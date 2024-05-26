читать дальше интересные места. Отличная организация и подача материала. Несмотря на длительность экскурсии - она пролетела как один миг. Татьяна потрясающий человек и экскурсовод. Очень эрудированная, деликатная и внимательная. Такая самоотдача своему делу и профессии - большая редкость. Татьяна, мы невероятно благодарны Вам за время, проведенное вместе.

Экскурсию проводила Татьяна. И для нас - опытных путешественников это была одна из лучших экскурсий в жизни. Очень красивые и