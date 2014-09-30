5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Жемчужины Лиссабона

Лиссабон: гастрономический тур по лучшим ресторанам
Мы предлагаем несколько разных вариантов прохождения экскурсии, чтобы вы могли выбрать подходящий именно вам.
5
6 отзывов
Жемчужины Лиссабона
Жемчужины Лиссабона
Жемчужины Лиссабона

Описание экскурсии

1. Золотой Лиссабон
В ходе этого тура мы совершим прогулку по старому городу и району Belém. В данном туре никто не будет перегружать вас историческими данными. Вы узнаете основные и самые интересные сведения о ключевых достопримечательностях, однако основное время мы уделим пунктам не указанным в путеводителях, которые не показывают в стандартных экскурсиях проводимых по Лиссабону. Мы отправимся в места куда обычно не водят туристов и куда знают дорогу только местные жители. Самые лучшие виды, самые хорошие и недорогие рестораны и кафе, интересные магазины, рекомендации по музеям и галлереям и многое другое. Вы увидите и узнаете все что необходимо, чтобы познакомиться с Лиссабоном и при желании сможете самостоятельно вернуться в наиболее понравившиеся вам места.
Мы покажем вам уникальные места и расскажем как провести ваши каникулы в Лиссабоне получив максимум впечатлений и потратив минимум средств. Об этом знают только местные жители…. и после нашего тура будете знать и вы;)

2. Лиссабон сквозь века
Классический тур по старому городу с опытным гидом, который расскажет вам об истории и архитектуре города, познакомит с основными достопримечательностями и поведает о событиях происходивших в Лиссабоне в разные века.

В ходе нашего путешествия вы узнаете о великом Лиссабонском землетрясении 1755 года, в результате которого город был полностью разрушен, тысячи людей погибли, на город обрушилось цунами, а пожары бушевали еще несколько недель. Это землетрясение ощущалось по всей Европе. После него центр города был полностью перестроен и обрел нынешний облик.

Мы увидим памятник Маркизу Помбалу, великому реформатору, который восстановил город после великого лиссабонского землетрясения, площадь Россиу, которая много чего повидала на своем веку. На ней в разные времена проводились ярмарки, народные гуляния, военные парады и даже казни инквизиции.

Также мы побываем на площади Коммерции, на которой когда-то стоял королевский дворец, разрушенный землетрясением. От него остались лишь ступени, ведущие в реку Тежу. Теперь это излюбленное место прогулок туристов и местных жителей. Отсюда открывается великолепный вид на другой берег реки и знаменитый мост 25 апреля. Именно на этой площади произошло португальское цареубийство – мятежники расстреляли короля Карлуша и его семью. Здесь же в 1974 году началась бескровная революция “красных гвоздик”, положившая конец самому длительному в Европе фашистскому режиму Антонио Салазара.

Мы полюбуемся на памятник Христа Властителя – уменьшенную копию памятника Христа в Рио де Жанейро, которая была воздвигнута в благодарность за то, что Португалия не была вовлечена во Вторую Мировую войну. Зайдем в монастырь Иеронимитов, где покоится прах Вашко да Гама, великого португальского мореплавателя открывшего морской путь в Индию, что положило начало золотого века в истории Португалии.

Без сомнения, невозможно побывать в Португалии и не полакомиться самыми изысканными шедеврами традиционной местной кухни. Вы узнаете, где можно отведать, пожалуй, самое популярное национальное блюдо под названием бакаляу. Бакаляу это сушеная треска, рецептов приготовления которой насчитывается более 1000. Раньше бакаляу считалась пищей рыбаков, а теперь является настоящим деликатесом и гордостью португальского народа.

Лиссабон также славится своими сардинами. В начале лета здесь проходит самый главный праздник Лиссабона, день покровителя города, Святого Антония. Празднования не прекращаются несколько дней и ночей. В это особенное время самый старинный квартал города Алфама наряжается многочисленными гирляндами, на каждом углу разбиваются таверны, где жарят сардины и подают с салатом и ледяной сангрией.

Побывав в Лиссабоне однажды, вы обязательно всей душой полюбите этот потрясающий город так же, как любим его мы!

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Мы готовы предложить вам пеший вариант тура и предоставление транспорта, а так же различную протяженность экскурсии. Все зависит от ваших пожеланий!

Свяжитесь с нами для обсуждения всех деталей. Мы сделаем все возможное чтобы удовлетворить все ваши пожелания и организовать для вас эксклюзивный тур который запомнится вам надолго!
Приезжайте!

*вход во дворцы, монументы и музеи /по желанию туристов/ оплачивается отдельно
/стоимость варьируется от 4 – 14 евро/

*предоставление транспорта /по желанию туристов/ оговаривается и оплачивается отдельно

*цена тура меняется от изменения продолжительности тура /по желанию туристов/

*все детали тура оговариваются дополнительно для удовлетворения всех ваших пожеланий по туру и ожиданий по цене

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 338 туристов
Португалия — мой дом, обожаю ее за радушие, теплоту и душевность! Люблю путешествовать по стране находя все новые и новые интересные места не указанные в путеводителях, чтобы потом показать их вам. С удовольствием встречу вас в Португалии и организую незабываемое знакомство с этой прекрасной страной в компании гидов, любящих ее всей душой! Пишите!:-) С Наилучшими пожеланиями, Maria

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
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1
Валерий
Знакомство с Лиссабоном состоялось. Все было хорошо и правильно. Все во время. Строго по часам. Лена очень старалась. Рассказывала много интересных фактов, о которых мы никогда не слышали и не
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знали, о замечательных памятниках и дворцах, улицах и площадях. Мы получили настоящее удовлетворение от этой прогулки несмотря на плохую погоду. Я желаю Марии и Олене всего самого наилучшего. Рекомендую всем кто хочет по настоящему узнать этот замечательный город.

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A
Огромное спасибо Марии за проведенную экскурсию. Она учла все озвученные пожелания и составила программу наилучшим образом их учитывающую. Кроме того, она сама предложила несколько интересных вариантов проведения досуга в Португалии. В общем все профессионально, интересно и познавательно.
Рекомендую.
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Е
Экскурсия - отличный вариант сориентироваться в первый же день в городе и составить свой собственный план его осмотра с посещением всех "самых-самых!!!!!" мест. Спасибо Марии, которая помимо основных достопримечательностей показала еще и уголки, не описаные в путеводителях.
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К
Татьяна отличный гид. Рассказывает интересно, деталями не перегружает, дает интересные факты и современную информацию, не только историю. Информация подается логично и доступно для понимания (к сожалению, не все гиды этим владеют). Очень довольны, спасибо!
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М
Большое спасибо Лене за прекрасные экскурсии по Лиссабону и Синтре, все было отлично организовано, очень интересно. Экскурсии были на автомобиле - отдельная благодарность водителю Ивану!
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А
Cпасибо за организацию и учет всех наших пожеланий! Супруг был в восторге! Особая благодарность за совет посетить Фигаро. Получена масса положительных эмоций! Анна и Денис
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