читать дальше

мы действительно искали гномов и клеили наклейки на карту которую нам даже не пришлось самим искать где достать так как мы получили ее в подарок от Алеси. Мы воспользовались её советом и пришли вовремя на следующей день посмотреть на фонарщика (дочь даже поменяла мнение и уже не захотела с ним фотографироваться). На следующий день когда мы заметили Алесю вновь за своей работой дочь просто не могла успокоиться пока Алеся не ответила ей показав что заметила нас(после даже перкинулись пару слов). Очень приятно было и то что Алеся действительно подготовилась к нашей с ней встречи и детально подошла к просьбе. Воощем было всё на столько замечательно что мы всей семьёй получили удовольствие и от экскурсии и от знакоства с таким чутким экскурсоводом. Спасибо большое за вашу работу Алеся.