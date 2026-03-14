Район Байша — смесь прошлого и настоящего, традиций и современности, искусства и творчества. Вы посетите 4 главные площади города: Реставраторов, Россиу, Фигейра и Коммерции. Раскроете, что случилось с Королевским дворцом, как первый носорог оказался в Лиссабоне, что означают волны на одной из площадей и почему на неё надо прийти после нескольких бокалов вина.
Три смотровые площадки — вы насладитесь шикарными видами на Старый город, знаменитый мост, статую Христа, реку Тежу и район Шиаду. И это всё под мелодичные звуки гитары уличных музыкантов. Подниматься мы будем на секретных лифтах, а спускаться — по уютным узким улицам.
Район Алфама — белоснежные домики с черепичными крышами, колоритные граффити и дружелюбные жители помогут вам перенестись в прошлое. Вы увидите другой Лиссабон: простой, самобытный и полный контрастов. Я расскажу, как Алфаме удалось сохранить аутентичность, как она связана с морскими путешествиями, что такое фаду и какое блюдо считается здесь главным.
Кафедральный собор — построенный в далеком 12 веке, он хранит множество тайн. Я поделюсь самыми интересными из них!
Церковь Святого Антония — любимое место многих лиссабонцев. Вы увидите, где родился Святой Антоний, услышите о его личности и деяниях. И о том, как он продолжает помогать людям в наши дни.
Организационные детали
Для семей с маленькими детьми в колясках могу скорректировать маршрут и включить в него только плавные подъёмы и спуски
Я с радостью отвечу на ваши вопросы. После экскурсии отправлю на почту файл с полезностями. Вы найдёте в нём интересные места, вкусные рестораны, уникальные музеи и советы, что купить в подарок. А также секреты, которые помогут провести время в Лиссабоне незабываемо.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Praça dos Restauradores
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Лиссабоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 274 туристов
Привет! Меня зовут Светлана. Объездив 36 стран, я выбрала Португалию, ставшую мне родной. Живу в Лиссабоне, где счастлива каждый день. Раньше даже не представляла, что такое возможно. Я очень люблю читать дальшеуменьшить
показывать гостям эту прекрасную страну. Чего здесь только нет: завораживающие замки, интересная история королевских династий, притягательная сила океана, очаровательные закаты, вкуснейшая еда, ароматы свежесваренного кофе, великолепные десерты, много солнца и тропических фруктов. С радостью открою вам интересные и необычные места Лиссабона. Поделюсь традициями, ценностями и образом жизни португальцев. В свои экскурсии я вложила большую любовь к стране — уверена, вам понравится!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 31 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
29
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2
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А
Алла
Провели со Светланой 3,5 незабываемых часа в Лиссабоне. Узнали очень много об истории города и Португалии. Побывали в особняке мавританского стиля, на трех смотровых площадках, в четырех районах города. Светлана, читать дальшеуменьшить
ответила на все наши вопросы об истории, архитектуре, кухне, португальском языке и пр. Дала рекомендации по дальнейшим маршрутам, магазинам и ресторанам. Огромное спасибо за такую насыщенную прогулку, которая прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендуем.
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Д
Дарья
Выбрали обзорную экскурсию со Светланой по Лиссабону и это было очень правильное решение. Если вы первый раз в Лиссабоне и Вам нужно с ним познакомиться, чтобы дальше углубиться в отдельные достопримечательности в соответствии с вашими приоритетами- экскурсия со Светланой Вам очень в этом поможет. Три часа прошли быстро и интересно. Всем рекомендую!
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t
tatiana
Хочется искренне поблагодарить нашего замечательного гида Светлану за великолепную экскурсию по Лиссабону! Мы путешествовали семьёй — я, супруг и наш 13-летний сын — и получили море ярких впечатлений.
Светлана сумела передать читать дальшеуменьшить
дух города, показать не только известные достопримечательности, но и уютные уголки, куда редко заходят туристы. Всё было рассказано с любовью, знанием и лёгким юмором, благодаря чему даже наш сын слушал с интересом и задавал вопросы. Программа была идеально сбалансирована: не утомительная, но насыщенная. Мы успели насладиться видами, попробовать местные угощения и почувствовать атмосферу настоящего Лиссабона. Особенно приятно, что Светлана уделяла внимание каждому, помогал сделать фото и давала отличные советы, куда сходить потом самостоятельно. Спасибо за душевность, профессионализм и тёплое отношение!
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Елена
Замечательная прогулка по центру города, особенно для тех кто первый раз. Дружественная атмосфера, полезные советы. Маршрут совершенно не сложный, составлен грамотно. Благодарю за приятные впечатления. Рекомендую
+2
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A
Anna
Экскурсия прошла легко и комфортно, без перегруженности датами и фактами-именно то, что нам было нужно. Отдельное спасибо за умение показать город с душой
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Анна
Начну с последнего вопроса Трипстера - подойдет всем. Гид Светлана прекрасно знает город и скорректирует маршрут под ваши потребности (так было и с нами). Наша экскурсия была и интересной, и душевной читать дальшеуменьшить
- любви к Лиссабону Светлане не занимать и она щедро делится своими знаниями и эмоциями. Мы узнали о маленьких и больших сокровищах Лиссабона - чудесные панорамы и вкуснейшие пирожные, исторические подробности и рюмочка вишневки, магазины со столетней историей и холмы, холмы вниз и вверх. Удобная обувь желательна, доброе настроение обязательно. А Светлана ваше настроение обязательно улучшит. Кстати и справочник о местах в Лиссабоне и не только получите от нее по почте. Спасибо, Светлана. Спасибо, Трипстер. Анна, Сергей, Санкт-Петербург. Сентябрь 2924.
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