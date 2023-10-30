Лиссабон: город солнца и улыбок

Посетить главные и тайные места португальской столицы на душевной обзорной экскурсии

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Приглашаю вместе исследовать прекрасный Лиссабон! Вы посетите центральный район Байша и колоритный квартал Алфама. Подниметесь на смотровые площадки, полюбуетесь Кафедральным собором и храмом Святого Антония.

Увидите старейшую прачечную Европы, услышите современные шутки португальцев, попробуете вишнёвый ликер и главный местный десерт. И это далеко не всё!
Лиссабон: город солнца и улыбок
Лиссабон: город солнца и улыбок
Лиссабон: город солнца и улыбок
Лиссабон: город солнца и улыбок
Лиссабон: город солнца и улыбок
Лиссабон: город солнца и улыбок
Лиссабон: город солнца и улыбок
Лиссабон: город солнца и улыбок
Лиссабон: город солнца и улыбок
Лиссабон: город солнца и улыбок
Лиссабон: город солнца и улыбок
Лиссабон: город солнца и улыбок
Лиссабон: город солнца и улыбок
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Район Байша — смесь прошлого и настоящего, традиций и современности, искусства и творчества. Вы посетите 4 главные площади города: Реставраторов, Россиу, Фигейра и Коммерции. Раскроете, что случилось с Королевским дворцом, как первый носорог оказался в Лиссабоне, что означают волны на одной из площадей и почему на неё надо прийти после нескольких бокалов вина.

Три смотровые площадки — вы насладитесь шикарными видами на Старый город, знаменитый мост, статую Христа, реку Тежу и район Шиаду. И это всё под мелодичные звуки гитары уличных музыкантов. Подниматься мы будем на секретных лифтах, а спускаться — по уютным узким улицам.

Район Алфама — белоснежные домики с черепичными крышами, колоритные граффити и дружелюбные жители помогут вам перенестись в прошлое. Вы увидите другой Лиссабон: простой, самобытный и полный контрастов. Я расскажу, как Алфаме удалось сохранить аутентичность, как она связана с морскими путешествиями, что такое фаду и какое блюдо считается здесь главным.

Кафедральный собор — построенный в далеком 12 веке, он хранит множество тайн. Я поделюсь самыми интересными из них!

Церковь Святого Антония — любимое место многих лиссабонцев. Вы увидите, где родился Святой Антоний, услышите о его личности и деяниях. И о том, как он продолжает помогать людям в наши дни.

Организационные детали

  • Для семей с маленькими детьми в колясках могу скорректировать маршрут и включить в него только плавные подъёмы и спуски
  • Я с радостью отвечу на ваши вопросы. После экскурсии отправлю на почту файл с полезностями. Вы найдёте в нём интересные места, вкусные рестораны, уникальные музеи и советы, что купить в подарок. А также секреты, которые помогут провести время в Лиссабоне незабываемо.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Praça dos Restauradores
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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