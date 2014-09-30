5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы предлагаем несколько разных вариантов прохождения экскурсии, чтобы вы могли выбрать подходящий именно вам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

1. Золотой Лиссабон

В ходе этого тура мы совершим прогулку по старому городу и району Belém. В данном туре никто не будет перегружать вас историческими данными. Вы узнаете основные и самые интересные сведения о ключевых достопримечательностях, однако основное время мы уделим пунктам не указанным в путеводителях, которые не показывают в стандартных экскурсиях проводимых по Лиссабону. Мы отправимся в места куда обычно не водят туристов и куда знают дорогу только местные жители. Самые лучшие виды, самые хорошие и недорогие рестораны и кафе, интересные магазины, рекомендации по музеям и галлереям и многое другое. Вы увидите и узнаете все что необходимо, чтобы познакомиться с Лиссабоном и при желании сможете самостоятельно вернуться в наиболее понравившиеся вам места.

Мы покажем вам уникальные места и расскажем как провести ваши каникулы в Лиссабоне получив максимум впечатлений и потратив минимум средств. Об этом знают только местные жители…. и после нашего тура будете знать и вы;)

2. Лиссабон сквозь века

Классический тур по старому городу с опытным гидом, который расскажет вам об истории и архитектуре города, познакомит с основными достопримечательностями и поведает о событиях происходивших в Лиссабоне в разные века.

В ходе нашего путешествия вы узнаете о великом Лиссабонском землетрясении 1755 года, в результате которого город был полностью разрушен, тысячи людей погибли, на город обрушилось цунами, а пожары бушевали еще несколько недель. Это землетрясение ощущалось по всей Европе. После него центр города был полностью перестроен и обрел нынешний облик.

Мы увидим памятник Маркизу Помбалу, великому реформатору, который восстановил город после великого лиссабонского землетрясения, площадь Россиу, которая много чего повидала на своем веку. На ней в разные времена проводились ярмарки, народные гуляния, военные парады и даже казни инквизиции.

Также мы побываем на площади Коммерции, на которой когда-то стоял королевский дворец, разрушенный землетрясением. От него остались лишь ступени, ведущие в реку Тежу. Теперь это излюбленное место прогулок туристов и местных жителей. Отсюда открывается великолепный вид на другой берег реки и знаменитый мост 25 апреля. Именно на этой площади произошло португальское цареубийство – мятежники расстреляли короля Карлуша и его семью. Здесь же в 1974 году началась бескровная революция “красных гвоздик”, положившая конец самому длительному в Европе фашистскому режиму Антонио Салазара.

Мы полюбуемся на памятник Христа Властителя – уменьшенную копию памятника Христа в Рио де Жанейро, которая была воздвигнута в благодарность за то, что Португалия не была вовлечена во Вторую Мировую войну. Зайдем в монастырь Иеронимитов, где покоится прах Вашко да Гама, великого португальского мореплавателя открывшего морской путь в Индию, что положило начало золотого века в истории Португалии.

Без сомнения, невозможно побывать в Португалии и не полакомиться самыми изысканными шедеврами традиционной местной кухни. Вы узнаете, где можно отведать, пожалуй, самое популярное национальное блюдо под названием бакаляу. Бакаляу это сушеная треска, рецептов приготовления которой насчитывается более 1000. Раньше бакаляу считалась пищей рыбаков, а теперь является настоящим деликатесом и гордостью португальского народа.

Лиссабон также славится своими сардинами. В начале лета здесь проходит самый главный праздник Лиссабона, день покровителя города, Святого Антония. Празднования не прекращаются несколько дней и ночей. В это особенное время самый старинный квартал города Алфама наряжается многочисленными гирляндами, на каждом углу разбиваются таверны, где жарят сардины и подают с салатом и ледяной сангрией.

Побывав в Лиссабоне однажды, вы обязательно всей душой полюбите этот потрясающий город так же, как любим его мы!

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Мы готовы предложить вам пеший вариант тура и предоставление транспорта, а так же различную протяженность экскурсии. Все зависит от ваших пожеланий!

Свяжитесь с нами для обсуждения всех деталей. Мы сделаем все возможное чтобы удовлетворить все ваши пожелания и организовать для вас эксклюзивный тур который запомнится вам надолго!

Приезжайте!

*вход во дворцы, монументы и музеи /по желанию туристов/ оплачивается отдельно

/стоимость варьируется от 4 – 14 евро/

*предоставление транспорта /по желанию туристов/ оговаривается и оплачивается отдельно

*цена тура меняется от изменения продолжительности тура /по желанию туристов/

*все детали тура оговариваются дополнительно для удовлетворения всех ваших пожеланий по туру и ожиданий по цене