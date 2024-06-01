🚶 Пешая Мини-группа 4.5 часа 111 отзывов Истории старого Лиссабона: живая картина веков Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: На площади Dom Pedro IV Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00 € 43 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 108 отзывов Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города € 174 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 8 часов 146 отзывов Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами Начало: Avenida Liberdade 29 «Масонский замок и дворец Пена в Синтре» Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00 € 69 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 178 отзывов Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида € 170 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 123 отзыва Пешком по старому городу: индивидуальная экскурсия по Лиссабону Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, прогуливаясь по его узким улочкам, наслаждаясь видами со смотровых площадок и катаясь на трамваях Начало: В районе площади Педру IV € 120 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Лиссабон - древняя столица Португалии Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы» € 134 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды «Затем по горному серпантину отправимся к сказочному дворцу Пена, который возвышается на вершине горы» € 350 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Чудеса и роскошь района Белень Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий Начало: Королевский Дворец Ажуда «Вы посетите дворец Ажуда — воплощение богатства и монаршего величия» € 150 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 7 отзывов Имперский Лиссабон Оценить роскошные интерьеры дворца Ажуда и почувствовать ветер дальних странствий в районе Белен Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе «Похожа она, скорее, на замок, чем на военный форт» € 134 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 12 отзывов Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса Португальская культура в исторических местах, рыбацком поселке и старинной обители «В стоимость экскурсии не включены входные билеты: Королевский дворец в г» € 360 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Мини-группа 9 часов 10 отзывов Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока Начало: В Лиссабоне - уточняется при бронировании «Его воплощения – исторический центр города, замок Паласио Де Пена, усадьба Кинта дэ Регалейру – Вы и увидите на экскурсии» Расписание: По субботам в 9:00 € 85 за человека

Билеты 6 часов 1 отзыв Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера Начало: Ваш отель в городе Лиссабон «Замок мавров — замок раннего Средневековья, построенный маврами во времена арабского завоевания Португалии на господствующей вершине горы в окрестности города Синтра» Расписание: Каждый день в 8.30 утра € 350 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Дух районов старого Лиссабона: история, культура и жизнь города Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от средневековых стен замка до богемного Байру-Алту и душевной Алфамы. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны «Здесь вы узнаете о разрушенном дворце и восстановлении города, а также полюбуетесь роскошной Триумфальной аркой» € 95 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа Прогулка по средневековой Алфаме Прочувствовать португальский колорит на экскурсии по старейшему району Лиссабона € 120 за всё до 10 чел.

Мини-группа 2 часа Келуш: тайны и драмы королевского дворца В мини-группе узнать, что происходило в резиденции португальских королей и при чём тут коктейль Начало: Возле дворца Келуш Расписание: в среду, четверг и пятницу в 11:00 € 50 за человека