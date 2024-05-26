1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
Португальская культура в исторических местах, рыбацком поселке и старинной обители
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Билеты
6 часов
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€350 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
В мини-группе узнать, что происходило в резиденции португальских королей и при чём тут коктейль
Начало: Возле дворца Келуш
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия26 мая 2024Очень довольны экскурсией! Татьяна - очень профессиональный гид и наиприятнийший человек в общении! Лучшие рекомендации!!
- ЕЕвгений22 февраля 2024Роскошная экскурсия, отличный гид. Игорь подстроится под наш темп и неспешно провел чудесную экскурсию. Всем рекомендую, день пролетел незаметно.
- IIRINA15 января 2024Экскурсию проводила Татьяна. И для нас - опытных путешественников это была одна из лучших экскурсий в жизни. Очень красивые и
- ММария31 декабря 2023Отличная экскурсия! Отличный маршрут, красивые места и замечательная гид Татьяна (крутой материал, классно структурирован и подан)! Крайне рекомендую, исключительно положительный впечатления и эмоции!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Дворец Келуш»
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