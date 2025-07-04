Участники смогут увидеть уникальные муралы и виды на город, пройтись по нетуристическим улочкам и узнать о жизни горожан. Также в программе дегустация традиционных пирожных паштел-де-ната и знаменитой жинь-жиньи.
Экскурсия подойдёт для тех, кто хочет узнать Лиссабон с новой стороны, оценить его культуру и современное искусство
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные муралы и стрит-арт
- 🏛 Исторические районы Моурария и Алфама
- 🍰 Дегустация традиционных пирожных
- 🍷 Попробуйте жинь-жинью в аутентичном баре
- 🚶♂️ Прогулка по нетуристическим маршрутам
- 📚 Интересные истории и городские байки
Что можно увидеть
- Моурария
- Алфама
Описание экскурсии
Прогулка по историческому Лиссабону
Предлагаем вам увлекательную и активную прогулку по историческому Лиссабону, где мы будем обращать внимание на детали, которые могут ускользнуть от взгляда неподготовленного туриста. Это Лиссабон глазами художника, в котором гармонично сочетаются исторические памятники и выразительный стрит-арт.
Аутентичные районы
Мы посетим два самых аутентичных исторических района города: Моурария и Алфама. Эти места полны жизни и уникального шарма, и именно здесь вы сможете почувствовать настоящую атмосферу Лиссабона.
Узнаваемые достопримечательности
Во время нашей прогулки мы пройдем мимо всех знаковых достопримечательностей, но по менее популярным маршрутам. Это позволит вам увидеть город с другой стороны и насладиться его красотой в полной мере.
История и культура
Я расскажу вам интересные факты из истории Лиссабона, поделюсь городскими байками и расскажу о жизни местных жителей. Вы узнаете о современных художниках и писателях, которые вносят свой вклад в преобразование исторического центра города.
Современная жизнь и традиции
Мы также поговорим о современной жизни Лиссабона и традиционных праздниках, которые здесь отмечаются. Это даст вам возможность лучше понять культуру и обычаи города.
Кулинарные удовольствия
Не упустим возможность попробовать свежайшие традиционные пирожные паштел-де-ната и знаменитую жинь-жинью в самом аутентичном мини-баре Алфамы. Эти лакомства подарят вам незабываемые вкусовые ощущения и позволят глубже погрузиться в атмосферу Лиссабона.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии по историческому Лиссабону и откройте для себя его тайны и красоты!
Ежедневно с 10:00 до 14:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка Miradouro da Graça
- Национальный пантеон Португалии
- Исторический блошиный рынок Feira da Ladra
- Обзорная смотровая площадка Portas do Sol
- Главный собор Лиссабона
- Фрагмент римского театра, построенного в первом веке нашей эры
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Еда и напитки: средняя стоимость - €10
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Важная информация
- Предполагается
- Что это будет долгая прогулка. Выбирайте удобную обувь без каблуков