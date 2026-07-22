Вас ждет увлекательная прогулка по Лиссабону. Вы познакомьтесь с городом и почувствуете его атмосферу.
Вместе с гидом вы пройдете от площади Россио до самой известной смотровой площадки Лиссабона. А также узнаете интересные истории города и получите полезные советы от местного жителя о том, где вкуснее всего готовят и варят лучший кофе.
Вместе с гидом вы пройдете от площади Россио до самой известной смотровой площадки Лиссабона. А также узнаете интересные истории города и получите полезные советы от местного жителя о том, где вкуснее всего готовят и варят лучший кофе.
Описание экскурсииЛиссабон — город, который невозможно понять за один день. Но влюбиться — именно за один день. И эта пешеходная прогулка по историческому центру для этого и создана. В ходе экскурсии мы обойдем все основные достопримечательности исторического центра Лиссабона. Вы узнаете о его прошлом, настоящем, о характере и вкусовых привычках португальцев. В ходе экскурсии я расскажу куда еще можно сходить, где вкусно поесть, где выпить самый вкусный кофе и съесть знаменитый "паштел де ната". Наша экскурсия начинается на площади Россио. Это сердце Лиссабона. Здесь я расскажу краткую историю города и некоторые факты о самой площади. Далее мы переходим к вокзалу Россио. Это очень красивое здание, которое было когда-то главным вокзалом Лиссабона. Почему по центру Лиссабона не ездят поезда, хотя здесь вокзал? Я расскажу вам этот секрет. После рассказа о церкви и её посещения мы можем сделать небольшую остановку и попробовать знаменитый португальский вишнёвый ликёр, который наливают в рюмочки из шоколада. Далее мы прогуляемся по району Шиаду и увидим город с высоты лифта Санта Жушта. А после этого мы побываем в самой красивой церкви Лиссабона и в районе ночной жизни - Байрро Алту. Отсюда, со смотровой площадки Сан Педро да Алкантара полюбуемся видом на город. А теперь направимся в район Алфама. Это самый старый район Лиссабона. Мы пройдемся по узеньким улочкам, узнаем некоторые из их историй и выйдем у Кафедрального собора. Нас ждёт церковь святого Антония. Этот святой занесён в книгу рекордов Гиннеса. Почему - узнаете из моего рассказа. Потом мы спустимся на площадь Коммерции. Почему она так называется и что было здесь до Великого Лиссабонского землетрясения? Мог ли стать королевский дворец на набережной соперником Лувра и Прадо? Напоследок ваш ждёт история об убийстве португальского короля и разъяснение символики арки, которая находится на площади. Здесь наша экскурсия заканчивается. Вы можете задать мне любые вопросы. Я постараюсь как можно более полно на них ответить. Обзорная пешеходная экскурсия по Лиссабону на русском языке. Районы: Байша, Шиаду, Байрро Алту, Алфама. Достопримечательности: площадь Россио, вокзал Россио, церковь Сан Домингуш, церковь Сан Рок, смотровая Сан Педро да Алкантара, церковь Святого Антония, Кафедральный собор, площадь Коммерции
по,средам,пятницам, субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам и четвергам в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Россио
- Вокзал Россио
- Доминиканская церковь
- Кафедральный собор
- Площадь Коммерции
- Лифт Санта Жушта
- Монастырь Кармо
- Церковь Сан Роке
Что включено
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Дона Педро 4 (Россио) Praça Dom Pedro IV
Завершение: Praça do Comercio
Когда и сколько длится?
Когда: по,средам,пятницам, субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам и четвергам в 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 73 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Нам очень понравилась экскурсия по Лиссабону! За три часа мы успели посетить огромное количество интересных мест и прошли практически весь центр города вдоль и поперёк.
Сразу видно, что Елена не просто
Сразу видно, что Елена не просто
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R
Спасибо большое Елене за экскурсию,было всё на Высшем уровне,рекомендую ОДНОЗНАЧНО,Очень удобное и разное время начала экскурсий,что удобно для туристов
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И
Безумно понравилась экскурсия и экскурсовод. 3 часа пролетели незаметно. Узнали для себя очень много нового и интересного и еще больше влюбились в этот прекрасный город!!!
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Е
Большое спасибо Елене за экскурсию! Было очень интересно и познавательно, 3 часа пролетели незаметно. Мы посмотрели Лиссабон с нескольких смотровых площадок, послушали об основных значимых достопримечательностях и узнали о хороших заведениях.
Рекомендуем брать экскурсию в первые дни пребывания в городе, чтобы успеть насладиться вкусными местными блюдами и самостоятельно более осмысленно погулять по городу
Рекомендуем брать экскурсию в первые дни пребывания в городе, чтобы успеть насладиться вкусными местными блюдами и самостоятельно более осмысленно погулять по городу
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А
Прекрасная экскурсия с замечательным гидом! Время пролетело на одном дыхании! От души рекомендую!
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M
благодарен Елене за очень интересную беседу и рассказы про Португалию вообще и Лиссабон в частности рекомендую
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Входит в следующие категории Лиссабона
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