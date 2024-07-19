2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Вроцлаву
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: На Соляной площади
«С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
3 авг в 15:15
€25 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
ВроцLOVE: узнать и влюбиться
Прогулка по Вроцлаву раскроет его историю и традиции. Вы увидите главные достопримечательности и укромные уголки, услышите легенды и советы по городу
«Главные достопримечательности без скучных лекций»
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
€94 за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вроцлав в лучах рассвета
Погрузиться на рассвете в историю и легенды города
Начало: У Храма Марии Магдалены, возле футбольного фонтана
«Далее посетите остров Тумский, скрывающий глубокие тайны европейского клира и священнослужителей, и, если повезет, познакомитесь с вроцлавским фонарщиком, тушащим свет на острове на рассвете»
Завтра в 05:00
3 авг в 05:00
€75 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия19 июля 2024Замечательная экскурсия с замечательной Алесей. Благодарим! ❤️
- ААлеся7 апреля 2024Спасибо большое за увлекательное путешествие по городу. Хочется еще раз вернуться и окунутся в атмосферу города.
- ММихаил6 января 2024Алеся - это опытный и профессиональный гид. Несмотря на плохую погоду, мы получили колоссальное удовольствие от экскурсии. Нам были даны
- ВВячеслав3 января 2024Хотелось бы ещё раз поблагодарить нашего гида Алесю! Очень информативно, доступным языком сумела увлечь нас и нашего ребёнка! Два с половиной часа пролетели интересно!!! Будем ещё во Вроцлаве обязательно встретимся! Однозначно рекомендуем!!!
- ИИрина30 декабря 2023Мы были на экскурсии с Алиной и нам очень всё понравилось!!! Спасибо большое! Ирина,Виталий,Аннв, Александр
- ННаталья10 декабря 2023Гуляли с Олесей. Она очень интересный и знающий рассказчик, было познавательно и нескучно. Большое спасибо!)
Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в августе 2024
Сейчас в Вроцлаве в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 94. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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