Экскурсии в дворец Келуш

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец Келуш» в Лиссабоне на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
Португальская культура в исторических местах, рыбацком поселке и старинной обители
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
360 за всё до 4 чел.
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Билеты
6 часов
1 отзыв
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
350 за всё до 4 чел.
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
Мини-группа
2 часа
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
В мини-группе узнать, что происходило в резиденции португальских королей и при чём тут коктейль
Начало: Возле дворца Келуш
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
    Очень довольны экскурсией! Татьяна - очень профессиональный гид и наиприятнийший человек в общении! Лучшие рекомендации!!
  • Е
    Евгений
    22 февраля 2024
    Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
    Роскошная экскурсия, отличный гид. Игорь подстроится под наш темп и неспешно провел чудесную экскурсию. Всем рекомендую, день пролетел незаметно.
  • I
    IRINA
    15 января 2024
    Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
    Экскурсию проводила Татьяна. И для нас - опытных путешественников это была одна из лучших экскурсий в жизни. Очень красивые и
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    интересные места. Отличная организация и подача материала. Несмотря на длительность экскурсии - она пролетела как один миг. Татьяна потрясающий человек и экскурсовод. Очень эрудированная, деликатная и внимательная. Такая самоотдача своему делу и профессии - большая редкость. Татьяна, мы невероятно благодарны Вам за время, проведенное вместе.

  • М
    Мария
    31 декабря 2023
    Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
    Отличная экскурсия! Отличный маршрут, красивые места и замечательная гид Татьяна (крутой материал, классно структурирован и подан)! Крайне рекомендую, исключительно положительный впечатления и эмоции!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Дворец Келуш»

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  3. Келуш: тайны и драмы королевского дворца
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  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Дворец Келуш" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 360. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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