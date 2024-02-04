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Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Вроцлаве на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
На поиски гномов Вроцлава
Пешая
1.5 часа
131 отзыв
Квест
до 6 чел.
На поиски гномов Вроцлава: увлекательная квест-экскурсия
Индивидуальная квест-экскурсия по Вроцлаву с поиском гномов. Узнайте интересные факты о городе, посетите исторические места и получите фотоотчет о прогулке
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
€87 за всё до 6 чел.
Мистический Вроцлав
Пешая
2.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Вроцлав
Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
Сегодня в 15:00
29 июн в 08:30
€100 за всё до 6 чел.
Прогулка по Вроцлаву: четыре религии - один город
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Вроцлаву: четыре религии - один город
Исследовать район, где бок о бок живут католики, православные, лютеране и иудеи
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
€80 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 февраля 2024
    На поиски гномов Вроцлава
    Мы очень благодарны Алесе за экскурсию. Мы были с двумя детьми, у младшей это была первая экскурсия. Мы получили ответы на все вопросы и много интересных рекомендаций. Мы все в восторге!
  • S
    Svetlana
    15 января 2024
    Мистический Вроцлав
    Огромное спасибо Алесе за такую замечательную экскурсию. Благодаря такому экскурсоводу как она дочь осталась в полном восторге. Весь следующий день
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    мы действительно искали гномов и клеили наклейки на карту которую нам даже не пришлось самим искать где достать так как мы получили ее в подарок от Алеси. Мы воспользовались её советом и пришли вовремя на следующей день посмотреть на фонарщика (дочь даже поменяла мнение и уже не захотела с ним фотографироваться). На следующий день когда мы заметили Алесю вновь за своей работой дочь просто не могла успокоиться пока Алеся не ответила ей показав что заметила нас(после даже перкинулись пару слов). Очень приятно было и то что Алеся действительно подготовилась к нашей с ней встречи и детально подошла к просьбе. Воощем было всё на столько замечательно что мы всей семьёй получили удовольствие и от экскурсии и от знакоства с таким чутким экскурсоводом. Спасибо большое за вашу работу Алеся.

  • A
    Alena
    18 ноября 2023
    Мистический Вроцлав
    Алеся, огромное спасибо от всех нас за такую увлекательную экскурсию. Сын в первый раз вообще был на экскурсии и после
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    того как вы все преподнесли, решил постоянно ходить на экскурсии в разных городах))) Будем вас рекомендовать всем друзьям))) Вы супер! 🥰

  • Б
    Белла
    22 апреля 2023
    На поиски гномов Вроцлава
    Спасибо Алесе за приятную прогулку, нам очень понравилось. Всем рекомендую.
  • А
    Анна
    16 марта 2023
    Мистический Вроцлав
    Очень все понравилось) приятная легкая беседа и интересная))Благодарю за фото)
  • Ю
    Юля
    23 февраля 2023
    На поиски гномов Вроцлава
    Гид великолепный!!! Очень советуем!!!! Мы были с ребенком 4 года, и ему очень понравилось! Олеся профессионал своего дела!!! Вроцлав очень красивый город)))

Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «Нескучные экскурсии»

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Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в июне 2025
Сейчас в Вроцлаве в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 100. Туристы уже оставили гидам 180 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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