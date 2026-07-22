Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет увлекательная прогулка по Лиссабону. Вы познакомьтесь с городом и почувствуете его атмосферу.



Вместе с гидом вы пройдете от площади Россио до самой известной смотровой площадки Лиссабона. А также узнаете интересные истории города и получите полезные советы от местного жителя о том, где вкуснее всего готовят и варят лучший кофе. 4.9 73 отзыва

Елена Ваш гид в Лиссабоне Задать вопрос Групповая экскурсия -20% €45 выгода €9 €36 за человека 4.9 73 отзыва 🇷🇺 русский 3 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Лиссабон — город, который невозможно понять за один день. Но влюбиться — именно за один день. И эта пешеходная прогулка по историческому центру для этого и создана. В ходе экскурсии мы обойдем все основные достопримечательности исторического центра Лиссабона. Вы узнаете о его прошлом, настоящем, о характере и вкусовых привычках португальцев. В ходе экскурсии я расскажу куда еще можно сходить, где вкусно поесть, где выпить самый вкусный кофе и съесть знаменитый "паштел де ната". Наша экскурсия начинается на площади Россио. Это сердце Лиссабона. Здесь я расскажу краткую историю города и некоторые факты о самой площади. Далее мы переходим к вокзалу Россио. Это очень красивое здание, которое было когда-то главным вокзалом Лиссабона. Почему по центру Лиссабона не ездят поезда, хотя здесь вокзал? Я расскажу вам этот секрет. После рассказа о церкви и её посещения мы можем сделать небольшую остановку и попробовать знаменитый португальский вишнёвый ликёр, который наливают в рюмочки из шоколада. Далее мы прогуляемся по району Шиаду и увидим город с высоты лифта Санта Жушта. А после этого мы побываем в самой красивой церкви Лиссабона и в районе ночной жизни - Байрро Алту. Отсюда, со смотровой площадки Сан Педро да Алкантара полюбуемся видом на город. А теперь направимся в район Алфама. Это самый старый район Лиссабона. Мы пройдемся по узеньким улочкам, узнаем некоторые из их историй и выйдем у Кафедрального собора. Нас ждёт церковь святого Антония. Этот святой занесён в книгу рекордов Гиннеса. Почему - узнаете из моего рассказа. Потом мы спустимся на площадь Коммерции. Почему она так называется и что было здесь до Великого Лиссабонского землетрясения? Мог ли стать королевский дворец на набережной соперником Лувра и Прадо? Напоследок ваш ждёт история об убийстве португальского короля и разъяснение символики арки, которая находится на площади. Здесь наша экскурсия заканчивается. Вы можете задать мне любые вопросы. Я постараюсь как можно более полно на них ответить. Обзорная пешеходная экскурсия по Лиссабону на русском языке. Районы: Байша, Шиаду, Байрро Алту, Алфама. Достопримечательности: площадь Россио, вокзал Россио, церковь Сан Домингуш, церковь Сан Рок, смотровая Сан Педро да Алкантара, церковь Святого Антония, Кафедральный собор, площадь Коммерции

по,средам,пятницам, субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам и четвергам в 14:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Россио

Вокзал Россио

Доминиканская церковь

Кафедральный собор

Площадь Коммерции

Лифт Санта Жушта

Монастырь Кармо

Церковь Сан Роке Что включено Сопровождение гида Что не входит в цену Питание

Входные билеты Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Дона Педро 4 (Россио) Praça Dom Pedro IV Завершение: Praça do Comercio Когда и сколько длится? Когда: по,средам,пятницам, субботам и воскресеньям в 9.00 и 14.00; по вторникам и четвергам в 14:00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.