннв, Александр
- ССеверина10 декабря 2023Нам понравилось все - и информационная часть (мы не искали даты-события, а, скорее, просто было желание ознакомиться с городом), и
- ННаталья10 декабря 2023Гуляли с Олесей. Она очень интересный и знающий рассказчик, было познавательно и нескучно. Большое спасибо!)
- AAlena18 ноября 2023Алеся, огромное спасибо от всех нас за такую увлекательную экскурсию. Сын в первый раз вообще был на экскурсии и после
- ННаталия31 июля 2023Экскурсия была великолепна! Гид Дмитрий рассказывал очень интересно,увлекательно,обширно. Много узнали о городе Вроцлав. 3 часа пролетели на одном дыхании! Осталось замечательное впечатление от такой увлекательной экскурсии! Очень советуем этого гида! Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «Можно с детьми»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вроцлаве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в июне 2024
Сейчас в Вроцлаве в категории "Можно с детьми" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 20 до 180. Туристы уже оставили гидам 314 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Вроцлаве (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Можно с детьми», 314 ⭐ отзывов, цены от €20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август