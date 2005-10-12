В ходе экскурсии 🧭 мы обойдем все основные достопримечательности 🏛️ исторического центра Лиссабона. Вы узнаете о его прошлом, настоящем, о характере и вкусовых привычках португальцев.

В ходе экскурсии я расскажу куда еще можно сходить, где вкусно покушать, где выпить 🍹 самый вкусный кофе в Лиссабоне.

Наша экскурсия ⛳ начнется на площади Реставраторов. Здесь вы узнаете историю 📖 возникновения этого названия и какие судьбоносные для Португалии события с ней связаны.

Далее мы проследуем к вокзалу Россио — одному из красивейших вокзалов Европы. Какая связь между его строительством и португальскими колониями? Я расскажу об этом.

Я покажу вам оружейный магазин, в котором был куплен «Винчестер» из которого застрелили предпоследнего португальского короля.

Мы пройдемся по площади Дона Педро IV на которой кипит жизнь, находится множество магазинов и кафе. Некоторые из них были открыты еще в начале 19-го века.

Рядом с Россиу расположен «Бермудский треугольник пьяницы». Как опытный лоцман я безопасно проведу вас по нему.

На соседней площади стоит памятник еще одному королю - основателю второй правящей династии и отцу «славного поколения». Каким образом его восшествие на престол положило начало Эпохе великих географических открытий и сделало Португалию могущественной и богатой империей того времени?

Мы пройдемся по смотровым площадкам, откуда открываются великолепные виды Лиссабона. Наш путь проляжет мимо старой мавританской стены, Кафедрального собора, бывшего некогда мечетью.

Возле церкви святого Антония я расскажу о жизни этого святого. Вы узнаете о тех чудесах, которые он сотворил, а также о чуде, произошедшем с моей подругой, которая обратилась к нему с просьбой о помощи.

Самое время сделать небольшой перерыв и отдохнуть за чашечкой кофе с пирожным в уютном кафе напротив.

Отдохнули? А теперь продолжим.

Маркиз Помбал — гениальный государственный деятель, намного опередивший свое время. Его историю вы узнаете на площади Коммерции. Ведь именно благодаря ему Лиссабон возродился после землетрясения, как птица Феникс возрождается из пепла.

Подъемник Санта Жушта — следующий пункт нашего путешествия. Это первый городской лифт на котором жители Лиссабона из Байши(нижнего города) поднимались в район Шиаду. Мы пройдемся по Шиаду, ведь это место тусовки лиссабонской богемы. Здесь же находится первый в мире книжный магазин и кофейня «А Бразилейра», благодаря которой лиссабонцы научились пить кофе.

По дороге мы пройдем мимо монастыря кармелитов, и вы узнаете, как и почему это место связано с тремя судьбоносными событиями в истории Португалии.

Мы опять поднимаемся вверх, к холму святого Рока, где находится самая красивая церковь ⛪ в Лиссабоне. Немного дальше еще одна смотровая площадка Сао Педро де Алкантара. С нее открывается великолепный вид на замок 🏰 святого Георгия.

Мы подошли к подъемнику Глория. В маленьком желтом вагончике мы спустимся вниз по крутому склону, по пути любуясь лиссабонским стритартом.

Вот и конец нашего путешествия в историю. Мы с вами снова на площади Реставраторов, откуда началась наша прогулка 👣 желанию, я отведу вас в типичный португальский ресторан с традиционной португальской кухней. А по дороге к нему покажу, где можно выпить самый вкусный кофе в Лиссабоне.

Экскурсия проводится ежедневно в 10. 00 и 14. 30.