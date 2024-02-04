Квест
до 6 чел.
На поиски гномов Вроцлава: увлекательная квест-экскурсия
Индивидуальная квест-экскурсия по Вроцлаву с поиском гномов. Узнайте интересные факты о городе, посетите исторические места и получите фотоотчет о прогулке
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
€87 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мистический Вроцлав
Прогуляться по самым загадочным уголкам города и услышать мрачные местные легенды
Сегодня в 15:00
29 июн в 08:30
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Вроцлаву: четыре религии - один город
Исследовать район, где бок о бок живут католики, православные, лютеране и иудеи
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 февраля 2024Мы очень благодарны Алесе за экскурсию. Мы были с двумя детьми, у младшей это была первая экскурсия. Мы получили ответы на все вопросы и много интересных рекомендаций. Мы все в восторге!
- SSvetlana15 января 2024Огромное спасибо Алесе за такую замечательную экскурсию. Благодаря такому экскурсоводу как она дочь осталась в полном восторге. Весь следующий день
- AAlena18 ноября 2023Алеся, огромное спасибо от всех нас за такую увлекательную экскурсию. Сын в первый раз вообще был на экскурсии и после
- ББелла22 апреля 2023Спасибо Алесе за приятную прогулку, нам очень понравилось. Всем рекомендую.
- ААнна16 марта 2023Очень все понравилось) приятная легкая беседа и интересная))Благодарю за фото)
- ЮЮля23 февраля 2023Гид великолепный!!! Очень советуем!!!! Мы были с ребенком 4 года, и ему очень понравилось! Олеся профессионал своего дела!!! Вроцлав очень красивый город)))
Ответы на вопросы от путешественников по Вроцлаву в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вроцлаве
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Вроцлаву в июне 2025
Сейчас в Вроцлаве в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 100. Туристы уже оставили гидам 180 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Вроцлаве (Польша 🇵🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 180 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Польши. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август