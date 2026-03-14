Приглашаем на увлекательное путешествие по Лиссабону, где вас ждут удивительные открытия.Вас ожидает прогулка по историческому центру Байша, где каждая площадь расскажет свою уникальную историю. В районе Алфама вы почувствуете дух

старины и насладитесь местной культурой. Смотровые площадки подарят вам незабываемые виды на город и реку Тежу. Кафедральный собор и церковь Святого Антония откроют перед вами свои тайны. Попробуйте вишнёвый ликер и традиционные десерты, а после экскурсии получите рекомендации от гида, которые сделают ваше пребывание в Лиссабоне ещё более ярким и насыщенным

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Описание экскурсии

Район Байша — смесь прошлого и настоящего, традиций и современности, искусства и творчества. Вы посетите 4 главные площади города: Реставраторов, Россиу, Фигейра и Коммерции. Раскроете, что случилось с Королевским дворцом, как первый носорог оказался в Лиссабоне, что означают волны на одной из площадей и почему на неё надо прийти после нескольких бокалов вина.

Три смотровые площадки — вы насладитесь шикарными видами на Старый город, знаменитый мост, статую Христа, реку Тежу и район Шиаду. И это всё под мелодичные звуки гитары уличных музыкантов. Подниматься мы будем на секретных лифтах, а спускаться — по уютным узким улицам.

Район Алфама — белоснежные домики с черепичными крышами, колоритные граффити и дружелюбные жители помогут вам перенестись в прошлое. Вы увидите другой Лиссабон: простой, самобытный и полный контрастов. Я расскажу, как Алфаме удалось сохранить аутентичность, как она связана с морскими путешествиями, что такое фаду и какое блюдо считается здесь главным.

Кафедральный собор — построенный в далеком 12 веке, он хранит множество тайн. Я поделюсь самыми интересными из них!

Церковь Святого Антония — любимое место многих лиссабонцев. Вы увидите, где родился Святой Антоний, услышите о его личности и деяниях. И о том, как он продолжает помогать людям в наши дни.

Организационные детали