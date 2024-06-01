1 чел.
По популярности
Мини-группа
4.5 часа
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€43 за человека
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€174 за всё до 4 чел.
Мини-группа
8 часов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
«Масонский замок и дворец Пена в Синтре»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€69 за человека
Индивидуальная
6 часов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Пешком по старому городу: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, прогуливаясь по его узким улочкам, наслаждаясь видами со смотровых площадок и катаясь на трамваях
Начало: В районе площади Педру IV
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лиссабон - древняя столица Португалии
Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона
Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
«Затем по горному серпантину отправимся к сказочному дворцу Пена, который возвышается на вершине горы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чудеса и роскошь района Белень
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Начало: Королевский Дворец Ажуда
«Вы посетите дворец Ажуда — воплощение богатства и монаршего величия»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Имперский Лиссабон
Оценить роскошные интерьеры дворца Ажуда и почувствовать ветер дальних странствий в районе Белен
Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
«Похожа она, скорее, на замок, чем на военный форт»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
Португальская культура в исторических местах, рыбацком поселке и старинной обители
«В стоимость экскурсии не включены входные билеты: Королевский дворец в г»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
€360 за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Начало: В Лиссабоне - уточняется при бронировании
«Его воплощения – исторический центр города, замок Паласио Де Пена, усадьба Кинта дэ Регалейру – Вы и увидите на экскурсии»
Расписание: По субботам в 9:00
16 июня в 08:30
22 июня в 08:30
€85 за человека
Билеты
6 часов
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
«Замок мавров — замок раннего Средневековья, построенный маврами во времена арабского завоевания Португалии на господствующей вершине горы в окрестности города Синтра»
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дух районов старого Лиссабона: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от средневековых стен замка до богемного Байру-Алту и душевной Алфамы. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны
«Здесь вы узнаете о разрушенном дворце и восстановлении города, а также полюбуетесь роскошной Триумфальной аркой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€95 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по средневековой Алфаме
Прочувствовать португальский колорит на экскурсии по старейшему району Лиссабона
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
В мини-группе узнать, что происходило в резиденции португальских королей и при чём тут коктейль
Начало: Возле дворца Келуш
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
€50 за человека
Индивидуальная
8 часов
Сказочная Синтра
Масонский замок, фантастический королевский дворец и местные деликатесы за один день
Начало: На железнодорожном вокзале Синтры
«Дворец Пена — интерьеры и архитектура»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июня 2024Татьяна - человек с большой буквы. Деликатный, интересный рассказчик, ей хочется рассказать о городе абсолютно всё. Я сама провожу экскурсии
- AAleksei28 мая 2024Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
- ЮЮлия27 мая 2024Все очень понравилось! Татьяне огромное спасибо за все!
- ЮЮлия26 мая 2024Очень довольны экскурсией! Татьяна - очень профессиональный гид и наиприятнийший человек в общении! Лучшие рекомендации!!
- SSchulz25 мая 2024Очень довольны экскурсией,день прошел как мгновение,спасибо!
- ООльга23 мая 2024Считаю, что нам очень повезло с гидом Татьяной. Рекомендую всем. особенно, кто впервые в Лиссабоне и хочет получить максимально полные
- ВВасилий16 мая 2024Вчера мы побывали на замечательной шестичасовой экскурсии с Ольгой. Экскурсия и сам город произвели на нас неизгладимое впечатление. Ольга рассказывала
- AAnna15 мая 2024Наталья - очень хороший гид. Получили огромное удовольствие от общения. Спасибо.
- ЯЯков13 мая 2024Марина очень знающий и понимающий пожелания клиентов гид. Путешествие получилось наполненным, но не утомляющим. Получили полезные советы на дальнейшие путешествия. Спасибо!
- ННаталья13 мая 2024Отличная экскурсия, Татьяна удивительно глубокознающий экскурсовод плюс хороший собеседник. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Дворцы, замки и особняки»
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