Мои заказы

Давай знакомиться, Лиссабон

Лиссабон удивит вас своими скрытыми уголками и яркими муралами. Прогулка по аутентичным районам подарит новые впечатления и вкусы
Экскурсия предлагает прогулку по историческим районам Лиссабона - Моурарии и Алфаме.

Участники смогут увидеть уникальные муралы и виды на город, пройтись по нетуристическим улочкам и узнать о жизни горожан. Также в программе дегустация традиционных пирожных паштел-де-ната и знаменитой жинь-жиньи.

Экскурсия подойдёт для тех, кто хочет узнать Лиссабон с новой стороны, оценить его культуру и современное искусство

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные муралы и стрит-арт
  • 🏛 Исторические районы Моурария и Алфама
  • 🍰 Дегустация традиционных пирожных
  • 🍷 Попробуйте жинь-жинью в аутентичном баре
  • 🚶‍♂️ Прогулка по нетуристическим маршрутам
  • 📚 Интересные истории и городские байки
Давай знакомиться, Лиссабон
Давай знакомиться, Лиссабон
Давай знакомиться, Лиссабон
Ближайшие даты:
4
июл5
июл6
июл7
июл8
июл9
июл10
июл
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Моурария
  • Алфама

Описание экскурсии

Прогулка по историческому Лиссабону

Предлагаем вам увлекательную и активную прогулку по историческому Лиссабону, где мы будем обращать внимание на детали, которые могут ускользнуть от взгляда неподготовленного туриста. Это Лиссабон глазами художника, в котором гармонично сочетаются исторические памятники и выразительный стрит-арт.

Аутентичные районы

Мы посетим два самых аутентичных исторических района города: Моурария и Алфама. Эти места полны жизни и уникального шарма, и именно здесь вы сможете почувствовать настоящую атмосферу Лиссабона.

Узнаваемые достопримечательности

Во время нашей прогулки мы пройдем мимо всех знаковых достопримечательностей, но по менее популярным маршрутам. Это позволит вам увидеть город с другой стороны и насладиться его красотой в полной мере.

История и культура

Я расскажу вам интересные факты из истории Лиссабона, поделюсь городскими байками и расскажу о жизни местных жителей. Вы узнаете о современных художниках и писателях, которые вносят свой вклад в преобразование исторического центра города.

Современная жизнь и традиции

Мы также поговорим о современной жизни Лиссабона и традиционных праздниках, которые здесь отмечаются. Это даст вам возможность лучше понять культуру и обычаи города.

Кулинарные удовольствия

Не упустим возможность попробовать свежайшие традиционные пирожные паштел-де-ната и знаменитую жинь-жинью в самом аутентичном мини-баре Алфамы. Эти лакомства подарят вам незабываемые вкусовые ощущения и позволят глубже погрузиться в атмосферу Лиссабона.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по историческому Лиссабону и откройте для себя его тайны и красоты!

Ежедневно с 10:00 до 14:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Смотровая площадка Miradouro da Graça
  • Национальный пантеон Португалии
  • Исторический блошиный рынок Feira da Ladra
  • Обзорная смотровая площадка Portas do Sol
  • Главный собор Лиссабона
  • Фрагмент римского театра, построенного в первом веке нашей эры
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Еда и напитки: средняя стоимость - €10
Где начинаем и завершаем?
Начало: Praça da Figueira
Завершение: Rua Augusta 195-197, Baixa, 1100-619 Lisboa
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 14:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Предполагается
  • Что это будет долгая прогулка. Выбирайте удобную обувь без каблуков
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Лиссабона

Похожие экскурсии из Лиссабона

Прекрасный Лиссабон
Пешая
4 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прекрасный Лиссабон: Пешая экскурсия по историческим районам
Откройте для себя уникальный Лиссабон в компании опытного гида. Познакомьтесь с историческими районами, фуникулерами и смотровыми площадками
Начало: Площадь Россиу/Rossio
7 июл в 09:00
8 июл в 09:00
€170 за всё до 5 чел.
Лиссабон: лучшие панорамы
На машине
6 часов
33 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Лиссабон: путешествие по лучшим панорамам и историческим районам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, посетив его лучшие смотровые площадки. Откройте для себя уникальные районы и узнайте интересные факты о городе
Начало: По договоренности
11 июл в 09:00
13 июл в 09:00
€280 за всё до 8 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Пешая
2.5 часа
223 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лиссабон, который покорит ваше сердце
Знакомство с Лиссабоном лучше всего начать с районов Байша, Алфама, Моурария и Граса. Почувствуйте контраст между прошлыми эпохами и современным укладом жизни
Начало: Площадь Rossio (Praça Pedro iV), у постамента Pedr...
10 июл в 09:00
12 июл в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Лиссабоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Лиссабоне