Замки, дворцы и особняки Лиссабона

Найдено 16 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Лиссабоне на русском языке, цены от €43. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Истории старого Лиссабона
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
111 отзывов
Истории старого Лиссабона: живая картина веков
Погрузитесь в удивительный мир историй Лиссабона, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Dom Pedro IV
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00, в среду, субботу и воскресенье в 09:00 и 14:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
43 за человека
Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Лиссабону: история и современность
На этой экскурсии вы увидите не только классические достопримечательности Лиссабона, но и его скрытые уголки. Узнайте историю, культуру и архитектуру города
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
174 за всё до 4 чел.
Синтра, Атлантика и мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
146 отзывов
Синтра и мыс Рока: путешествие по Атлантическому побережью
Исследуйте сказочную Синтру и величественный мыс Рока, погрузитесь в историю и насладитесь атлантическими пейзажами
Начало: Avenida Liberdade 29
«Масонский замок и дворец Пена в Синтре»
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:00
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
69 за человека
Старый Лиссабон: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
178 отзывов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Пешком по старому городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
123 отзыва
Пешком по старому городу: индивидуальная экскурсия по Лиссабону
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, прогуливаясь по его узким улочкам, наслаждаясь видами со смотровых площадок и катаясь на трамваях
Начало: В районе площади Педру IV
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
120 за всё до 8 чел.
Лиссабон - древняя столица Португалии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Лиссабон - древняя столица Португалии
Прогулка, после которой вы больше не будете с городом на «вы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
134 за всё до 4 чел.
Дворец Пена и мыс Рока
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Дворец Пена и мыс Рока: Индивидуальная экскурсия из Лиссабона
Посетите дворец Пена и мыс Рока в Лиссабоне. Откройте для себя уникальную архитектуру и потрясающие виды
«Затем по горному серпантину отправимся к сказочному дворцу Пена, который возвышается на вершине горы»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Чудеса и роскошь района Белень
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Чудеса и роскошь района Белень
Увидеть два национальных чуда и проникнуться духом великих открытий
Начало: Королевский Дворец Ажуда
«Вы посетите дворец Ажуда — воплощение богатства и монаршего величия»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
150 за всё до 3 чел.
Имперский Лиссабон
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Имперский Лиссабон
Оценить роскошные интерьеры дворца Ажуда и почувствовать ветер дальних странствий в районе Белен
Начало: Дворец Ажуда-у билетной кассы на входе
«Похожа она, скорее, на замок, чем на военный форт»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
134 за всё до 5 чел.
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
Португальская культура в исторических местах, рыбацком поселке и старинной обители
«В стоимость экскурсии не включены входные билеты: Королевский дворец в г»
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
360 за всё до 4 чел.
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
🚌 На автобусе
Мини-группа
9 часов
10 отзывов
Волшебная Синтра, Дворец Келуш и Мыс Рока
Начало: В Лиссабоне - уточняется при бронировании
«Его воплощения – исторический центр города, замок Паласио Де Пена, усадьба Кинта дэ Регалейру – Вы и увидите на экскурсии»
Расписание: По субботам в 9:00
16 июня в 08:30
22 июня в 08:30
85 за человека
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Билеты
6 часов
1 отзыв
Неповторимая Синтра, мыс Рока и знаменитая Ривьера
Начало: Ваш отель в городе Лиссабон
«Замок мавров — замок раннего Средневековья, построенный маврами во времена арабского завоевания Португалии на господствующей вершине горы в окрестности города Синтра»
Расписание: Каждый день в 8.30 утра
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
350 за всё до 4 чел.
Дух районов старого Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Дух районов старого Лиссабона: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от средневековых стен замка до богемного Байру-Алту и душевной Алфамы. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны
«Здесь вы узнаете о разрушенном дворце и восстановлении города, а также полюбуетесь роскошной Триумфальной аркой»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
95 за всё до 3 чел.
Прогулка по средневековой Алфаме
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по средневековой Алфаме
Прочувствовать португальский колорит на экскурсии по старейшему району Лиссабона
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
120 за всё до 10 чел.
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
Мини-группа
2 часа
Келуш: тайны и драмы королевского дворца
В мини-группе узнать, что происходило в резиденции португальских королей и при чём тут коктейль
Начало: Возле дворца Келуш
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 11:00
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
50 за человека
Сказочная Синтра
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Сказочная Синтра
Масонский замок, фантастический королевский дворец и местные деликатесы за один день
Начало: На железнодорожном вокзале Синтры
«Дворец Пена — интерьеры и архитектура»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Пешком по старому городу
    Татьяна - человек с большой буквы. Деликатный, интересный рассказчик, ей хочется рассказать о городе абсолютно всё. Я сама провожу экскурсии
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    в Афинах и прекрасно знаю, что это такое отгулять 4 часа в жару и быть терпеливым к требованию клиентов. Татьяна помогла на избежать туристическим толп, сэкономить на проезде и к концу экскурсии мы почувствовали, что гуляем по городу с другом. Спасибо большое, побольше бы таких чутких и понимающих гидов.

  • A
    Aleksei
    28 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Отличная экскурсия. Гид и водитель Наталья владеет глубокими знаниями о стране и предмете экскурсии. Важно взять что-то теплое на мыс Рока, ветра тут задувают знатные.
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Пешком по старому городу
    Все очень понравилось! Татьяне огромное спасибо за все!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Такая разная Португалия: Келуш, Обидуш, Назаре, Алкобаса
    Очень довольны экскурсией! Татьяна - очень профессиональный гид и наиприятнийший человек в общении! Лучшие рекомендации!!
  • S
    Schulz
    25 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Очень довольны экскурсией,день прошел как мгновение,спасибо!
  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
    Считаю, что нам очень повезло с гидом Татьяной. Рекомендую всем. особенно, кто впервые в Лиссабоне и хочет получить максимально полные
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    и полезные сведения об этом прекрасном городе за короткое время и на машине. Татьяна очень интересно, увлекательно рассказывает, видно. что любит этот город и готова поделиться с нами всем, что знает, еще и виртуозно водит машину на таких узких улочках центра Лиссабона. Большое спасибо Татьяне за экскурсию!

  • В
    Василий
    16 мая 2024
    Старый Лиссабон: знакомство с городом
    Вчера мы побывали на замечательной шестичасовой экскурсии с Ольгой. Экскурсия и сам город произвели на нас неизгладимое впечатление. Ольга рассказывала
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    о различных аспектах Португалии и Лиссабона, делясь обширной и полезной информацией. Мы смогли лучше понять, чем живет этот город и страна. Шесть часов пролетели незаметно. Мы получили множество полезных советов и рекомендаций, и Ольга с готовностью отвечала на все наши вопросы. В следующий раз обязательно воспользуемся её услугами снова.

  • A
    Anna
    15 мая 2024
    Синтра, Атлантика и мыс Рока
    Наталья - очень хороший гид. Получили огромное удовольствие от общения. Спасибо.
  • Я
    Яков
    13 мая 2024
    Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
    Марина очень знающий и понимающий пожелания клиентов гид. Путешествие получилось наполненным, но не утомляющим. Получили полезные советы на дальнейшие путешествия. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Пешком по старому городу
    Отличная экскурсия, Татьяна удивительно глубокознающий экскурсовод плюс хороший собеседник. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Дворцы, замки и особняки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Истории старого Лиссабона
  2. Автомобильная прогулка по Лиссабону: классика и импровизация
  3. Синтра, Атлантика и мыс Рока
  4. Старый Лиссабон: знакомство с городом
  5. Пешком по старому городу
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 43 до 360. Туристы уже оставили гидам 720 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2024 год по теме «Дворцы, замки и особняки», 720 ⭐ отзывов, цены от €43. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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